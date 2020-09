Dieser Sommer wirdin die Annalen eingehen. Die erste "excessive heat warning" kam am 26. April, sechs Wochen früher als im letzten Jahr. Die Temperaturen können in der Wüsteerreichen. Sie lösen auch immer mehraus, schreibt Jessica Kutz in einem alamierenden Report in den, einer auf denfokussierten gemeinnützigen Zeitschrift, die gerade ihr fünfzigstes Jubiläum feiert: "Die Rekordtemperaturen und großen Waldbrände waren der Hintergrund für die anderen Spannungen dieses besonders stressigen Sommers. Arizona war eines der Epizentren der Coronavirus-Pandemie; bis August gab es mehr alsim Zusammenhang mit Covid-19. Am 25. Mai, am selben Tag, an dem George Floyd in Minneapolis getötet wurde, wurde in Phoenix ein junger Schwarzer namensvon einem Polizeibeamten in seinem Auto erschossen. Daraufhin besetzten Demonstranten in Arizona die Straßen und stießen mit der Polizei zusammen. Bei einer Veranstaltung, die von '' in Tucson ausgerichtet wurde, erreichte die Temperatur. Freiwillige mit Gesichtsmasken trugen Rucksäcke mit Wasser, mit dem sie die Demonstranten besprühten.sind alle miteinander verbunden: In Arizona und im ganzen Land sind die Gemeinden, die Polizeigewalt erleben, auch mit den höchsten Covid-19-Raten, den höchsten Arbeitslosenquoten - und den meisten Hitzeschäden konfrontiert. Für viele fühlt sich schon die Gegenwart recht dystopisch an."