Liz Cookman and Emre Çaylak schildern das, einer türkischsprachigen Volksgruppe, die ursprünglich in Georgien angesiedelt waren, und nun in den ehemaligen UDSSR-Staaten, aber auch den USA und der Türkei leben. Wie die vieler ethnischer Minderheiten ist die Geschichte der Mescheten eine, "viele haben ein so unstetes Leben geführt, dass sie drei oder mehr Sprachen sprechen, darunter Türkisch und entweder Ukrainisch oder Russisch. Jede Generation wurdeals die letzte..." Die Ukraine ist allerdings für viele zu einer neuen Heimat geworden, schreiben die Autoren, so auch für Serhan Halilovic, der im Krieg gegen Russland kämpft und ständig hofft, nicht einen anderen Mescheten zu erschießen: "'Der Unterschied zwischen hier und dort besteht darin, dass die Mescheten in Russland nicht aus eigenem Antrieb in den Krieg ziehen', sagte Halilovic, was die Ansicht vieler Ukrainer widerspiegelt, dass sich ihre Männer und Frauen aus Patriotismus freiwillig zur Verteidigung ihres Landes melden, während die Russen zum Einmarsch gezwungen werden. In Russland werden Männer in Wellen eingezogen; in der Ukraine ist es Männern im wehrfähigen Alter verboten, das Land zu verlassen, aber es gibt keine allgemeine Wehrpflicht, obwohl ein neues Mobilisierungsgesetz zur Einberufung von bis zu 500.000 Soldaten führen könnte. Halilovics einst enger Cousin aus Rostow am Don kämpft. Offiziere kamen eines Morgens zu seinem Haus und nahmen ihn gewaltsam mit, wie sein Vater der Familie erzählte. Wegen der damit verbundenen Risiken haben die Cousins keinen direkten Kontakt mehr. Auch die Mescheten aus Russland, denen Halilovic im Kampf begegnete, erzählten ihm, dass sie zum Militär gezwungen worden waren. Russische Truppen aus Dagestan, Burjatien und Krasnodar (wo die Mehrheit der meschetischen Bevölkerung Russlands lebt) haben nach einer Untersuchung des russischen Dienstes der BBCim Krieg verloren. Die unverhältnismäßig hohen Zahlen zeigen, dass der Kremlzum Kampf und zum Sterben in der Ukraine einberufen hat. Halilovics Vater Halil, der 63 Jahre alt ist und zwischen der Türkei und seiner Gemüsefarm in der Ukraine pendelt, telefoniert regelmäßig mit seinem Bruder in Russland. Sie streiten sich oft. Sein Bruder sagt ihm, dass er trotz der Mobilisierung seines Sohnes an einen gerechten Krieg gegen den westlichen Imperialismus und die NATO glaubt, eine Vision, die von Moskau vorgegeben und streng kontrolliert wird. Halil, der zuvor sechs Jahre in Russland verbracht hat, meint, sein Bruder. 'Putin hat seine Soldaten in die Ukraine geschickt, um Menschen abzuschlachten', sagt er ihm am Telefon. 'Nicht andersherum.' Er versucht, ihm ein Verständnis dafür zu vermitteln, was ein anhaltender Konflikt zwischen den beiden Ländern bedeutet. 'Ich sage ihm: Wenn dein Sohn und mein Sohn sich in diesem Krieg begegnen, wird einer von ihnen den anderen töten', sagt Halil. 'Wenn sie es nicht tun, werden ihre Waffenbrüder sie erschießen. Unsere Söhne sind jetzt Feinde.'"