Für die aktuelle Ausgabe des begibt sich Helen Rosner in die Küche vonin Los Angeles, wo die japanische Meisterköchin denzelebriert: "Kaiseki ist kein bestimmtes Gericht oder eine Technik, sondern ein Format, das oft ein Dutzend oder mehr kleine Gänge umfasst. Es ist mit den strengen Ritualen der japanischen Teezeremonie verwandt und integriert ästhetische Elemente aus japanischen Kunstformen wie Kalligrafie und Blumendekoration. In seiner Exaktheit und Zurücknahme saheinen Ansatz, der in vieler Hinsicht das Gegenteil der dekadenten französischen Haute Cuisine war. Als Bocuse die Nouvelle Cuisine entwickelte, die moderne Neuinterpretation der französischen Küche, die auf Saisonalität, Qualität der Zutaten und die Folge aufeinander abgestimmter Gänge setzte, stützte er sich auf die Prinzipien des Kaiseki … Es gibt keine futuristische kulinarische Chemie oder extravagante Tischdeko. Die Praktizierenden des Kaiseki sprechen davon fast als von einer Form des Dienstes, einer Unterordnung des Koches. Als ich Nakayama traf, erklärte sie, im Kaiseki seien 'die. Alles daran ist wichtiger als du, und das musst du respektieren. Ein Teil davon ist wirklich stolz, ehrgeizig, und doch versucht er, sich zurückzuhalten.' … Im Zentrum des Kaiseki steht die Vorstellung vom Shun: der Moment, da eine Zutat, ein Stück Obst, ein Gemüse oder Fisch auf seinem Höhepunkt ist. Kaiseki-Köche teilen das Jahr nicht in Viertel, sondern in. Der erste Gang der Mahlzeit, Sakizuke, ist wie ein Wegweiser auf einer Karte: Du bist hier. Als ich Mitte Januar bei Nakayama aß, bedeutete das die Vorführung subtropischer Wintersüße: gewürfelte Hokkaido-Muschel unter Orangengelee, daneben ein noch helleres Karottenpüree, aus dem Strahlen knusprig gebratener lila Karotte brachen, wie die Strahlen der südkalifornischen Sonne." Lecker!Außerdem: Jane Mayer geht der Frage nach, obTrumps Propagandakanal ist, ein Umstand, den Medienbeobachter nahelegen, die seit August 2018 mehr als zweihundert Fälle verzeichnen, in denen der Präsident Hinweise auf Fox News Artikel an seine 58 Millionen Twitter-Follower weiterreichte. David Remnick porträtiert den letzten Blues-Musiker. Peter Schjeldahl erläutert den Spaßfaktor an. Francisco Cantú liest ein Buch des Historikers, "The End of the Myth: From the Frontier to the Border Wall in the Mind of America". Und Anthony Lane sah im Kino"Gloria Bell" mit Julianne Moore.