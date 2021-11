Für die aktuelle Ausgabe des Magazins folgt Sarah Stillman, die ihrerseits Klimakatastrophen wie Hurrikans oder Waldbränden folgen und sich extrem gefährlichen Arbeiten aussetzen: "Bellaliz Gonzalez hatte noch nie von Midland, Michigan gehört, bevor sie Ende Mai 2020 von einem weißen Van dort abgesetzt wurde. Die Fahrt von ihrem Zuhause in Miami zusammen mit zwölf Kollegen hatte rund 22 Stunden gedauert. Sie kam in einer Region an, die kürzlichwurde: aufgebrochene Straßen, eingestürzte Brücken. Gonzalez, eine 54-jährige Asylbewerberin aus Venezuela, mit ordentlich frisiertem kastanienbraunem Haar, war stolz darauf, in gefährlichen Situationen ruhig zu bleiben. In Venezuela hatte sie alsgearbeitet und mehrere Nationalparks des Landes geleitet. Aber in den letzten drei Jahren hatte sie sich in den USA der Handarbeit zugewandt, um Geld zu verdienen. Anfang dieser Woche war sie für ein Franchiseunternehmen eines Katastrophenschutzunternehmens namens Servpro rekrutiert worden, um in Midland beim Wiederaufbau zu helfen. In ihrer Tasche trug sie Stiefel mit Stahlkappen, feste Jeans und goldene Ohrringe, die ihr helfen sollten, sich bei der anstrengenden Arbeit schön und elegant zu fühlen. Auf der Baustelle erhielt sie eine neongelbe Weste mit dem Namen von Servpro und der Aufschrift 'Sicherheit beginnt bei Dir' … Gonzalez ist Teil einer neuen wandernden Arbeiterschaft, die vor allem aus Einwanderern besteht, viele von ihnen ohne Papiere, die, wie Landarbeiter der Ernte, und den Gemeinden beim Wiederaufbau helfen. Sie hat geholfen, Schäden von Hurrikanes, Bränden, Überschwemmungen und Tornados in sieben Bundesstaaten zu besietigen, Mehltaublüten weggeschrubbt und Giftschlammbecken von Universitäten, Fabriken und Flughäfen gereinigt. Die Arbeit schien sinnvoll, und manchmal fühlte sie sich wie eine Touristin in den Trümmern von Strandresorts, die sie sich sonst nie leisten könnte. Aber es war. 2019 nach Hurrikan Michael beseitigte sie in Florida ohne Schutzkleidung die Isolierung eines Hauses, kleine Glasfaserstücke bohrten sich in ihre Haut."In einem anderen Artikel erkundet Nick Paumgarten, wie die Forschung uns zuverhelfen möchte: "Offensichtlich ist die Energie trotz aller Bemühungen nicht gleichmäßig verteilt, sei es aufgrund von Genetik oder Schicksal, Natur oder Erziehung. Menschen, diesind, können es ihrer eigenen Tugend, Beharrlichkeit oder Selbstdisziplin zuschreiben und die Bezeichnung 'energielos' als Demütigung benutzen. Die Vorstellung, dass man sich in einen permanenten Zustand von Pepp, Charisma und Leistung bringen kann, verleiht dem Energie-Assessment-Business eine. Alles eine Frage der Einstellung, heißt es, als ob die Einstellung selbst nicht von der Energie abhinge. Denke positiv! Aber es kostet Energie, Gewohnheiten zu ändern."Weitere Artikel: Benjamin Anastas stellt das ambitionierteste Tagebuch der Geschichte vor, von. Besprochen werden der Band "The Dawn of Everything" vonund Gedichtband "H of H Playbook" die Fernsehverfilmung von"Foundation" und die HBO- Serie "Succession".