In der aktuellen Ausgabe des New Yorker berichtet Jon Lee Anderson, wie Nicaraguas Präsidentsich bewährter Autokraten-Taktiken bedient: "Seit elf Jahren festigt Ortega seine Macht mit raffiniertem Geschacher. Auch wenn seine Karriere vor vier Jahrzehnten als marxistischer Revolutionär begann, hat er sicharrangiert undverbrüdert, indem er die Abtreibung verbot. Noch immer wettert er gegen US-Imperialismus, zugleich umwarb er denund ließ eine Welle amerikanischer Pensionäre ins Land, die in Nicaragua Immobilien kauften. In den letzten Monaten versucht Ortega verstärkt, die Kontrolle wiederzuerlangen, und bedient sich dazu der Strategien von Autokraten in der Türkei, in Ägypten, Venezuela und anderswo: Erkläre deine politischen Gegner zu Betrügern, stifte die Mengean und weise jede Verantwortung von dir. Hunderte Protestierende wurden getötet oder ins Gefängnis gesteckt … Eine maskierte Bürgerwehr ging systemtisch auf die Barrikaden los und tötete. Ortega behauptet, die Paramilitärs wären eine Erfindung der Medien, steckten mit seinen Feinden unter einer Decke oder wären nur Leute aus der Gegend, die sich selbst verteidigten.2014 drängten sich auf, wo Putin zunächst abstritt, dass die Uniformierten an der Grenze Russen waren. Ortegas Äußerungen sind ebenso unglaubwürdig. Videos zeigen Paramilitärs bei der Zusammenarbeit mit uniformierter Polizei, eines zeigt Ortega, wie er inmitten von Leuten in Kampfanzügen einen maskierten Mann umarmt. Das ging so, bis dieauftauchten; sie zeigten Wunden von Schüssen im Hinterkopf - ein Zeichen für. Ein US-Offizier nennt es den Wechsel von einem Klima der Angst zum Terror."