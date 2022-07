Seit der indische Schriftsteller2016 mit seinem Buch "Die große Verblendung" die Debatte um den Klimawandel in der Literatur entfacht hat, steht die Frage im Raum, welche Verantwortung die Literatur und Kritik im Angesicht des Klimawandels tragen. Seitdem haben etliche Autoren an der Frage weitergearbeitet, Gosh selbst natürlich, aber auch Martin Puchner in "Literature for a Changing Planet" oder Michael Rawson in "The Nature of Tomorrow" . Aaron Matz liest diese Neuerscheinungen, aber beruhigen können sie ihn nicht: "Wenn man Literaturkritik über den Klimanotstand liest, bekommt man das ungute Gefühl, dass wirhaben. Worauf haben wir die ganze Zeit geachtet? Wir mögen uns sicher sein, dass wir zwischen bleibenden und vergänglichen Büchern unterscheiden können. Wir wissen vielleicht, welche Romane wir in unsere Lehrpläne aufnehmen müssen und warum. Aber wenn der Kataklysmus auch nur halb so schlimm wird wie erwartet, dann istvielleicht nicht mehr von Bedeutung. Das bedeutet nicht, dass literarischer Wert aus prognostischer Kraft resultiert. Doch eine Zukunft mit einerwird unsere Vorstellungen von der Welt so durcheinander bringen, dass eine Literatur, die unserscheint, vielleichtwird. Wird diese Zukunft auch die Literaturwissenschaft antiquiert erscheinen lassen? Heute werden jedes Jahr zahlreiche Romane über den Notstand veröffentlicht, viel mehr als zu der Zeit, als Ghosh vor sechs Jahren sagte, dass es kaum welche gäbe, und es gibt inzwischen zahlreiche kritische Werke, die sich mit ihnen beschäftigen. Aber diese Arbeiten schwanken zwischen der Bewertung vergangener literarischer Leistungen und der Befürchtung über den zukünftigen Zustand der Kritik und des Planeten. Die Warnung der Kritiker an die Romanautoren lautete, dass nachlässige Bücher von heute die Schuld von morgen beweisen werden; vielleicht fürchten wir Kritiker nun selbst das gleiche Schicksal."