Dass weithin so positiv über dieberichtet wird, liegt nicht allein an ihren Verdiensten, sondern auch an ihren, hat Tim Schwab für eine interessante Recherche herausgefunden . Die Stiftung ist so reich, dass sie praktisch alle, die eineüber sie haben sollen, mit Geld versorgen kann. Insgesamt schätzt Schwab, dass die Stiftung in den letzten Jahrenund mediennahe Organisationen ausgeschüttet hat. Sehr oft sind Spenden mit derversehen, dass die Medien über jene Themen berichten, die der Stiftung wichtig sind. Eines von der Stiftung am intensivsten mit Geldern ausgestattete Medium ist der spendenfinanzierte Sender), der es seinen Stiftern mitdankt: "wirft zuweilen auch einen kritischen Blick auf die Gates Foundation. Im letzten September berichtete der Sender über die Entscheidung der Stiftung, dem indischen Premierministereinen Menschenrechtspreis zu geben, trotz Modis trostloser Bilanz bei Menschenrechten und Meinungsfreiheit (diese Geschichte wurde in vielen Medien gecovert, mal ein schlechter Moment im Leben Gates' in den Nachrichten). Aber am selben Tag erschien die Stiftung in einer anderen-Überschrift: 'Die Gates-Stiftung stellt fest, dass die Welt ihrem Ziel,bis 2030 zu beenden, nicht schnell genug näher kommt.' Diese Story hatte nur zwei Quellen: die Gates-Stiftung und einen Sprecher des 'Center for Global Development', einer von Gates finanzierten NGO. Schwer das Fehlenzu übersehen. Bill Gates ist der zweitreichste Mann der Welt und könnte leicht als ein Symbol ökonomischer Ungleichheit beschrieben werden, aber NPR macht ihn zu einer."