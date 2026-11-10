Magazinrundschau
Marxismus wird Muskismus
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag Mittag
10.11.2026. Jill Lepore entdeckt im New Yorker die Überschneidungen des amerikanischen Sozialismus mit den Planwirtschaftsfantasien der Tech-Giganten. Seznam Zpravy feiert die großartigen dreidimensionalen gläsernen Pflanzen der tschechischen Glasbläserfamilie Blaschka. HVG erklärt der Regierung Magyar: Nur wer die Kultur fördert, lernt sein Volk kennen. Der Guardian sucht im Tiefkühlregal vergeblich nach synthetischem Fleisch. Die LRB weiß, warum wir immer weniger lesen. Die New York Times erzählt die Geschichte eines Musiklehrers, der nach einem Unfall plötzlich das absolute Gehör hatte.
New Yorker (USA), 09.11.2026
Der amerikanische Sozialismus wird immer dann stark, wenn es den Amerikanern schlecht geht, verrät Jill Lepore ein Blick in die Vergangenheit. Die Probleme, mit denen sich die Sozialisten vor hundert Jahren herumgeschlagen haben, sind wieder virulent, aber Lösungen sind nicht so einfach zu haben, was von einigen naiven Vertretern ignoriert wird, die sich beispielsweise dem Abolitionismus verschrieben haben. Kurioserweise hat die Zukunft, die sich insbesondere die Gruppe Democratic Socialists of America erträumt, durchaus Überschneidungen mit den Visionen der Tech-Mogule, wo sie dann zum Albtraum wird: "'Vielleicht bringst du morgens deine Kinder zur Schule, erledigst Besorgungen oder gehst zu einem Arzttermin. Nachmittags machst du vielleicht Sport, übst eine neue Fähigkeit, liest, planst einen Urlaub. Abends könntest du dich mit Freunden oder Familie treffen und zusammen essen, vielleicht ins Kino oder in den Park gehen.' Wenn das alles seltsam bekannt klingt, dann, weil das die Art von Zukunft ist, über die Elon Musk und Sam Altman gerne reden, eine Welt der Fülle in einer Planwirtschaft, in der Armut eliminiert und Lohnarbeit eingeschränkt wurde. Im 21. Jahrhundert trifft der Glaube, dass Sozialismus das menschliche Schicksal ist, auf den Glauben, dass das gleiche für Künstliche Intelligenz gilt. (Eine Planwirtschaft ist, alles in allem, viel wahrscheinlicher in einem Wirtschaftssystem, das von der KI am Laufen gehalten wird als in irgendeiner Zukunft, die man sich im 'Kapital' vorgestellt hat). (…) Für Sozialisten ist es 2026 mit dem gleichen Risiko verbunden wie 1912, sich von der Demokratischen Partei verschlucken zu lassen, nämlich, dass die Ambition, den Kapitalismus zu ersetzen durch das bescheidenere Ziel ersetzt wird, ihn zu reformieren. Aber dieses Mal gibt es einen seltsamen neuen Twist: Das Zusammenströmen von sozialistischem und technologischem Determinismus, Marxismus wird Muskismus. Die Demokratischer Partei mag die wichtigsten und praktikabelsten Anliegen des Sozialismus voranbringen: Medicare für alle, der Green New Deal. Aber dem Silicon Valley, mit mehr Macht als alle politischen Parteien, scheint es daran gelegen zu sein, den extravagantesten sozialistischen Traum in einen Albtraum zu verhandeln: eine Welt, in der die Menschen nichts mehr tun müssen, weil sie nicht mehr gebraucht werden."
Nachdem Takashi Yamazaki vor zwei Jahren für seinen "Godzilla: Minus One" bereits einen Oscar bekommen hat, schlägt die Fortsetzung "Godzilla: Minus Zero" (unsere Kritik) international ziemliche Wellen. Matt Alt porträtiert den 62-jährigen Regisseur und VFX-Macher, um den sich nun auch die Hollywood-Studios balgen. Dass er mit den beiden Godzilla-Filmen an die Wurzeln des Kino-Mythos rund um die japanischen Riesenmonster und also zu den Traumata Japans nach dem Zweiten Weltkrieg zurückkehrt, steht durchaus in einer Werktradition: "Trotz seiner fröhlichen Persönlichkeit wirkt Yamazaki wie besessen von den dunklen Zeiten in der japanischen Geschichte. Sein Film 'The Eternal Zero' von 2013 basiert auf dem umstrittenen Roman eines weit rechts stehenden, nationalistischen Politikers und handelt von den Opfern der Kamikaze-Piloten. 'The Great War of Archimedes' von 2019 erzählt vom Bau der Yamato, Japans größtem Kriegsschiff. Auch 'Godzilla: Minus One' beschäftigt sich mit Kriegswaffen, von Kampfschiffen bis zu einem speziellen Prototyp eines Kampfjets, der am Höhepunkt des Films auftaucht. 'Einige Leute denken daher fälschlicherweise, dass ich Krieg gut finde, weil ich Waffen in meine Filme stecke', erzählte mir Yamazaki. 'Ich hasse Krieg. Ich denke, die meisten, die 'Godzilla: Minus Zero' sehen, werden danach von Krieg abgestoßen sein.' (Eine der zentralen Figuren wird von lebhaften Erinnerungen an den Atombombenabwurf auf Hiroshima heimgesucht.) 'Ich möchte, dass die Weltenlenker den Film sehen', erzählt er weiter. 'Ich möchte, dass sie sehen, was passiert, wenn sie diesen Knopf drücken - selbst wenn deine Seite gewinnen sollte, das hier ist, was unter dieser Atompilzwolke geschieht.'"
