Die Filmindustrie Hollywoods könnte vomeinfach verschluckt werden, befürchtet Michael Schulman: Die Superheldenfilme, die alle im selben Universum spielen und stetig aufeinander verweisen, erscheinen in so rascher Folge, dass Besetzungen und Kamera- und Technikteams quasi im Dauereinsatz sind undzur Verfügung stehen. Der Druck, immer neuen Content zu produzieren, macht vielleicht auch Probleme der Industrie insgesamt offenbar und "trägt zu der Wahrnehmung bei, dass Marvel mehr Filme ausspuckt, als dem Unternehmen gut tut. Ein einzelner Film kannenthalten, und Marvels Strategie, Regisseure von Sitcoms oder Independent-Produktionen abzuwerben, sorgt dafür, dass die Verantwortlichen wenig Erfahrung mit Action-Szenen haben. In den vergangenen Jahren hat es Berichte um Burnout und Unzufriedenheit aus der Visual Effect-Industrie gegeben. Marvel als größter Kunde ist als knauserig verschrien, sodass sich die verschiedenen Firmen unterbieten, um Aufträge zu bekommen. Das führt zu unterbesetzten und unterfinanzierten Projekten. Effektkünstler wurden während ihrerweinend an ihren Schreibtischen gesichtet, von Marvels unverrückbaren Deadlines gemartert, Last-Minute-Änderungen und Entscheidungen, die von zu vielen darin herumrührenden Köchen verdorben werden, zum Beispiel über die, die den Antihelden Thanos auszeichnen soll."Um Geld geht's auch in diesem Artikel aus dem letzten Heft: Es gab mal eine Zeit, da galt es als Ausverkauf, wenn ein erfolgreicher Popmusiker sich. Lange her das. Heute sollzehn Millionen Dollar einsacken, wenn sie ein Geburtstagsständchen für den turkmenischen Diktator Gurbanguly Berdimuhamedow bringt,singt für zwei Millionen für einen Konzern, der Angolas Diktator nahesteht,kassierte angeblich satte 24 Millionen für ein Konzert in Dubai, aber auch alte Hasen wieundgeben Konzerte für zahlungskräftige Privatkunden, berichtet Evan Osnos. Er hat dafür Verständnis: Man wird ja nicht Musiker, um vor einem winzigen Publikum zu spielen und seine Miete nicht zahlen zu können, denkt er sich. Und: "Man muss kein Musiker sein, um sich zu fragen, ob Musiker in einer Zeit, in derihre Werke ungeniert an Barone des Insiderhandels verkaufen, in der ehemalige Präsidenten (und Beinahe-Präsidenten) Hunderttausende von Dollar fürerhalten und in der College-Sportler ihr Konterfei an den Höchstbietenden lizenzieren, nicht einem unfairen Standard unterliegen. Nennen Sie es eine 'Evolution in der Kultur', sagte mir ein bekannter Musikproduzent. Er entschuldigte sich im Voraus dafür, Donald Trump zitiert zu haben, und sagte dann: 'Schauen Sie sich an, wen fast die Hälfte des Landes 2016 gewählt hat: einen Mann, der sie alsabstempeln würde, wenn Sie weniger verlangen, als Sie können, weil Sie Skrupel haben, etwa ausschließlich für die Elite zu spielen. Und erstaunlich viele Leute würden ihm zustimmen." Aber auchhaben sich verändert, lernt der Reporter vom Musikmanager Viecelli, der ihm erklärt: "'Ein Jugendlicher kann einen Song vorwärts und rückwärts kennen, ihn den ganzen Sommer lang rauf und runter hören, ohne überhaupt denzu kennen. Sie surfen einfach auf der Welle dessen, was gerade angesagt ist', sagte er mir. 'Die Wahrheit ist, dass junge Künstler, selbst, wenn sie erfolgreich sind, zwei bis vier Jahre Erfolg haben. Vielleicht. Und das heißt, dass sie alles monetarisieren wollen und müssen, so schnell und krass es geht.'"