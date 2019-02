Austin Carr untersucht den, auf den sich der Staatunter protziger Federführung Trumps (Arbeit für amerikanische Bürger!) mit der Firmaeinließ, 4,5 Milliarden Dollar an staatlichen Fördergeldern gegen 13000 neue Arbeitsplätze. Nur dassfür den Hauptanteil an der Produktion verantwortlich ist und die Löhne in Mount Pleasantliegen: "In einem Interview mitvom 30. Januar sagte der Sonderbeauftragte des Foxconn-Vorsitzenden Terry Gou, Louis Woo, das Unternehmen werde seine Pläne für eine LCD-TV-Fabrik in Mount Pleasant noch einmal überdenken. Man werde den Campus in Wisconsin für Forschungs- und Entwicklungsteams nutzen, mit einem geringeren Schwerpunkt auf der Fertigung … Interviews mit 49 Personen, die mit Foxconns Projekt in Wisconsin vertraut sind, darunter mehr als ein Dutzend aktueller und ehemaliger Mitarbeiter, zeigen,die Zusicherungen waren. Während Foxconn seit Monaten alle Anfragen zu Interviews mit Führungskräften ablehnte, schildern Insider eine chaotische Atmosphäre mit ständig wechselnden Zielen, sämtlich weit von denen entfernt, die Trump genannt hatte … Am 18. Januar gab Foxconn bekannt, Ende 2018 in Wisconsinzu haben, was das Einstellungsziel für das erste Jahrund die gesamten Steuergutschriften für dieses Jahr kostete. Keine zwei Wochen später kam das Interview mit, in dem Woo sagte, Foxconn würde den Bau einer LCD-Fabrik dort erneut überdenken, da (welche Überraschung) die Kosten in den USA höher seien als in China oder Mexiko. 'Was die TV-Produktion angeht, haben wir keinen Platz in den USA. Wir können nicht mithalten', sagte Woo … Zur Drucklegung standen auf der Unternehmens-Website gerade mal, viele über fünf Monate alt. Allerdings wahrt Foxconn den Schein. Bei einem Besuch in Mount Pleasant huben Kräne und Bauarbeiter auf schneebedecktem Ackerland geschäftig Erde aus."