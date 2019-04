Nach den Kämpfen im syrischen Bürgerkrieg und den Massakern des IS müssenaus dem Boden in und rund umexhumiert werden - allein in einem Massengrab fanden sich bis zu 1500 oft eilig verscharrte Leichen. Die so geborgenen Körper sollen langfristig nicht nur formal beerdigt, sondern idealerweise zuvor noch identifiziert werden - bis dahin werden sie mitunter auf Eis gelegt und eingelagert. Kenneth R. Rosen hat die Ausgräber beobachtet und liefert in seiner Reportage Hintergründe zu dieser auch psychisch furchtbaren Arbeit. Üblicherweise müssten die Leichen zum Zweck der späteren Identifizierung detailliert fotografiert werden, um neben einer späteren DNA-Analyse zusätzliches Informationsmaterial zu sichern. "Doch das Team in Raqqa verfügt über nichts dergleichen. Sie habenund wenig Instrumente. Es gibt kein Equipment, um die DNA zu analysieren und auch. Die Verwesung verkompliziert das Ganze zusätzlich. ... Zunächst einmal müssen sie die Gräber überhaupt entdecken. Unter Umständen gibt es entsprechende Gerüchte, aber das Team nutzt auch Google Maps oder Google Earth und Satellitenbilder, um in Frage kommende Orte zu lokalisieren. Aus der Höhe betrachtet ist es leicht, die Gräber zu entdecken: In neuen Satellitenbildern erscheinen sie als Reihen umgegrabener Erde in lokalen Feldern oder in geräumten Höfen in der Stadt, so wie. Ist ein Gebiet erstmal als potenzielles Grab identifziert, nutzen die Teams Facebook und WhatsApp um weitere Informationen zu beziehen. Sie posten Nachrichten, dass sie ein neues Massengrab 'geöffnet' (der gängige Begriff) haben und geben seinen Ort bekannt. Während das Team Körper freilegt, laufen Informationen von Familien ein - welchen Schmuck ihr vermisster Verwandter getragen haben könnte, ob er Goldzähne hatte, welche Schuhe er trug, als er zuletzt lebendig gesehen wurde. ... Diese Hinweise werden weitergeleitet an die Mitarbeiter im Büro, die versuchen, diese Identifikationsmerkmale mit einer stetig wachsenden Datenbank abzugleichen, die aus der Arbeit des Teams hervorgeht, das sich darum bemüht, kleine Details - eine Armbanduhr, einen beschädigten Zahn - infestzuhalten."