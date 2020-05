Für die aktuelle Nummer des Magazins folgt James Woodin die Verbannung. Was macht Dostojewski in Sibirien? Er liest Hegel. Behauptet zumindest der ungarische Kritikerin einem (jetzt ins Englische übersetzten) Essayband , in dem der Autor laut Wood in die Fußstapfen Ciorans tritt: "Földenyis Version (der Aufklärungskritik, d. Red.) geht so: Die Rationalität der Aufklärung hat nicht nurdurch einen Gott der Vernunft ersetzt, sondern auch dieals rein instrumentell, nicht länger metaphysisch, als etwas, das der Mensch formen und kontrollieren kann. Echte Freiheit aber, glaubt Földenyi, 'wird nur erreicht, durch das, was mich transzendiert', was jenseits unserer Macht und unseres Verstehens steht. Wenn wir dieser Idee von Freiheit abschwören, fangen wir an, auf Erden Utopien zu bauen, die sich in Dystopien verwandeln. Hier folgt Földenyi Dostojewski, der denauf der Londoner Weltausstellung mit Horror als Tempel des kapitalistischen Triumphs erkannt hatte. Földenyis Version des Glaspalastes ist der kugelförmige Turm zu Babel, erbaut mit hybridem Rationalismus, als Zeichen für den globalisierten Markt des westlichen Kapitalismus … Aber was ist diese Transzendenz, die der Welt abhanden gekommen ist? Als Christ bleibt der Autor hier seltsam zurückhaltend, spricht von 'transzendentalen' Zielen und davon, 'offen zu bleiben für die metaphysische Tradition', für ''. Doch wenn er wirklich Gott mit dem Göttlichen meint, warum sagt er es nicht? Dostojewski wäre klarer gewesen."Außerdem: Ariel Levy porträtiert die keinem Streit aus dem Weg gehende Schriftstellerin . Adam Gopnik testet die. Nathan Heller schaut nach San Francisco, woundkonvergieren. Und Carrie Battan hört . Und Anthony Lane sah im Kino "The Painter and the Thief" von