Nachdem Takashi Yamazaki vor zwei Jahren für seinen "Godzilla: Minus One" bereits einen Oscar bekommen hat, schlägt die Fortsetzung "Godzilla: Minus Zero" (unsere Kritik) international ziemliche Wellen. Matt Alt porträtiert den 62-jährigen Regisseur und VFX-Macher, um den sich nun auch die Hollywood-Studios balgen. Dass er mit den beiden Godzilla-Filmen an die Wurzeln des Kino-Mythos rund um die japanischen Riesenmonster und also zu den Traumata Japans nach dem Zweiten Weltkrieg zurückkehrt, steht durchaus in einer Werktradition: "Trotz seiner fröhlichen Persönlichkeit wirkt Yamazaki wie besessen von den dunklen Zeiten in der japanischen Geschichte. Sein Film 'The Eternal Zero' von 2013 basiert auf dem umstrittenen Roman eines weit rechts stehenden, nationalistischen Politikers und handelt von den Opfern der Kamikaze-Piloten. 'The Great War of Archimedes' von 2019 erzählt vom Bau der Yamato, Japans größtem Kriegsschiff. Auch 'Godzilla: Minus One' beschäftigt sich mit Kriegswaffen, von Kampfschiffen bis zu einem speziellen Prototyp eines Kampfjets, der am Höhepunkt des Films auftaucht. 'Einige Leute denken daher fälschlicherweise, dass ich Krieg gut finde, weil ich Waffen in meine Filme stecke', erzählte mir Yamazaki. 'Ich hasse Krieg. Ich denke, die meisten, die 'Godzilla: Minus Zero' sehen, werden danach von Krieg abgestoßen sein.' (Eine der zentralen Figuren wird von lebhaften Erinnerungen an den Atombombenabwurf auf Hiroshima heimgesucht.) 'Ich möchte, dass die Weltenlenker den Film sehen', erzählt er weiter. 'Ich möchte, dass sie sehen, was passiert, wenn sie diesen Knopf drücken - selbst wenn deine Seite gewinnen sollte, das hier ist, was unter dieser Atompilzwolke geschieht.'"
Seznam Zpravy (Tschechien), 04.11.2026
Markéta Pilátová bespricht begeistert das neue Buch des tschechischen Schriftstellers und Kulturjournalisten Štěpán Kučera über die böhmische Glasbläserfamilie Blaschka, das soeben in Tschechien erschienen ist. Rudolf und Leopold Blaschka stammten aus dem böhmischen Isergebirge und zogen Mitte des 19. Jahrhunderts nach Dresden, um näher an der zeitgenössischen Erforschung der Natur zu sein, und begannen, Pflanzen und Meereslebewesen mit höchster Präzision für wissenschaftliche Einrichtungen auf der ganzen Welt aus Glas nachzubilden. Die größte Sammlung beherbergt heute die Havard University. Die Blaschkas, die in ihrem eigenen Haus Aquarien mit wirbellosen Tieren unterhielten, "schufen dreidimensionale, detailgetreue Modelle, die nicht nur Pflanzen, Korallen, Seeanemonen, Quallen und Früchte darstellten, sondern auch die Bestäubung durch Insekten oder Krankheitsphänomene. Diese gläsernen Meisterwerke sind so lebensecht, dass ein Besucher der Harvard-Sammlung ins Gästebuch schrieb: Sie haben hier wunderschöne Pflanzen, aber Ihre Glasmodelle konnte ich nicht finden." In seinem essayistischen Roman beschränkt Štěpán Kučera sich jedoch nicht auf die historische Familiengeschichte, so Pilátová, sondern nutzt diesen Hintergrund, um sich mit unserem generellen Blick auf die Natur auseinanderzusetzen - einer Naturwahrnehmung, "die damals unter anderem zur Ästhetik des Jugendstils und seiner Naturmotive führte."
Hier eine Einführung in die Blaschka-Glasausstellung der Harvard Universität:
The Atlantic (USA), 08.11.2026
In New Yorker Salons scheint ein stalinistisches Regime zu herrschen. Wer nicht die approbierte Meinung vertritt, hat mit Ächtung zu rechnen. Der bekannte Journalist und Romancier George Packer kommt auf den Skandal um PEN America zurück, der in hiesigen Medien kaum verfolgt wurde. Der Verein - muss man daran erinnern, dass er der Meinungsfreiheit gewidmet ist? - wäre an der Affäre fast zugrunde gegangen. Grund ist, dass er zwei Berichte veröffentlichte, einen zu angeblichen von Israelis begangenen Zerstörungen kultureller Infrastruktur im Gazastreifen, der kaum einen Hund hinter dem Ofen hervorlockte, und einen über israelische Schriftsteller, die sich einem kulturellen Boykott ausgesetzt sehen. Dieser Bericht führte zu so wütenden Reaktionen, dass der Vorsitzende des Vereins zurücktrat (mehr hier und hier). Der Roman als Genre entstand parallel zur Demokratie, erinnert Packer, wofür ist es also ein Zeichen, wenn sich Autoren gegenüber anderen Autoren selbst als Mullahs betätigen? Die unvermeidliche Masha Gessen forderte in einem Facebool-Post, die Literatur hinter "grundlegende moralische Koordinaten" zurückzustellen. Eine Forderung, die Packer tiefes Unbehagen bereitet - gerade zu einem Zeitpunkt, wo Literatur kaum mehr als relevant gilt und von der Künstlichen Intelligenz übernommen wird: "Wenn Schreiben nur mehr als Diener einer herrschsüchtigen Politik fungiert, die entscheidet, welche Ideen und Autoren im Haus der Literatur zugelassen sind - wenn Autoren just in dem Moment das Vertrauen in die Prinzipien verlieren, die ihr Schaffen erst möglich machen, wo diese von einer Billionen-Dollar-Industrie beiseitegefegt zu werden drohen -, dann könnte das Ganze genauso gut von einer Maschine erledigt werden, und das wird wahrscheinlich auch geschehen. Mit dem richtigen Prompt wird sich die KI sicherlich hervorragend darin erweisen, 'grundlegende moralische Koordinaten' festzulegen."
