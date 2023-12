Jessica Roy wirft einen Blick auf den, dem sich die Generation Z in der Folge der aktuellen Ereignisse in Nahost widmet: Influencer haben nach den Massakern der Hamas und der darauffolgenden Militäroffensive Israels den Islam für sich entdeckt, manche konvertierten sogar. Klingt verrückt? Ist aber so. Am 20. Oktober postete die Influencerin Rice Folgendes auf Tik Tok, erzählt Roy: "'Nein, aber können wir kurz über densprechen? Weil ich so etwas noch nie gesehen habe. Ich habe buchstäblich Videos von Menschen gesehen, die alles verloren haben, sogar ihre Kinder, und sie halten ihre toten Kinder in den Armen und danken Gott immer noch und bitten ihn, sich von dort aus um ihre Kinder zu kümmern.'" Ihr Post erhält zahlreiche Kommentare, Menschen, die ihre Faszination für den unbedingten Gottglauben der bombardierten Palästinenser teilen. Wenig später, erzählt Roy "nahm Rice ihre Schahada" und legte das muslimische Glaubensbekenntnis ab. Die Zahl ihrer Follower hat sich seitdem verdreifacht, und immer mehr folgen ihrem Beispiel, was Roy ziemlich problematisch findet: "Dies wurde besonders deutlich, als Osama bin Ladens '' am Mittwoch, dem 15. November, auf TikTok und im Discord-Kanal des World Religion Book Club viral ging und von einer großen Zahl von Menschen - von denen viele zu jung waren, um unmittelbar nach dem 11. September politisch aktiv zu sein - gelobt wurde. 'Dieser offene Brief von Osama Bin Laden ist sehr verdammenswert für Amerika', schrieb ein Discord-Nutzer, 'Er enthält.'" Rice hat TicToc inzwischen aufgegeben, weil strenggläubige Muslime sie immer wieder kritisiert hatten, "wie sie in einem neuen Video erklärt, das sie mit '#really don't want reverts to stay in Islam! 😂 Y'all need HALP.' 'Die Haram-Polizei - Mann, sind die furchtbar", sagt sie und bezieht sich dabei auf ultrakonservative Muslime, die damit begonnen haben, ihr Verhalten online zu überwachen. "Sie sind so schlimm. Ich bekomme ständig Mails und Kommentare von Leuten, die mir sagen: 'Du musst jedes einzelne Video auf deiner Seite löschen, in dem duträgst.' Eigentlich, Sir und Ma'am, muss ich nichts von dem tun, was Sie mir sagen. Diese Videos waren vor meiner Shahada, kümmern Sie sich um Ihre Angelegenheiten. Es ist eine Frechheit, dass Leute, die mich nicht persönlich kennen, sich berechtigt fühlen, mein Leben und meinen Glauben zu kommentieren und mir sagen, was ich tun soll.'"Larisa Jasarevic besucht Imker in Bosnien, die verzweifelt versuchen, ihredurch den Winter zu bringen. Der durch den Klimawandel verursachte Temperaturanstieg verändert die Flora des Landes, die Bienen finden, um den Honig zu produzieren, der nicht nur die Imker, sondern auch sie selbst am Leben erhält. Es sind kleine Zeichen, wie die Haselnusskätzchen, die viel zu früh im Jahr blühen, die "ein verräterisches Zeichen für eine leise, sich anbahnende Katastrophe sind, die den örtlichen Honigbienen zum Verhängnis wird", weiß die Forscherin. Den Imker Mehmed hat sein Glaube zu den Bienen gebracht, verrät er Jasarevic: "Mehmed ist der Sohn eines Imkers, aber er hat sich den Bienen zugewandt, wie er oft sagt, weil er an der Universität Islamwissenschaften studiert hat. Als junger Mann, der sich zum Imam ausbilden ließ, grübelte Mehmed über Koranzeilen nach: 'Und dein'. Dann fiel es ihm auf: Jede Biene, der er auf seinem heimischen Bienenstand begegnete, war ein. In der Gegenwart der Bienen konnte er die Offenbarung beobachten, nicht als Schrift, nicht als abstraktes Konzept der Rede Gottes, sondern als einen fortlaufenden Akt der Erhaltung der Welt."