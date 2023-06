Patriarchale Strukturen, Misogynie und Sexismus prägen dieund doch reicht keiner dieser Begriffe aus, die Bedingungen zu fassen, unter denen die Frauen leben müssen, von denen Manvir Singh berichtet . Die mutmaßliche Ermordung ihrer Cousine Neeti durch deren Schwiegerfamilie - ihnen reichen die immer noch andauernden Aussteuer-Zahlungen des Brautvaters nicht aus - nimmt sie zum Anlass, sich dasanzuschauen. Trotz eines vor sechzig Jahren erlassenen Verbots floriert es noch immer - zum Nachteil der Frauen, für deren Verheiratung in vielen Fällen eine absurd hohe Mitgift gezahlt werden muss. Sie "befeuern zwei Arten von Gewalt. 'Wenn zu viele Mädchen geboren werden, kommt es zum', hat eine junge Frau aus dem ländlichen Tamil Nadu 2005 einer Forschergruppe erzählt. 'Wenn esgibt, gibt es auch zu viele Hochzeiten und zu viele Probleme mit der Mitgift.' Darüber hinaus haben Erwartungen an die Beigaben Ehemänner und deren Familien ermuntert, Frauen zu misshandeln, um Zahlungen zu erzwingen. Einer UN-Studie zufolge sind vierzig bis fünfzig Prozent der Morde an Frauen in Indien die Folge aus Streits um die Mitgift. Auch Neetis Tod könnte dazuzählen." Obwohl geschätzt ein Viertel bis die Hälfte der indischen Frauen von ihren Ehemännern misshandelt werden, liegt diebei nur etwa einem Prozent, erzählt Singh. "Diese Normen sind tief verwurzelt. Sowohl global gesehen als auch auf dem indischen Subkontinent scheint es so, dass Frauen überall dort schlechter behandelt werden, wonur eine niedrige Wertschätzung erfährt. Eine Region, die von Pfluglandwirtschaft geprägt ist - diese Arbeit profitiert von männlich codierten Zügen wie Griff- und Oberkörperkraft und genereller Körperstärke - tendiert zu einem schiefen, männlich dominierten Geschlechterverhältnis und niedriger Beteiligung von Frauen an der Gesamtarbeitskraft. Im Nordwesten Indiens, der Heimat meiner Familie, wo der Pflug die Felder dominiert, fasst ein Sprichwort dies so zusammen: 'Wer kann zufrieden sein ohne Regen und Sohn? Für die Kultivierung braucht es beides.' Ein anderes ist noch direkter: 'Wessen Sohn stirbt, der ist glücklos. Wessen Tochter stirbt, der kann sich'"In einer sehr lesenswerten Reportage beschreibt Dexter Filkins dasim Süden der USA. Der gewaltigeüberfordert inzwischen viele Gemeinden und Städte, obwohl die USA gleichzeitig Arbeitskräfte brauchen. Aber das Einwanderungssystem ist inzwischen vollkommen dysfunktional. Das zu ändern, daran haben vor allem Republikaner kein Interesse, weil sie damit Wahlkampf machen können. Aber es gibt auch Ausnahmen, wie der texanische Kongressabgeordneten Tony Gonzales, ein Republikaner, und sein politischer Gegner, der Demokrat Henry Cuellar beweisen: "Gonzales' Verbündeter Cuellar, ein texanischer Landsmann, sagte mir, dass die örtlichen Wähler einen Kongressabgeordneten mit einem praktischen Ansatz für die Arbeit wollten. 'Als ich Tony kennenlernte, ging er durch das Plenum, kam auf mich zu und sagte: Lassen Sie uns zusammenarbeiten, erinnerte sich Cuellar. 'So sollte es sein.' Im Prinzip ist ein legislativer Kompromiss zur Einwanderung nicht schwer vorstellbar:an der Grenze, eine republikanische Priorität, im Austausch für eine, eine demokratische Priorität. Doch die Aussicht auf eine Einigung hat sich in der gegenseitigen Feindseligkeit aufgelöst, die für die Politik im Kongress typisch ist."Weitere Artikel: Lauren Collins porträtiert die finnische Performance-Künstlerin. Amanda Petrusich kommt ziemlich beeindruckt aus einem-Konzert. Alex Ross stellt die Komponistenundvor. Parul Sehgal liest Roman "I Am Homeless if This Is Not My Home". Und Keith Gessen liest einige Bücher über Russland und den Westen