Novaja Gazeta Europe (Russland / Lettland), 10.11.2026
Sorok Sorokov ist eine ultra-russisch-orthodoxe Bewegung, die von dem Komponisten Andrei Kormukhin gegründet wurde und orthodoxe Glaubensgrundsätze propagieren soll. Eine eigene Partei wollte die Bewegung auch gründen, berichtet Lera Furman. "Heutzutage steht Sorok Sorokov für eine Mischung aus Putin-Verehrung, kriegsbefürwortendem Patriotismus und streitsüchtiger Prozessfreudigkeit. Die Bewegung ist nicht als juristische Person registriert und hat folglich keine offiziellen Mitglieder. Die einzigen verfügbaren Zahlen stammen von Kormukhin selbst. Im Jahr 2017 gab er an, die Bewegung habe etwa 200 'aktive Mitglieder' und etwa 15.000 bis 20.000 'Anhänger'. Um seine Basis zu erweitern, hat sich Kormukhin - der häufig erwähnt, dass er neun Kinder hat - auf Wladimir Putins 'demografische Kampagne' gestützt. Im Jahr 2023 rief er die 'Allrussische Familienparade' ins Leben, die seitdem in vier Wellen in 140 Gemeinden stattfand. Kormukhin behauptet, diese Veranstaltungen hätten mehr als 400.000 Teilnehmer angezogen, obwohl die auf seiner Website veröffentlichten Fotos etwas anderes vermuten lassen. Im radikalen öffentlichen Raum wurde Sorok Sorokov von der 'Russischen Gemeinschaft' in den Schatten gestellt, einer größeren und aggressiveren Gruppe mit Verbindungen zur russisch-orthodoxen Kirche. Bei vielbeachteten religiösen Prozessionen in Moskau und St. Petersburg im September dieses Jahres, bei denen Patriarch Kirill seine Fähigkeit unter Beweis stellte, Anhänger zu mobilisieren, tauchten die Symbole von Sorok Sorokov und der 'Russischen Gemeinschaft' gelegentlich Seite an Seite auf. (...) Von der Konkurrenz ins Abseits gedrängt, verstärkt die in die Jahre gekommene Sorok Sorokov-Bewegung nun ihre Selbstdarstellung. An Putins Geburtstag bedankten sich Kormukhin und seine Verbündeten in einem Instagram-Beitrag eifrig beim 'obersten Führer'. 'Vieles, wovon russische Traditionalisten nur träumen konnten, wurde unter Wladimir Putin zur Staatspolitik', schrieben sie. 'Als Russland aufgefordert wurde, sich selbst aufzugeben und nach den Regeln einer fremden Weltordnung zu leben, sagte Putin 'nein'. Er übernahm die Verantwortung für das Land und das Volk und verteidigte Russlands Recht, sich selbst treu zu bleiben.' In Interviews hat Kormukhin angedeutet, dass er Putin als 'Zaren' und Gründer einer neuen Dynastie betrachtet."
New Lines Magazine (USA), 10.11.2026
Schon seit 8 Millionen Jahren besitzen Mohnblumen die Fähigkeit, Lebewesen in Rauschzustände zu versetzen, erklärt Lydia Wilson auf ihrem Streifzug durch die Geschichte des Mohns. Und in der vergleichsweise sehr kurzen Zeit, in der die Gattung Mensch auf der Erde weilt, hat diese von dieser Droge auch schon ausgiebig Gebrauch gemacht, resümiert die Autorin, es ist wahrscheinlich, dass sogar die prähistorischen Menschen sich schon am Mohn berauschten. Der spätere Gebrauch der Droge ist gut dokumentiert: der Dichter Samuel Taylor Coleridge fand im Opium-Rausch seine Inspiration und Queen Victoria nahm jeden Morgen eine Dosis Opium gegen Kopf- oder Regelschmerzen, erinnert Wilson. Der Schriftsteller Amitav Ghosh erinnert in seiner "Ibis-Trilogie" hingegen an ein dunkles Kapitel der Mohngeschichte, nämlich als die britische East India Company im 19. Jahrhundert "das Monopol auf bengalisches Opium beanspruchte": "'Land, das einst Nahrung bot, war nun von der Mohnflut überschwemmt', schreibt Ghosh und beschreibt Städte voller Wanderarbeiter, die um Essensreste bettelten. Und nicht nur Nahrungsmittel wurden durch den Mohn verdrängt: 'In diesem Zeitalter der Blumen war Stroh schwer zu beschaffen.' Die Menschen konnten sich nicht mehr wie jahrhundertelang ernähren und beherbergen. Ghosh beschreibt eine Fabrik, in der die Arbeiter allein durch die Dämpfe in einen Dämmerzustand verfallen, 'langsam wie Ameisen im Honig', und einige der Sucht verfallen, die entweder durch medizinische Anwendung oder durch diesen passiven Konsum ausgelöst wurde. Selbst die Affen vor der Fabrik sind träge und steigen nur von den Bäumen herab, um die sie befriedigenden Ausdünstungen aufzulecken. Der Grund für all das war natürlich Geld: Großbritannien hatte ein enormes Handelsdefizit, das durch Opiumlieferungen nach China ausgeglichen werden konnte, wobei Händler und Zwischenhändler dabei immense Vermögen anhäuften. Der Plan ging auf. Wie eine von Ghoshs britischen Figuren (nicht ohne Stolz) sagt: 'In manchen Jahren entsprechen die jährlichen Gewinne der Ostindien-Kompanie aus dem Opiumhandel fast den gesamten Staatseinnahmen der Vereinigten Staaten.'"
