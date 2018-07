versetzte 2004 die britische Linke mit einem Essay in Aufruhr, wonach zu vielzu Lasten dergehe. In seinem neuen Buch "The Road to Somewhere" unterteilt er die britische Gesellschaft - in Anlehnung an Theresa Mays Diktum "If you are a citizen of the world, you are a citizen of nowhere" - inundDie gut ausgebildetenaus der Mittelschicht machten 25 Prozent aus und favorisierten Offenheit und Mobilität, diemachten 50 Prozent aus und seien stärker auf Sicherheitsnetze wie Familie und Nation angewiesen, erklärt er im Interview mit dem norwegischen Magazin, dasins Englische übersetzt hat: "Ich glaube schon, dass ich das weitverbreitete Unbehagen am dominierenden Liberalismus dererkennt habe, ein Unbehagen, das ebenso kulturell wie ökonomisch ist. Diehaben. Sie haben in ihrem eigenen Interesse regiert und dies als nationales Interesse ausgegeben. Und das beziehe ich nicht nur auf die Wirtschaft und die Verschiebung zu einermit hoher Einwanderung, von der dieviel mehr profitieren als die. Fast das gesamte politische Spektrum ist beherrscht von dem säkularen, liberalen-Denken, zumindest in Britannien: die Expansion der höheren Bildung und verglichen damit die Vernachlässigung der technischen und beruflichen Ausbildung; die Art, in der kognitive Fähigkeitenwurden; das Misstrauen gegenüber Formen von Gruppenzugehörigkeit (national, lokal, ethnisch); die gesunkene Bedeutung des Privaten und die Versuche, die Unterschiede zwischen den Geschlechtern und ihren Rollen zu relativieren, die viele Menschen noch immer wertschätzen. Und zu guter Letzt wurde denerklärt, dass ihnen dieauchsind."