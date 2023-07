Rachel Nolan liest zwei Bücher, die sich mit der Arbeit vonbeschäftigen: Es handelt sich um ein relativ junges Tätigkeitsfeld, lernen wir, und seine Entstehung hat viel mit der Arbeitzu tun, eines texanischen Wissenschaftlers, der in mehreren mittel- und südamerikanischen Ländern Menschenrechtsaktivisten und andere Interessierte zu Experten im Ausgraben und Ausdeuten von Skeletten ausbildete, erfährt Nolan aus Still Life With Bones : Genocide, Forensics and What Remains".Band " Textures of Terror : The Murder of Claudina Isabel Velásquez and Her Father's Quest for Justice" wiederum belegt an einem konkreten Beispiel die Gewalt gegen Frauen in Guatemala: "Es gibt immer noch weitere Gräber. Vermisste Menschen sind schwer zu finden, das war ja die Absicht, aber man lernt ein paar Tricks.nach. Grabe dort, wo die Erde zwei verschiedene Farben zu haben scheint, und zwar auf der Grenze zwischen beiden. Die EAAF hat Gruppen in der ganzen Welt und eine neue Generation in der Heimat ausgebildet, darunter Kinder von Vermissten. Aber nur relativ wenige Vermisste sind gefunden worden. Inhat esgedauert, bis etwa 1400 Leichen gefunden wurden. In- wo während des Bürgerkriegs 200.000 Menschen starben, 93 Prozent von ihnen Opfer staatlicher Gewalt, und 45.000 gewaltsam verschwanden - wurden 3781 Leichen identifiziert."ist diese Arbeit oft ein Dorn im Auge. Aber auch die Hinterbliebenen, vertreten etwa von den sogenannten Madres und Abuelas, Mütter und Großmütter von Opfern politischer Gewalt, sind nicht durchweg auf der Seite der Aufklärer, lernt Nolan bei Hagerty: "An einem Exhumierungsort im Jahr 1985 wurden die EAAF (Gemeinschaft forensischer Anthropologen Argentiniens) von fünfzehn Abuelasempfangen. Das Team war erschüttert vom Widerstand der Frauen, die sie als Heldinnen betrachteten. Ein Jahr später trennten sich die Madres, was zum Teil auf Meinungsverschiedenheiten über Exhumierungen zurückzuführen war. Hebe de Bonafini, eine der Gegnerinnen, sah in ihnen, wie Hagerty treffend zusammenfasst, 'einen verdeckten Versuch, Massengräuel inzu verwandeln'. 'Viele wollen, dass die Wunde austrocknet, damit wir vergessen', sagte de Bonafini. 'Wir wollen, dass sie.'"Besprochen werden außerdem Buch über das "Sowjetische Jahrhundert" Roman "Best of Friends" und Pnina Lahavs Golda-Meir- Biografie "The Only Woman in the Room".