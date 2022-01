Kunst und Literatur müssen als Sphäre, die neben der Wirklichkeit und ihrem Gebot zur Vernunft als eigenständige Welt vonbesteht, dringend verteidigt werden, schreibt die Schriftstellerin in der. "So unterstützenswert es ist, mittels sensiblerer Sprache Gerechtigkeit und Diversität zu markieren und zu fördern - in der Literatur haben Regularien nichts verloren." Skandalisierungen kommen heute nicht mehr nur von Rechts, sondern auch von Links, "was die Mitte enorm verwirrt. Die Folgen sind bereits zu besichtigen. Künstler verstummen, passen sich den derzeit im Kurs stehenden Themen an oder weichenaus. Die einen unterschreiben täglich Petitionen, die anderen keine einzige mehr. Dritte werden, was zusätzliches Öl ins Feuer gießt."In derärgert sich Paul Ingendaay darüber, dassin den letzten Jahren seinen politischen Kompass verliert und in seinen Kolumnen fürzusehends erratisch wird: "Um die Berührung mit linken, halblinken oder auch nur neuen Ideen zu vermeiden, wirft sich Vargas Llosa denund dem krudesten Wirtschaftsliberalismus in die Arme. ... Nicht nur, dass seine Favoriten ständig Wahlen verlieren - die Welt scheint sich einfach in einem anderen Tempo zu drehen, als Mario Vargas Llosa eswahrnimmt. Ohne es zu merken, ist der Schriftsteller in seinem politischen Denken bei der Schlichtheit seines früheren Antipoden angekommen, nur rechts gestrickt, wo dieser links war."Philipp Bovermann begibt sich für dieauf Plattformen wieund Co., wo aufstrebende Autorinnen und Autoren heuteihre Bücher schreiben und je nach Kommentaraufkommen auch beim Schreibprozess anpassen - zumal die Zahl der Kommentare auch über die Sichtbarkeit des Werks auf der Plattform entscheidet. "Die Autoren müssen also nicht mehr nur Marketing für sich selbst betreiben, wie beim klassischen Selfpublishing.gehen vielmehr ineinander über. ... Aber natürlich ist Wattpad auch ein Wettbewerb., ein Produkt des digitalen Plattformkapitalismus. Es gibt ständig was zu gewinnen: Wer wird für das 'Wattpad Stars'-Programm ausgewählt? Wessen Geschichten lässt das Unternehmen zu Büchern binden, aus welchen werden Filme und Serien?"Außerdem:erkennt in der, dassnicht der Nährboden für große Kunst sind, sondern ihr Ende: "Manche Bücher sind trotz der Depression ihrer Verfasser erschienen, aber viel mehr Bücher werden für immer im Niemandsland des Konjunktivs verbleiben und niemals erscheinen." In der gratuliert Andreas Platthaus dem Verleger, der seinen Verlag eben an Kampa verkauft, zum achtzigsten Geburtstag. Besprochen werden"Nach Amerika und zurück im Sarg" ( Tsp ),' "Steine schmeißen" (),Studie "Bedrohte Bücher" über SZ ),"Zum Paradies" ( Zeit ) und"The Blacker the Berry" ().