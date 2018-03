Für das neue Heft des spürt Jon Lee Anderson dem profitablen Nachleben des Drogenbaronsin Kolumbien nach: "In den letzten Jahren hat Hollywood seine Geschichte in einer ganzen Reihe von Filmen verarbeitet ('Escobar: Paradise Lost', 'The Infiltrator' etc.). Am ehesten verantwortlich für den Touristenboom in Medellin ist die Netflix-Serie 'Narcos', in der der BrasilianerEscobar als Psychopathen und sorgenden Familienvater spielt, als einen lateinamerikanischen Tony Soprano. 2016 forderte Pablos älterer Bruder Roberto Netflix im Namen seiner Firma Escobar, Inc. zuwegen der Vermarktung der Familiengeschichte auf … Niemand bezweifelt, dass Pablo Ecobar ein Mörder, Folterer und Kidnapper war. Aber in Medellin liebten ihn viele und auch im Ausland erfreut er sich. Auf seinem Zenit war er der meistgesuchte Verbrecher der Welt. Er kontrollierte 80 Prozent des Kokainhandels mit den USA und verfügte über ein Vermögen von ca. 3 Milliarden Dollar. In vieler Hinsicht ist er weiterhin Kolumbiens bekanntester Bürger, ein charismatischer Geschäftsmann mit unbegrenztem Ehrgeiz, der mit seinem Robin-Hood-Image bezauberte, obwohl er, um die Regierung zu stürzen. Ganz Kolumbien ist mit seinem Erbe befasst, verstanden als Unterhaltung oder als abschreckendes Beispiel."Außerdem: Mike Spies erklärt uns Floridas fatale. John McPhee macht sich auf die Suche nach denvon New Jersey. Tad Friend porträtiert der Serienautor Donald Glover. Peter Schjeldahl besucht diedes New Museums in New York. Hua Hsu hört Musik von