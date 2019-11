Wenn es um ihren eigenen Kontinent geht, können sich die europäischen Länder auf nichts einigen, aber wenn es darum geht, die afrikanischen Staaten für ihre Flüchtlingspolitik einzuspannen, stehen sie zusammen wie ein Mann, bemerkt Thomas Meaney sarkastisch nach der Lektüre vonBuch "The Scramble for Europe: Young Africa on Its Way to the Old Continent" und skizziert etwas kursorisch, aber erschreckend genug das hoch, das die EU mit Hilfe ihrer Rüstungskonzerne und ihrer Armeen in Mali und Niger aufziehen. Aber auch die Afrikas Regierungen können Zynismus, versichert er: "Regierungsvertreter in Niger sind fließend in der, sie verstehen es, das Gewissen westlicher Journalisten zu beruhigen. Ich traf Verteidigungsminister Kalla Moutari im Pilier, einem Restaurant im Deizeibon-Viertel von Niamey, das direkt aus dem Paris der Vorkriegszeit hierher verpflanzt sein könnte. Ich fragte Moutari, ob dasNiger genutzt habe: 'Wir hatten im Norden eine schwere humanitäre Krise', erklärte er. 'Menschen starben, wurden umgebracht, gefährdeten die Beziehungen zu unseren Nachbarn. Wissen Sie, Algerien schickt die Leute sofort zurück in die Wüste, so etwas machen wir nicht. Die Algerier glauben, es sei besser, wenn die Leute in der Wüste eingehen, als wenn sie vor den Kameras im Mittelmeer ertrinken.' Niger hat vor kurzem Migranten in den Sudan abgeschoben. 'Manchmal muss man eine Botschaft schicken', lächelt er. Ich fragte ihn nach den EU-Technikern, die dem Kabinett in Niamey die Agenda entwarfen. 'Wenn man so arm ist wie wir', antwortete er, 'braucht man Wissen, Finanzen, Geld - einfach alles.' Derist in Nordafrikas Regierungshallen auf dem Vormarsch. Es hilft, die Sprache der Menschenrechte zu sprechen und Europas Albträume von riesigen Schmuggler-Netzwerken zu beschwören, die keinen Unterschied machten zwischen jungen Mädchen und Zigaretten." Meaney selbst fordert faireren Handel mit Afrika, ohne das näher zu erläutern, und schlägt vor, dass die afrikanischen Staaten bis dahin dringend benötigte Rohstoffe wie Kobalt und Lithium zurückhalten.