Ist? Ende der 50er Jahre bejahten dies die Mitglieder des von Purushottama (P.) Lal gegründeten Writers Workshops auf jeden Fall so, erzählt Liesl Schwabe die indiesenaus Kalkutta ehrt, der immer noch publiziert. Wie wäre es auch anders möglich gewesen, sich in einem Land mit gut 100 großen Sprachen und tausenden Dialekten zu verständigen? Aber es gab natürlich auch Stimmen wie den bengalischen Autor, der die Mitglieder des Workshops derbezichtigte. Lal reagierte auf diesen Vorwurf mit einem, den er per Post an Dutzende indischer Dichter schickte und in dem er fragte: "'Aus welchen Gründen verwenden Sie die englische Sprache?' Insgesamt gab es sieben Fragen, darunter auch die, ob die Schriftsteller Englisch als indische Sprache betrachteten. Die verschiedenen Antworten wurden zusammen mit den dazugehörigen Gedichten 1969 zu einem Klassiker des Writers Workshops, 'Modern Indian Poetry in English: An Anthology and a Credo', herausgegeben von P. Lal. Die Nuancen und die Intimität der Antworten sind heute nochwie vor sechzig Jahren. 'Wir sprachen einen', schrieb der Journalist und Dichter O.P. Bhagat, der in einer kleinen Stadt in Pakistan aufgewachsen war. Allerdings, so sagte er, 'wurde er, nicht geschrieben - es sei denn, man benutzte absichtlich die persische oder Devanagari-Schrift.' In seiner Schule, so Bhagat, wurden dieund dieunterrichtet, was die ohnehin schon vielfältigen Variablen des sprachlichen Erbes weiter verkomplizierte. Bhagat stimmte mit Bose überein, dass Englisch keine indische Sprache sei. 'Aber', so argumentierte er, 'es ist durch die historischen Umstände für viele Inder zur kulturellen undgeworden.' In seiner Antwort auf den Fragebogen formuliert der südindische Schriftsteller M.P. Bhaskaran, dessen Gedichtband 'The Dancer and the Ring' 1962 vom Writers Workshop veröffentlicht wurde, eine Sichtweise, die auch heute nochWiderhall findet: 'Die Hindi-Imperialisten fürchten, dass das Englische, wenn es nicht ausgerottet wird, dem Hindi nicht erlauben könnte, Indien zu dominieren.'" Diese Befürchung wird gerade durch die Modi-Regierung bestärkt.