Elet es Irodalom (Ungarn), 06.11.2026
Das Institut für Demokratie der CEU (Central European University) hielt vor Kurzem eine Konferenz über den Zustand der Demokratien und die Auseinandersetzung mitilliberalen Tendenzen. Die Direktorin des Instituts Zsuzsanna Szelényi spricht im Interview mit Júlia Várdi u.a. über die Entwicklungen in Ungarn, sowie über die Bedeutung der kommenden Jahre für die Festigung der Demokratie. "Ja, es ist tatsächlich ein Wunder geschehen. Aber was auf das Wunder folgte und weiterhin folgt, ist eine sehr, sehr schwierige Frage. In den vergangenen 35 Jahren ist es eigentlich noch niemandem gelungen, eine solche Entwicklung dauerhaft aufrechtzuerhalten, wenn so etwas passiert ist. Die Regierungen, die in eine solche Lage gerieten, waren oft nicht in der Lage, die Demokratie zu stabilisieren. Zum Beispiel begann 2016, während der ersten Amtszeit von Trump, in den Vereinigten Staaten ein Prozess der Autokratisierung. Danach eroberten die Demokraten die Präsidentschaft zurück, scheiterten aber nach vier Jahren erneut. (...) Und auch in anderen Ländern beobachten wir ähnliche Entwicklungen. Daher stellt sich auch bei uns die Frage, ob diese Regierung verhindern kann, dass autokratische Kräfte, ähnlich wie Fidesz, in vier Jahren wieder an die Macht kommen. Das wird ein sehr wichtiger Meilenstein sein."
HVG (Ungarn), 05.11.2026
Um den Einfluss politischer Demagogen klein zu halten, hilft es zu wissen, wie die Leute denken, meint der Publizist Árpád W. Tóta und fordert eine Neujustierung der staatlichen Kultur- und Wissenschaftsfinanzierung durch die neue Regierung. "Eine vernünftige Kultur- und Wissenschaftsfinanzierung ist nicht nur ein moralisches Gebot. Sie ist auch der Kompass einer Regierung. Die Fidesz war der erklärte Feind aller Sozialwissenschaften und hat diese, so gut sie konnte, ausgehungert. Sie wären nicht so blind gewesen, hätten sie verlässliche Informationen darüber gehabt, woran die Ungarn auf dem Land und in der Stadt glauben und was sie denken - ob mit oder ohne Hochschulabschluss oder Abitur. Aber das wussten sie nicht. Genauso wenig waren sie in der Lage einzuschätzen, welche Ideen und Gedanken sich verbreiten und wo ihre Hofmusiker, Influencer und Komiker im Vergleich dazu stehen. Die öffentliche Empörung scheint nun bei der Regierung angekommen zu sein, und sie nehmen Korrekturen vor. Das ist lobenswert, aber die Aufgabe besteht nicht in Löscharbeiten. Sondern darin, dass die ungarische Kultur und Soziologie Tag für Tag und Jahr für Jahr als Rückkopplung fungiert. Dass wir uns selbst kennenlernen und erforschen. Dass es tausend verschiedene Theaterstücke, Bücher, Filme und Zeitungen gibt, riesige Wellen und kleine Subkulturen, und dass wir uns in deren Spiegelbild erkennen, was es heute bedeutet, Ungar zu sein. Dafür ist die freie Kultur da. Durch die Augen von tausend Autoren, Regisseuren, Musikern und Reportern zu sehen, worüber sich die Ungarn freuen, worüber sie weinen und warum sie fluchen. Und wenn das funktioniert, dann sieht auch die Regierung, wie das Land aussieht, das sie regiert. So wird es leichter sein, nicht an allen Fronten zu scheitern."
Guardian (UK), 09.11.2026
Was wurde eigentlich aus synthetischem Fleisch? Also aus dem Versprechen, dass in Zukunft für Schnitzel, Steaks, Bratwürste und so weiter keine Tiere mehr geschlachtet werden müssen, da das notwendige Gewebe im Labor gezüchtet werden kann? Die Hoffnungen waren noch vor wenigen Jahren groß, erinnert sich Erin Somers… nur leider kam nach den ersten erfolgreichen Tests und vielen Versprechungen kaum etwas Marktfähiges nach. Der Hype ist längst vorbei. Nach wie vor gibt es einige Firmen, eine davon finanziert von Jeff Bezos, die versuchen, das zu ändern. "Was jedoch weiterhin besteht, ist eine der grundlegenden Herausforderungen der Branche. Man kann ein Steak nicht einfach wachsen lassen - es aus dem Bioreaktor ziehen und im Restaurant auf den Tisch knallen -, denn ein Steak besteht aus verschiedenen Gewebearten. Derzeit lassen sich Muskel- und Fettgewebe nur getrennt voneinander kultivieren. Dabei entsteht in der Regel keine feste Masse, sondern eine halbfeste Paste, die aus den Bioreaktoren entnommen, gewaschen und mit weiteren Zutaten versetzt werden muss, um Geschmack und Konsistenz zu erzeugen. Anschließend wird sie extrudiert oder im 3D-Druckverfahren zu etwas verarbeitet, das man als Fleisch erkennen würde: einem Burger, einem Nugget, einem Fleischbällchen oder einem Filet." Die Kosten für die Herstellung sind zwar "erheblich gesunken", erklärt Somers. "Doch derzeit ist kultiviertes Fleisch noch immer deutlich teurer als herkömmliches. Bei Huber's in Singapur kostet das ominös benannte GOOD Meat 3, das lediglich drei Prozent Hühnerzellen enthält, 5,62 Dollar (4,20 Pfund) pro 110-Gramm-Portion. Hühnerfleisch aus meinem örtlichen Supermarkt hingegen, das zu 100 Prozent aus tierischen Zellen besteht, kostet ab 3,49 Dollar pro 450 Gramm."
