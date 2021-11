Der schwedische Humanökologe und militante Klima-Aktivist glaubt nicht an das Heraufziehen eines Goldenen Zeitalters, wenn wir nur endlich mit dem Greeen New Deal in eine erneuerbare Zukunft starten. Den Historiker wundert dies nur auf den ersten Blick, wie er zu Malms neuen Manfesten schreibt: "Als historische Analogie bevorzugt Malm den Ersten Weltkrieg und seine Folgen, eine Phase revolutionärer Umwälzungen und faschistischer Gewalt. ... Malms eigener politischer Hintergrund liegt im Trotzkismus, aber er erklärt sich selbst jetzt zum. Seine Mitautoren von 'White Skin, Black Fuel' nennen sich selbst das Zetkin-Kollektiv nach der deutschen Kommunistin und Feministin Clara Zetkin, deren Asche 1933 an der Kremlmauern bestattet wurde und auf deren Faschismus-Interpretation sie sich berufen. Einige werden Malm vorwerfen, Revolution spielen zu wollen, während der Planet in Flammen steht. Aber seine Position ist tatsächlich eine des tragischen Realismus. Für ihn und seine Mitstreiter ist das entscheidende Merkmal des Klimawandels, dass er ein 'revolutionäres Problem' ist. Diemag sich mit sozialen Bewegungen verbunden haben, aber sie selbst war nicht in der Lage, 'sich dem Kapitalismus mit derselben Kraft entgegenzustellen, die einst die Dritte Internationale oder die nationalen Befreiungsbewegungen aufbrachten, oder sogar die Sozialdemokraten; eine: Sie gewann keinen Vietnamkrieg und baute nichts auf, was dem Sozialstaat gleichkommt'. Die Verbindung zwischen unserer Realität von heute und den Revolutionen vor hundert Jahren ist das Bewusstsein der drohenden Katastrophe. Die Revolutionäre des frühen 20. Jahrhunderts betrachteten die Versprechen des 19. Jahrhundert vom unaufhaltsamen Fortschritt als leer, oder wieals desaströs. Den totalen Krieg vor Augen pochten sie darauf, dass ihr Handeln entscheidend war, um die Katastrophe abzuwenden." Statt auf einen Green New Deal setzt Malm aufIn einem zweiten Text zu Andreas Malm kreist James Butler um Malms Manifest "Wie man eine Pipeline in die Luft jagt" und die Frage, wiewerden wird. In einem Schlenker scheint ihm ausgerechnet dieeine Bestätigung für Malms düstere Prophetie zu liefern: "In den letzten zehn Jahren ist Deutschland zum weltweit größten Produzenten von Braunkohle geworden. 2019 war das Land fürverantwortlich, 2018 war es der sechsgrößte Emittent von CO2 aus fossiler Energie. Sieben der zehn größten Einzelquellen von CO2 in Europa sind mit der deutschen Braunkohle verbunden. Mit wahrscheinlich keiner anderen Einzelaktion könnte man so entscheidend die europäischen Emissionen reduzieren wie mit der Schließung der Minen. Aber die Lausitz, wo viele der Gruben liegen, ist eine: Als die große Koalition 2017 über eine Schließung dieser Minen nachdachte, errang die Partei in der Region über dreißig Prozent."