In irritierend lakonischer Nüchternheit erzählt der irische Schriftstellerauf dreißig Seiten von seiner Krebserkrankung. Dabei geht er gleich in die Vollen: ". Ich war in Südkalifornien und mein rechtes Ei war etwas wund. Am Anfang dachte ich, der Schmerz käme von dem Schlüsselbund in meiner rechten Hosentasche, der beim Gehen an mein Testikel schlug. Also steckte ich die Schlüssel in die andere Tasche. Für eine Zeit blieb der Schmerz aus, dann kam er wieder. I gab täglich Lesungen, verkaufte meine melancholischen Geschichten an die Leute in Orange County und weiter südlich. An manchen Tagen fragte ich mich, ob im Publikum vielleicht ein Arzt säße, der, wenn ich am Ende der Lesung eine entsprechende Erklärung gab, den Schmerz verschwinden lassen könnte. Aber ich wollte kein Aufhebens machen."In seiner Autobiografie "Interesting Times" hat, die linke Historiker-Ikone, auf geradezu komische Weise nichts über sich selbst enthüllt, erinnert Susan Pedersen, zum einen weil sich Hobsbawm wirklich nicht für sich selbst interessierte, zum anderen weil er die Gründe für jedes Scheitern auf seinen Kommunismus schob. Von' Biografie lernt Pedersen, dass es eher anders herum war: Besonders eisern wurde Hobsbawm, wenn ihn wieder ein Verlag oder eine Universität abgewiesen hatte: "Evans redet dienicht schön, die Hobsbawm unternahm, um die, den Hitler-Stalin-Pakt oder die sowjetische Invasion Finnlands zu verteidigen, aber er minimiert auch nicht den lebhaften und heterodoxen Geist, der die Historiker-Gruppe der Kommunistischen Partei oder die Gründung vondurchwehte, noch immer ein führendes Geschichtsjournal. Die- die Zerschlagung einer Volksbewegung durch den Arbeiterstaat - stürzte die Gruppe in eine Krise und die meisten von Hobsbawms Gefährten (E.P. Thompson, Christopher Hill) verließen damals die Partei. Hobsbawm tat es nicht, er hielt die sowjetische Invasion angesichts einer drohenden Konterrevolution für schmerzlich, aber notwendig: 'Wären wir an Stelle der sowjetischen Regierung gewesen, hätten wir interveniert.'" Am Ende sieht Evans in Hobsbawms radikaler Haltung auch eine Art Selbstschutz: "Sein Kommunismus machte jede Anerkennung durchs Establishment noch beeindruckender, es erklärte auch jeden Misserfolg. Und auch wenn Hobsbawm nicht die Partei verlassen hatte, macht Evans klar, hatte er bis zu einem gewissen Grad."