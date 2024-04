Zehn Jahre ist es jetzt her, dassmit seinem Buch "Das Kapital im 21. Jahrhundert" den Begriff derzum Schlagwort machte. Zeit, darüber nachzudenken, was damit gewonnen wurde, meint der Historiker . Und welche Lösungen angeboten werden. Interessant an Pikettys Vorschlägen findet Slobodian "unter anderem, dass sie den Gedanken derin den Vordergrund stellen. Wir brauchen ein globales Finanzregister, in dem alle Unternehmenstransaktionen leicht zu sehen, nachzuverfolgen und somit zu besteuern sind. Zusammen mit seinen Mitarbeitern am World Inequality Lab, das an der Pariser School of Economics angesiedelt ist, an der er lehrt, hat Piketty dazu beigetragen, eine Artzu starten, bei der Postdocs, Professoren und Doktoranden in alle Ecken der Welt ausschwärmen, um Haushaltserhebungen und Daten aus oft schlecht gepflegten Aktenordnern und bröckelnden Manila-Ordnern auszugraben. Diese Idee ist aufregend modern", meint Slobodian. Was sie allerdings nicht bietet, sind "Tränengas und dieder aufständischen Menge", die die Abschaffung des Privateigentums fordert. "Piketty kann sich in Bezug auf dieses Ziel bedeckt halten, indem er provokante Ideen von 'temporärem Eigentum' und andere Versuche vorstellt, das zu untergraben, was er 'Eigentum' nennt."Erica Wagner befragt über dessen neues Buch "Knife" , in dem sich der Schriftsteller mit dem Anschlag auf sein Leben amauseinandersetzt. Unter anderem möchte Wagner wissen, warum Rushdie den Namen seines Angreifers nicht nennt. "Nun, in gewisser Weise verdanke ich die Idee. Als sie Premierministerin war, gab es eine Zeit, in der die IRA im ganzen Land Anschläge verübte, und ich erinnere mich daran, dass sie etwas in die Richtung sagte, sie wolle den Terroristen den Sauerstoff der Öffentlichkeit entziehen. Diese Wortwahl war mir aus irgend einem Grund im Gedächtnis haften geblieben, und ich dachte mir: 'Okay, der Typ hatte also seine, jetzt aber sollte er wieder zu einem Niemand werden - Ich will seinen Namen nicht in meinem Buch.' Deshalb nannte ich ihn 'A', denn in meinen Augen ist er viele Dinge auf einmal. Ein verhinderter Attentäter, ein Angreifer, ein Antagonist, ein Arsch - aber, deshalb habe ich ihn einfach 'A' genannt.'"