In der im Sommer durch Jens Spahn angestoßenen Debatte um Leihmutterschaft (unsere Resümees) wurde ein Aspekt kaum thematisiert: Das Versprechen solcher Agenturen, das "perfekte, gesunde" Kind zu bekommen. Dem an einer Form der spinalen Muskelatrophie erkrankten norwegischen Schriftsteller Jan Grue begegneten in der New Yorker U-Bahn immer wieder Werbungen der Firma Nucleus Genomics, die ebenfalls das "beste Baby" versprachen. Von "Eugenik" möchte heute niemand mehr sprechen, dabei ist sie längst zurückgekehrt, schreibt Grue: Diese Neo-Eugenik "geht sorgfältig mit Worten und Bezeichnungen um und verzichtet auf staatliche Bevölkerungssteuerung zugunsten der individuellen Entscheidungsfreiheit. In gewisser Hinsicht ist diese Form der Eugenik nie wirklich verschwunden. Gegen Ende des letzten Jahrhunderts begannen einige Philosophen und Bioethiker, das zu verteidigen, was sie als 'liberale Eugenik' bezeichneten. (...) Heute gehören pränatale Screening-Verfahren seit Jahrzehnten zur medizinischen Standardpraxis und zielen vor allem auf die Erkennung von Behinderungen und Krankheiten ab. Das Down-Syndrom wird in Ländern, die solche Screenings ermöglichen, immer seltener. In Dänemark beispielsweise werden mittlerweile über 95 % der Schwangerschaften abgebrochen, bei denen das Down-Syndrom festgestellt wurde. Natürlich wollen wir das Beste für unsere Kinder. In einer neoliberalen Gesellschaft, die davon besessen ist, jeden Aspekt des Lebens zu 'maximieren', kann das 'Beste' leicht zu einem Wettbewerbsvorteil werden. Ein Unternehmen wie Nucleus weiß das. Unter dem Begriff 'Generationenvermögen' suggeriert seine Website, dass Kunden 'Generationsgesundheit' erwerben können - eine Art verkörperte Versicherungspolice gegen den Verfall der öffentlichen Gesundheitsversorgung und der sozialen Dienste. Im 20. Jahrhundert war die Eugenik ein Projekt des Nationalstaates; im 21. Jahrhundert hat sie sich als logische Fortsetzung des kapitalistischen Individualismus neu erfunden. Es gibt nach wie vor wissenschaftliche Probleme. Die Behauptungen von Nucleus, dass Körpergröße und Intelligenz bis zu einem gewissen Grad genetisch bedingt seien, beziehen sich auf Schätzungen auf Populationsebene, inwieweit die Variation innerhalb einer Gruppe genetisch bedingt ist (und sind zudem umstritten). Sie bedeuten nicht, dass 'man zuverlässig bestimmen kann, wie intelligent und groß das eigene Kind sein wird', auch wenn dies für manche Menschen eine naheliegende Schlussfolgerung sein mag. (...) Für die neue Eugenik in ihrer liberalen Form konzentrieren sich positive Eigenschaften auf Produktivität und Wettbewerbsvorteile. Der ideale Mensch kommt dem idealen Arbeitnehmer auffallend nahe: jemand, der klug und effizient ist und wahrscheinlich nie einen Krankheitstag nehmen wird."
In der im Sommer durch Jens Spahn angestoßenen Debatte um Leihmutterschaft (unsere Resümees) wurde ein Aspekt kaum thematisiert: Das Versprechen solcher Agenturen, das "perfekte, gesunde" Kind zu bekommen. Dem an einer Form der spinalen Muskelatrophie erkrankten norwegischen Schriftsteller Jan Grue begegneten in der New Yorker U-Bahn immer wieder Werbungen der Firma Nucleus Genomics, die ebenfalls das "beste Baby" versprachen. Von "Eugenik" möchte heute niemand mehr sprechen, dabei ist sie längst zurückgekehrt, schreibt Grue: Diese Neo-Eugenik "geht sorgfältig mit Worten und Bezeichnungen um und verzichtet auf staatliche Bevölkerungssteuerung zugunsten der individuellen Entscheidungsfreiheit. In gewisser Hinsicht ist diese Form der Eugenik nie wirklich verschwunden. Gegen Ende des letzten Jahrhunderts begannen einige Philosophen und Bioethiker, das zu verteidigen, was sie als 'liberale Eugenik' bezeichneten. (...) Heute gehören pränatale Screening-Verfahren seit Jahrzehnten zur medizinischen Standardpraxis und zielen vor allem auf die Erkennung von Behinderungen und Krankheiten ab. Das Down-Syndrom wird in Ländern, die solche Screenings ermöglichen, immer seltener. In Dänemark beispielsweise werden mittlerweile über 95 % der Schwangerschaften abgebrochen, bei denen das Down-Syndrom festgestellt wurde. Natürlich wollen wir das Beste für unsere Kinder. In einer neoliberalen Gesellschaft, die davon besessen ist, jeden Aspekt des Lebens zu 'maximieren', kann das 'Beste' leicht zu einem Wettbewerbsvorteil werden. Ein Unternehmen wie Nucleus weiß das. Unter dem Begriff 'Generationenvermögen' suggeriert seine Website, dass Kunden 'Generationsgesundheit' erwerben können - eine Art verkörperte Versicherungspolice gegen den Verfall der öffentlichen Gesundheitsversorgung und der sozialen Dienste. Im 20. Jahrhundert war die Eugenik ein Projekt des Nationalstaates; im 21. Jahrhundert hat sie sich als logische Fortsetzung des kapitalistischen Individualismus neu erfunden. Es gibt nach wie vor wissenschaftliche Probleme. Die Behauptungen von Nucleus, dass Körpergröße und Intelligenz bis zu einem gewissen Grad genetisch bedingt seien, beziehen sich auf Schätzungen auf Populationsebene, inwieweit die Variation innerhalb einer Gruppe genetisch bedingt ist (und sind zudem umstritten). Sie bedeuten nicht, dass 'man zuverlässig bestimmen kann, wie intelligent und groß das eigene Kind sein wird', auch wenn dies für manche Menschen eine naheliegende Schlussfolgerung sein mag. (...) Für die neue Eugenik in ihrer liberalen Form konzentrieren sich positive Eigenschaften auf Produktivität und Wettbewerbsvorteile. Der ideale Mensch kommt dem idealen Arbeitnehmer auffallend nahe: jemand, der klug und effizient ist und wahrscheinlich nie einen Krankheitstag nehmen wird."
