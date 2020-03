Nur Heulen könnte Frances Wilson beim Lesen der Biografie, die Sylvia Topp der ersten Ehefrau George Orwells,, widmet. Auf Englisch klingt es so prägnant, was Wilson über die neun Jahre ihrer Ehe schreibt: "The making of George Orwell was the breaking of Eileen". Sie war dreißig als sie den aufstrebenden Eric Blair heiratete, alles aufgab und mit ihm in ein 300 Jahre altes Cottage nach Hertfordshire zog: "Während Orwell das Paraffin zum Schreiben brauchte, tippte Eileen seine Manuskripte im Dunkeln ab. Die Küche stand unter Wasser, das Essen schimmelte und Orwell war, seine Tuberkulose verleugnend, ständig krank. In Briefen an ihre Freundin Nora bekannte Eileen, dass sie 'vor Erschöpfung nur noch weinen kann & Eric beschlossen hat, dass er seine Arbeit nicht unterbrechen darf & sich bitter nach unserer Hochzeit beklagte, dass er in einer Woche nur zwei gute Arbeitstage hatte'. Das, schreibt Topp, seien diegewesen. Als die Flitterwochen vorbei waren, zog Orwell in den Spanischen Bürgerkrieg, wo Eileen zu ihm stieß und eine Affäre mit seinem Kommandanten Georges Kopp begann. Das Paar feierte seinen ersten Hochzeitstag im Krankenhaus, wo Orwell sich von einer Schusswunde durch seine Kehle erholte."Weiteres: Paul Collier bespricht Großschrift "Kapital und Ideologie", der er immerhin die Einsicht verdankt, dass jede Gesellschaft ihre eigene Rechtfertigung für die soziale Ungerechtigkeit findet.