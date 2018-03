Im neuen Heft des New Yorker erzählt Jane Mayer, wie der Ex-Spion des MI 6,, uns vor Trump und seiner Russland-Connection warnen wollte: "Steeles Quellen behaupteten, Russlands Inlandsgeheimdienst (FSB) könne, da er Videoaufnahmen besaß, die Trump bei perversen Sexspielen in Russland zeigten. Demnach wohnte Trump 2013 in der Präsidentensuite des Ritz Carlton in Moskau, zahlte eine Reihe Prostituierter für 'Natursekt'-Performances, um, in dem Barack und Michelle Obama bei ihrem Staatsbesuch geschlafen hatten. Es gab vier Quellenangaben, aber alle Berichte waren secondhand … In Steeles Bericht waren die Namen der Quellen ausgelassen, doch sie wurden beschrieben als hoher aktiver Offizier im Kreml, Hotelangestelle und Trump-Mitarbeiter. Wesentlicher als die sexuellen Details ist in der Rückschau der Umstand, dass der Kreml und Trump in der Kampagne von 2016. Es hieß, die Russen hätten Trump über fünf Jahre aufgebaut und Putin hätte ihn unterstützt, um in den USA und in der transatlantischen Allianz 'Zwietracht zu sähen'. Der Bericht behauptete, obwohl Trump keine Immobilien-Geschäfte in Russland tätigte, hätten er und seine vertrauten Mitarbeiter wiederholtüber Hillary Clinton und andere politische Gegner erhalten. Die Behauptungen waren verblüffend und unwahrscheinlich. Sie hatten das Zeug zum, selbst, wenn sie nur teilweise der Wahrheit entsprachen."Außerdem: Jiayang Fan besucht , die wie Pilze aus dem Boden schießen. Margaret Talbot fragt sich , ob das Florida-Shooting endlich etwas an denändern wird. Und Kathryn Schulz berichtet über die niemals endendein den USA. Alex Ross hört die"Semiramide" und "Parsifal" in der Met. Peter Schjeldahl sieht im Whitney's eine Retrospektive des Mid-century-Malers. Und Anthony Lane sah im KinoThriller "Red Sparrow" und' "Foxtrot".