Quillette (Australien), 30.10.2026
In der Wikipedia wird die Wahrheit auf den Kopf gestellt, hat Mark Zlochin mit dem Blick auf das Thema "Zionismus" in der englischsprachigen Wikipedia festgestellt. Der Artikel über Zionismus, der bereits vor dem 7.Oktober sehr umfangreich und mit Belegen gespickt war, wurde nach dem Massaker radikal umgebaut - heute darf wegen der strittigen Fragen niemand mehr eingreifen, erzählt Zlochin. Passagen zum historischen Hintergrund der Verfolgung der Juden, die zur Idee des Zionismus führten, wurden halbiert, Passagen zum "Kolonialismus" bekamen den doppelten Umfang. Am Beispiel von Benny Morris berühmten Buch "1948", das die frommen Lügen sowohl der Palästinenser als auch der Israelis dekonstruiert, ohne dem Zionismus abzuschwören, zeigt Zlochin, wie der Wikipedia-Artikel manipuliert: "Ein wichtiges Beispiel betrifft die Darstellung der Umsiedlungen in der Wikipedia. In dem Artikel heißt es: 'Laut Benny Morris spielte die Idee der Umsiedlung von Beginn der Bewegung an eine große Rolle in der zionistischen Ideologie und wurde als wichtigstes Mittel zur Wahrung des 'Jüdischseins' des zionistischen [sic] Staates angesehen.' Wikipedia untermauert diese pauschale Behauptung mit einem Zitat aus einem der Bücher von Morris: "Die Idee, die Araber aus dem Gebiet des jüdischen Staates in das Gebiet des arabischen Staates oder in andere arabische Staaten zu verlegen, wurde als das wichtigste Mittel angesehen, um ein stabiles 'Jüdischsein' des geplanten jüdischen Staates zu gewährleisten." Doch die vollständige Passage, aus der dieses selektiv ausgewählte Zitat stammt, erzählt eine ganz andere Geschichte. Sie beschreibt nicht das zionistische Denken 'seit den Anfängen der Bewegung', die in die 1880er und 1890er Jahre zurückreicht, sondern beginnt vielmehr mit: "Die Idee einer 'freiwilligen' oder 'erzwungenen' Umsiedlung aller oder des Großteils der im Gebiet des jüdischen Staates lebenden Araber lag bereits seit Mitte der 1930er Jahre in der Luft." Mit anderen Worten: Der Abschnitt befasst sich mit den Entwicklungen im zionistischen Denken ab Mitte der 1930er Jahre vor dem Hintergrund des zunehmenden Antisemitismus in Europa und einer sich rasch verschlechternden Sicherheitslage in Palästina, insbesondere nach dem Ausbruch des Arabischen Aufstands im Jahr 1936. Nach Morris' Darstellung blieb die Umsiedlung während eines Großteils der Zeit vor der Staatsgründung eine eher marginale Idee und gewann erst in den späteren Phasen an Bedeutung, als die eskalierende arabische Gewalt viele zunehmend davon überzeugte, dass ein jüdischer Staat mit einer großen, feindseligen arabischen Bevölkerung einer ständigen Bedrohung ausgesetzt wäre."
The Insider (Russland), 06.11.2026
Die georgische Opposition hat nach der Wahlniederlage 2024 gegen die pro-russische Partei Georgischer Traum keine Strategie oder Strukturen aufbauen können, konstatiert Arthur Belansky in The Insider und zeichnet die Entwicklungen seit 2024 nach. Das Ergebnis: "Das Tempo des politischen Wandels hat die georgische Gesellschaft überrascht, erklärte der Menschenrechtsaktivist Stanislav Dmitrievsky: 'Nach dem Bürgerkrieg Anfang der 1990er Jahre entwickelte sich Georgien zu einem demokratischen Rechtsstaat, und bis 2024 hielt auch 'Georgischer Traum' an dieser Rhetorik fest. Dann änderte sich plötzlich innerhalb weniger Monate alles. In Russland dauerte dieser Prozess viele Jahre. Bis 2012 arbeiteten Nichtregierungsorganisationen unter relativ normalen Bedingungen, und die russische Zivilgesellschaft hatte Zeit, die notwendigen Mittel zu entwickeln, um Widerstand zu leisten und ihre Arbeit fortzusetzen. Ja, Menschen wurden schikaniert und unterdrückt, aber diese Arbeit blieb bis 2022 möglich. In Georgien hingegen brach alles fast über Nacht zusammen. (...) Menschenrechtsorganisationen sahen sich plötzlich mit einer ganzen Reihe dringender Probleme konfrontiert - der Sicherung der Finanzierung für unter Druck stehende Organisationen sowie der Bewältigung zahlreicher Strafverfahren und staatlicher Kontrollen. Hinzu kamen Verwaltungsverfahren, von denen Tausende von Menschen betroffen waren. Georgien hatte sich an den Gedanken gewöhnt, dass die Behörden keine andere Wahl hatten, als zu reagieren, wenn große Menschenmengen auf die Straße gingen. Doch die Regierung verhielt sich genauso wie in Russland und Weißrussland. Das sind Regeln nach russischem Vorbild: Man kann schon allein dafür ins Gefängnis gesteckt werden, dass man auf dem Bürgersteig steht. All das kam wie ein Schock. Nach dem Bürgerkrieg und den Kriegen in Abchasien und Südossetien hatte die georgische Gesellschaft eine tiefe Abneigung gegen Gewalt entwickelt. Die Behörden erwiesen sich jedoch als bereit, Gewalt anzuwenden. Den Ukrainern gelang es, diesen Kreislauf während des zweiten Maidan-Aufstands zu durchbrechen. Als die Werchowna Rada im Begriff war, über all diese Kopien russischer Gesetze abzustimmen, strömten Zehntausende Menschen auf den Maidan und verhinderten deren Verabschiedung. Hier wollen die Menschen keine Gewalt.'" Menscenschrechtaktivistin Marina Meskhi beschreibt die Lage in Georgien so: "Es ist dasselbe System wie in Russland: ein Unterdrückungsapparat. Die Spezialeinheiten, die die Demonstrationen aufgelöst haben, sind Schläger, die gründlich einer Gehirnwäsche unterzogen und ideologisch indoktriniert wurden. Man hat ihnen eingeredet, dass wir alle Feinde sind, eine Art ausländische Agenten, die aus dem Ausland finanziert werden. Und sie erhalten ordentliche Gehälter und dienen den Behörden treu."
