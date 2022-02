ist zwar schon 82 Jahre alt, aber in den letzten Jahren rank und schlank geworden - und dies vor allem auch, um sich die nötige Zeit und Fitness zu verschaffen, um sein seit vielen Jahrzehnten gehegtes Herzensprojekt auf der Zielgeraden doch noch zu verwirklichen: "", eine aufwändig erzählte, philosophische Dreiecksgeschichte , die nichts weniger als grundsätzliche Fragen der Menschheit klären soll. Im Porträt von Zach Baron präsentiert sich der New-Hollywood-Auteur voller Tatendrang und als echter Haudegen, der alles auf eine Karte setzt: "Nun, wenn ich Disney wäre oder Paramount oder Netflix und ich müsste 120 Millionen Dollar besorgen und ich müsste damit langsam mal zu Potte kommen, also Dinge zusagen und Leute bezahlen, wie würde ich das anstellen? Sie machen das alle auf dieselbe Weise: Sie nehmen einenauf, nicht wahr? Nun, ich bin kreditwürdig." Wobei Coppola in den Achtzigern jahrelang an den Schulden zu knabbern hatte, die er mit seinem Flop "One From the Heart" einfuhr. Aber "'was für ein Risiko sollte das schon sein? Um was geht es dabei schon für mich? ... Selbst im Fall von 'One from the Heart' wären Sie erstaunt, wie viele Leute sich den Film noch immer ansehen. Und wie viele Filme hat 'One from the Heart' beeinflusst? ... Einekönnte mir nicht gleichgültiger sein. Es kümmert mich nicht.' Letztes Jahr verkaufte er einen ansehnlichen Teil seines Weinimperiums, um einen Teil davon als Sicherheit für den Kredit einzusetzen, um endlich 'Megalopolis' zu drehen. 'Wenn ich schon 120 Millionen meines eigenen Geldes investiere - was ich im Grunde schon getan habe, ich habe es hier, es fehlt nur die Unterschrift -, dann soll es sich."