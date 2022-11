Dieist Stärke und Schwäche zugleich, glaubt Azadeh Moaveni. Schwäche, weil sie von außen gekapert werden könnte, wie er fürchtet, aber Stärke, weil der Aufstand der Frauen mittlerweile alle Gruppen der Bevölkerung erfasst hat. Dieliegt in Trümmern, dass die Ajatollas nicht wissen, wie sie da raus kommen sollen, haben sie sich selbst zuzuschreiben: "In gewisser Weise hat die Islamische Republik. Sie hat die Reformisten verjagt, die in solchen Momenten als nützliche Ablenkung dienten. So konnten höchste Autoritäten immer wieder behaupten, das System würde bei einem zu schnellen Wandel zurückschlagen. Als Gegenleistung dafür, dass sie in die Politik aufgenommen wurden, versagten sich die Reformisten die wichtigsten Kritikpunkte: dass die demokratische Theokratie im Iran nicht funktionieren kann, dass ein Systemverpflichtet sein kann. Jetzt, da es keine Reformisten mehr in der Politik gibt, hat die Islamische Republik keine brauchbare Opposition und ist schließlich auf sich allein gestellt, wohl wissend, dass sie sich in einer akutenbefindet, aber unfähig, irgendwelche Schritte zu unternehmen, um sich zu retten."Jenny Turner bekennt lange nicht gewertschätzt zu haben, weil sie ihn zuerst in seiner "Wischiwaschi"-Phase in den neunziger Jahren gelesen hat. Was für ein Fehler! In einer Eloge huldigt sie dem marxistischen Soziologen und Pionier der Cultural Studies, der in Schriften wie "The Great Moving Right Show" oder "Policing the Crisis" so kraftvoll und präzise über dieund denschreiben konnte. In "Gramsci und Us" liefert er die besteüberhaupt, meint Turner, weil er dachte, dass die revolutionäre Arbeit heute eher einem Stellungskrieg oder einem Guerillakampf gleicht als einem Frontalangriff: "Nur dass sich die Gräben immer wieder verschieben und verzweigen, ebenso wie Kräfte und Interessen. Ein Genosse geht vielleicht, und wenn man das nächste Mal von ihm hört, ist er ein Kommentator beim. Ein anderer bildet eine Splittergruppe, die Sainsbury's grundsätzlich ablehnt und Sie und Ihre Fraktion dafür anprangert, dass Sie sich ihr nicht anschließen. In der Zwischenzeit ist Ihnen aufgefallen, dass der Parkplatz von Sainsbury's einer der wenigen Orte ist, an denen die Menschen noch... 'Wenn man davon ausgeht,... können wir dann Begriffe und Formen der Organisation, der Identität und der Zugehörigkeit finden, die einen Bezug zum populären Leben haben, es aber umgestalten und erneuern können?' Halls Sprache wird oft und schnell furchtbar technisch, aber sie dient ihrem Zweck: die beweglichen Teile dessen zu identifizieren, zu demontieren und neu zu konfigurieren, was Hall als 'Thatcherismus' bezeichnete, eine sehr präzise und besondere Formation, die irgendwie den rückwärtsgewandten- Fahnen, Schlagstöcke, Handtaschen, Krämerläden - und den totgeglaubten Marktliberalismus von Hayek und Friedman auf eine Weise zusammenbrachte, die vielen Menschen so gut zu gefallen schien, dass sie bereit waren, dafür zu stimmen."