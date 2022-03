Dass Belgier, Deutsche und Niederländer in ihren Kolonien unmenschlich grausam gehaust hatten, ist bekannt. Aber waren diewirklich die besseren Kolonialherren? Sunil Khilnani hat ein Buch gelesen , dass diese These rundheraus ablehnt:hat in "Legacy of Violence" einige der gruseligstenbeschrieben, darunter die Niederschlagung des Mau-Mau-Aufstands in den 1950er Jahren, bei dem wohl um die 300.000 Menschen getötet wurden, die Niederschlagung eines Aufstands von Palästinensern in den späten 1930er Jahren oder die Unterdrückung der Iren. Dabei fiel ihr ein Muster auf: Während britische Politiker von Zivilisation und Recht sprachen, setzten Militärs und Polizisten im ganzen Reich Unterdrückungstechniken ein, gegen die höhere Stellen fast nie einschritten. Elkins zeigt, wie diese Taktiken in der Kampftruppe von Churchill-Freundzusammenliefen, so Khilnani: "Auskamen paramilitärische Techniken und der Einsatz gepanzerter Fahrzeuge, ausdie Erfahrung mit Luftangriffen und dem Beschuss von Dörfern, ausder Einsatz von Dobermännern zum Aufspüren und Angreifen von Verdächtigen, ausVerhörmethoden und der systematische Einsatz von Einzelhaft und aus derder Einsatz von menschlichen Schutzschilden zum Räumen von Landminen. Ein Soldat erinnerte sich an den Einsatz von arabischen Gefangenen: 'Wenn es Landminen gab, dann waren sie es, die sie gelegt hatten. Ein ziemlich schmutziger Trick, aber es hat uns Spaß gemacht.' Andere Praktiken scheinen von den Briten inselbst entwickelt worden zu sein: nächtliche Überfälle auf verdächtige Gemeinden, ölgetränkter Sand, der Eingeborenen in den Hals gestopft wurde, Käfige unter freiem Himmel, in denen Dorfbewohner festgehalten wurden, Massenabrisse von Häusern. Während sie solche Taktiken an den Palästinensern perfektionierten, so Elkins, eigneten sich die Offiziere Fähigkeiten an, die sie später in(im Süden des heutigen Jemen), an der, in, inund aufeinsetzten. Palästina war, kurz gesagt, das führende Atelier des Empires für Zwangsunterdrückung."