London Review of Books (UK), 05.11.2026
Paul Rekret beschäftigt sich mit dem veränderten Verhalten von Bibliotheksbesuchern. Konkret blickt er auf die British Library, deren Lesesäle einerseits teilweise in "technologiegestützte Arbeitsplätze" und Ähnliches umgewandelt werden; und in denen andererseits selbst dann, wenn sie Lesesäle bleiben dürfen, immer weniger gelesen wird: "Nur wenige meiner Mitbesucher scheinen sich mit den Beständen der Bibliothek zu beschäftigen. Die meisten sitzen vor ihren Laptops; viele schauen Videos oder unterhalten sich mit Large Language Models. Die Zahlen der Bibliothek bestätigen meinen Eindruck. 2018/19 bestellten die Leserinnen und Leser noch 1.472.000 Medien. Bis 2025/26 war diese Zahl auf 279.000 gesunken. Die langfristigen Folgen von Covid und des Cyberangriffs auf die Bibliothek im Jahr 2023 haben dazu beigetragen. Der Rückgang setzte jedoch schon früher ein und ist, wie ich vermute, auch Ausdruck einer umfassenderen Kommerzialisierung der Forschung, deren Symptom der Wandel der Bibliothek ist. Förderinstitutionen bevorzugen anwendungsorientierte Forschung, die das Wirtschaftswachstum vorantreibt. Neugiergeleitete Wissenschaft, die lange Phasen intensiver Beschäftigung mit einem Gegenstand erfordert, erhält einen immer kleineren Anteil der weitgehend für industrielle Prioritäten reservierten Fördermittel. (…) Die sinkende Zahl der Medien, die in den Lesesälen der British Library eingesehen werden, hängt auch mit einem Wandel der Lesekultur zusammen. Immer mehr Material ist online problemlos zugänglich, und die Forschung wird zunehmend zu einer Tätigkeit, die sich am Bildschirm abspielt. Mehr Menschen als je zuvor hören Hörbücher oder sehen sich Videoaufzeichnungen von Vorlesungen an. Wissenschaftliche Zeitschriftenplattformen und PDF-Reader legen es nahe, das Lesen an Large Language Models auszulagern. Das Wissen, das von öffentlichen Institutionen wie der British Library hervorgebracht wird, wird von KI-Unternehmen und Verlagsoligopolen vereinnahmt, die es uns in zusammengefasster Form wieder verkaufen. Die British Library verwandelt sich in einen kostenpflichtigen Arbeitsplatz für Menschen, die vermutlich gar nicht mehr lesen."
Nicholas Spice hat eine Menge Spaß mit Robin Holloways "Music's Odyssey". Der britische Musikwissenschaftler streift durch die Geschichte der klassischen Musik und geht dabei strikt subjektiv vor, mehr wie ein Journalist denn ein Wissenschaftler. Der interessanteste Teil der Musikgeschichte beginnt bei ihm außerdem erst im 20. Jahrhundert (sein Lieblingskomponist scheint Berio zu sein): "Holloway geht offen mit seinen Vorurteilen um. Es gibt Werke, Komponisten, ganze Bereiche des Repertoires, zu denen er keinerlei Affinität empfindet: Er hält Schumanns C-Dur-Fantasie für unsympathisch und überbewertet, räumt jedoch ein, dass er sich irren könnte; Verdis 'Falstaff' lässt ihn kalt (wie Coleridge und der Sonnenuntergang kann er zwar sehen, aber nicht fühlen, wie schön es ist); was die italienische Oper betrifft, so entzieht sich ihm das gesamte Korpus. Diese überschwängliche Parteilichkeit ist die große Stärke des Buches - sie lehrt uns, dass auch wir den Mut und das Selbstvertrauen haben können, unsere Meinungen zu vertreten, und dass wir keine Angst davor haben dürfen, die Heiligsprechungen der Kultur in Frage zu stellen". Und schreiben kann der Mann! "'Musik ist von Natur aus etwas, das sofort ein Adjektiv erhält', schrieb Roland Barthes entmutigt. Holloway ist ein Virtuose der Epitheta. Sein beschreibendes Vokabular gleicht einem Pantone-Farbmusterbuch, nuanciert und abgestuft, um in kaleidoskopischen Variationen feinste Unterscheidungen und einen geschmeidigen Wechsel zwischen Assoziationen darüber, wie die Musik beschrieben werden könnte, und reflexiven Beschreibungen der Art und Weise, wie sie auf uns wirkt, zu ermöglichen. Auf den Seiten entfaltet sich eine reiche Bildsprache. Metaphern sozialer Begegnung, von Geschmack und Geruch dominieren. Webers Stil ist 'zugleich aristokratisch - elegant, gepflegt, à la Beau Brummell; und doch auf undefinierbare Weise vulgär, cockneyhaft, sentimental … raffiniert und aufgeblasen'. 'Tendresse', das fünfte Stück aus Faurés 'Dolly-Suite', ist 'eine makellose Miniaturwelt aus Taktgefühl, Sanftheit, Humor und Lieblichkeit, ohne alles Billige, Künstliche oder Herablassende'. Beethovens 'Kaiserkonzert' ist 'unattraktiv prahlerisch, selbstbewusst, tyrannisch'; Mussorgskys Lied 'Hobbyhorse' 'absolut ungekünstelt, ohne Launenhaftigkeit, Verschmitztheit, Niedlichkeit, Schüchternheit: auf Messers Schneide der puren Schrecklichkeit'. ... Friss dein Synonymwörterbuch, Barthes!"
