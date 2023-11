Khaled Diab blickt auf die tief sitzenden individuellen und, die vonauf beiden Seiten ausgenutzt werden. Katastrophe werde auf Katastrophe folgen, warnt er: ". Das liegt nicht daran, dass die Hamas unbesiegbar ist oder dass es Israel an Feuerkraft mangelt. Das liegt daran, dass 'ist und man eine Idee nicht auf dem Schlachtfeld töten kann. Tatsächlich läuft das, was Israel jetzt in Gaza tut, Gefahr, die Bedingungen dafür zu schaffen, dass noch radikalere Bewegungen aus den Trümmern hervortreten, insbesondere da die sozialen Säulen, die die Gemeinschaft zusammenhalten, inmitten der Zerstörung zusammenbrechen. Die große Trauer und das Trauma, die durch die anhaltende Zerstörung des Gazastreifens verursacht werden, könnten einenmit willigen oder auch widerwilligen Rekruten hervorbringen. Israels extremer Militarismus und sein übermäßiges Vertrauen auf die militärische Macht sind zum Teil ein Nebenprodukt eines historischen Traumas, das von Extremisten ausgenutzt wird, um die Öffentlichkeit für das Siedlungsprojekt und die anhaltende Entmachtung der Palästinenser zu unterstützen oder sie als Geisel zu halten. Die Macht, derund die Prahlerei der stärksten Armee der Region kompensieren in der kollektiven Psyche teilweise dasund Schwäche. Auch unter den Palästinensern herrscht eine nicht ungleiche Dynamik derund der Unterschätzung der Entschlossenheit und Entschlossenheit der anderen Seite, allerdings eher aus aktuellen und nicht aus historischen Gründen. Das anhaltende kollektive Trauma der Enteignung hat nicht nur tiefe Schmerzen, sondern auch tiefeüber die kollektive Schwäche des palästinensischen Volkes und seine Unfähigkeit, sich zu verteidigen, geschaffen.""Wer sind wir, wenn unser Zuhause sowohl physisch als auch metaphorisch zerstört wurde?" Dieser Frage widmet sich der aus Syrien nach Großbritannien geflohene Architekt Ammar Azzouz in seinem Buch " Domicide: Architecture, War and the Destruction of Home in Syria ", für das er Überlebende zumbefragt hat. Er berichtet : "Manche entscheiden sich dafür, sich nicht durch ihre Erfahrungen mit Gewalt und Zerstörung definieren zu lassen und weigern sich, als Überlebende bezeichnet zu werden - entweder aus Stolz oder aus dem Wunsch heraus, weiterzumachen. ... Andere, die versuchen, im Exil ein neues Leben aufzubauen, werden weiterhin von der Erinnerung an den Krieg geplagt, auch wenn sie jetzt relativ komfortabel leben, wie ein Videoclip der syrischen Künstlerinmit dem Titel '' zeigt. Nasri tut so, als höre sie ihren Mann nicht, als er sie fragt, ob sie gesehen hat, was in Syrien passiert. Sie wechselt das Thema und bittet ihn, Brot und Zucker nach Hause zu bringen. Er wiederholt die Frage, und wieder wechselt sie das Thema. Aber als er darauf besteht, geht sie in ihr Wohnzimmer, das sich in einen Ort des Traumas verwandelt, da Bilder von Ruinen und Vertreibung an die Wände projiziert werden. Es ist klar, dass sie zwar nicht über den Krieg sprechen will, aber er beschäftigt sie immer noch, und sie singt: 'Mein Geliebter, ich tue so, als könnte ich dich nicht hören, weil ich Angst habe, eines Tages zerstört zu werden. Wegen all meines Schmerzes habe ich Angst, jemandem meine Gefühle zu beschreiben."Außerdem: Die Anthropologinnen Ammara Maqsood und Amandas Ong warnen mit Blick auf den Israel-Palästina-Konflikt davor, dass, die Opfer entmenschlicht und die Vergangenheit auslöscht.