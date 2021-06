Ghaith Abdul-Ahad rekonstruiert ausführlich den Konflikt um, der im vorigen Herbst zum Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan führte. Es ist eine traurige, hundertjährige Aneinanderreihung von Pogromen, Vertreibungen und kultureller Zerstörung, von der am Ende nur die Türkei und Russland profieren: "? Wann schlägt die Rhetorik des Hasses in Gewalt um? Irgendwann kommt der Punkt, an dem esgibt, und die Menschen schauen ungläubig auf die verkohlten Überreste eines Nachbarhauses und sagen, dass sie nie gedacht hätten, dass es so weit kommen würde. Für die Armenier kam dieser Moment im Jahr 1988. Am 20. Februar demonstrierten Zehntausende Armenier in Stepanakert, und der Oberste Sowjet von Berg-Karabach reagierte mit dem Beschluss, der Armenischen Sowjetrepublik beizutreten. Eine Woche später fanden in Sumgait, einer trostlosen Industriestadt dreißig Kilometer nördlich von Baku, Demonstrationen statt, bei denen die Menschenmenge die Vertreibung der ethnischen armenischen Bevölkerung der Stadt forderte. Mit seinen niedergehenden Fabriken der Petrochemie an den Ufern des Kaspischen Meeres und der hohen Arbeitslosigkeit war Sumgait derin den späten Sowjetjahren.begann, Armenier auf der Straße anzugreifen und ihre Wohnungen zu plündern. Menschen wurden mit Äxten und Messern verstümmelt, Frauen überfallen und vergewaltigt. Die örtliche Polizei griff nicht ein, als die Armenier gezwungen waren, bei russischen oder aserbaidschanischen Nachbarn Schutz zu suchen. Die Behörden in Moskau,, debattierten, ob ein neues außerordentliches Parteiplenum notwendig sei, um die sowjetische Nationalitätenpolitik neu zu definieren, bevor sie drei Tage später beschlossen, die Armee zu schicken und eine Ausgangssperre zu verhängen., und fast 14.000 Menschen flohen aus der Stadt. Sumgait war die erste Katastrophe in einem Krieg, der eskalierende Gräueltaten auf beiden Seiten sehen sollte."Lucie Elven vergnügt sich mit dem Band "I Used to Be Charming", den gesammelten Reportagen der kalifornischen Autorin, die sich am liebsten in den Künstlerkreisen von Los Angeles tummelte, aber vonkategorisch gegen den Vorwurf verteidigt wurde,: "Selbst wenn sie sich wie eines verhielt, war sie es nicht. Groupies sind passiv, werden gar nicht wahrgenommen. Aber Eve war eine Persönlichkeit - geistreich, talentiert und immer auf Streit aus. Gott, war sie streitlustig." Elven findet das bestätigt: "In einem der besten Texte des Bandes, der zuerst inerschien, beschreibt sie, wie sie('Er war Bing Crosby aus der Hölle') und ihn dazu bringen wollte, einen anderen Namen für die Doors zu finden: 'Ich schleppte ihn ins Bett, bevor sie über den Namen entschieden und versuchte ihn, davon abzubringen. Es war doch abgeschmackt, sich selbst nach etwas zu benennen, was Aldous Huxley geschrieben hatte. Ich meine, 'Pforten der Wahrnehmung' ... was für eine uncool-esoterische-Töpftertanten-Idee war das denn?"