Nicholas Spice hat eine Menge Spaß mit Robin Holloways "Music's Odyssey". Der britische Musikwissenschaftler streift durch die Geschichte der klassischen Musik und geht dabei strikt subjektiv vor, mehr wie ein Journalist denn ein Wissenschaftler. Der interessanteste Teil der Musikgeschichte beginnt bei ihm außerdem erst im 20. Jahrhundert (sein Lieblingskomponist scheint Berio zu sein): "Holloway geht offen mit seinen Vorurteilen um. Es gibt Werke, Komponisten, ganze Bereiche des Repertoires, zu denen er keinerlei Affinität empfindet: Er hält Schumanns C-Dur-Fantasie für unsympathisch und überbewertet, räumt jedoch ein, dass er sich irren könnte; Verdis 'Falstaff' lässt ihn kalt (wie Coleridge und der Sonnenuntergang kann er zwar sehen, aber nicht fühlen, wie schön es ist); was die italienische Oper betrifft, so entzieht sich ihm das gesamte Korpus. Diese überschwängliche Parteilichkeit ist die große Stärke des Buches - sie lehrt uns, dass auch wir den Mut und das Selbstvertrauen haben können, unsere Meinungen zu vertreten, und dass wir keine Angst davor haben dürfen, die Heiligsprechungen der Kultur in Frage zu stellen". Und schreiben kann der Mann! "'Musik ist von Natur aus etwas, das sofort ein Adjektiv erhält', schrieb Roland Barthes entmutigt. Holloway ist ein Virtuose der Epitheta. Sein beschreibendes Vokabular gleicht einem Pantone-Farbmusterbuch, nuanciert und abgestuft, um in kaleidoskopischen Variationen feinste Unterscheidungen und einen geschmeidigen Wechsel zwischen Assoziationen darüber, wie die Musik beschrieben werden könnte, und reflexiven Beschreibungen der Art und Weise, wie sie auf uns wirkt, zu ermöglichen. Auf den Seiten entfaltet sich eine reiche Bildsprache. Metaphern sozialer Begegnung, von Geschmack und Geruch dominieren. Webers Stil ist 'zugleich aristokratisch - elegant, gepflegt, à la Beau Brummell; und doch auf undefinierbare Weise vulgär, cockneyhaft, sentimental … raffiniert und aufgeblasen'. 'Tendresse', das fünfte Stück aus Faurés 'Dolly-Suite', ist 'eine makellose Miniaturwelt aus Taktgefühl, Sanftheit, Humor und Lieblichkeit, ohne alles Billige, Künstliche oder Herablassende'. Beethovens 'Kaiserkonzert' ist 'unattraktiv prahlerisch, selbstbewusst, tyrannisch'; Mussorgskys Lied 'Hobbyhorse' 'absolut ungekünstelt, ohne Launenhaftigkeit, Verschmitztheit, Niedlichkeit, Schüchternheit: auf Messers Schneide der puren Schrecklichkeit'. ... Friss dein Synonymwörterbuch, Barthes!"
New York Times (USA), 07.11.2026
Sadie Dingfelder erzählt, übrigens sehr hübsch aufgemacht, die unglaubliche Geschichte des Musiklehrers Edward Freytag, der durch eine Hirnverletzung, die er sich bei einem Motorradunfall zuzog, das absolute Gehör erlangte. Plötzlich konnte er nicht nur jede Note genau identifzieren, sondern komplexe Akkorde durch bloßes Hören entziffern und vor seinem inneren Auge in Notation sehen. Es stellt sich bei dieser Geschichte heraus, dass wir offenbar alle tendenziell über das absolute Gehör verfügen, uns dessen aber nicht bewusst sind - denn das menschliche Gehirn ist eher auf die Intervalle fixiert, nicht auf absolute Tonhöhen. Untersuchungen zeigen aber, dass viele Menschen ein Lied, das sie gut kennen, genau auf der Tonhöhe beginnen, in der sie es kennenlernten. "Das bedeutet, dass wir alle über ein verborgenes absolutes Gehör verfügen. Doch unser Gehirn unterdrückt es aktiv und leitet stattdessen Informationen über den Abstand zwischen den Tönen weiter. 'Das relative Gehör ist für den Menschen nützlicher', sagt der Neurologe Daniel J. Levitin, 'deshalb konzentrieren wir uns darauf.' Bei vielen anderen Tieren ist das nicht der Fall Wenn man den Gesang einer Feldammer transponiert und ihn um einige Töne nach unten verschiebt, erkennt der Vogel ihn nicht mehr als seinen eigenen. Menschen hingegen haben kein Problem damit, ein bekanntes Lied zu identifizieren, egal in welcher Tonart es gespielt wird. Die menschliche Faszination für den Verlauf einer Melodie statt für die einzelnen Töne könnte darauf zurückzuführen sein, dass sich Männer- und Frauenstimmen um fast eine Oktave unterscheiden können - ein im Tierreich ungewöhnlich großer Unterschied." Die neuen Begabungen Freytags sind übrigens im Heilungsprozess seines Hirns teilweise verflogen. Aber als er noch "verletzt" war, hat er einige Kompositionen verfasst. Eine wirklich sehr originelle kann man in dem Artikel hören.
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