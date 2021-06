Die Vermutung, das Coronovirus könnteentsprungen sein, wurde ziemlich schnell in die Ecke der Verschwörungstheorie abgeschoben. Vor allem auch mit einem Statement in der honorigen Zeitschrift, mit dem die Crem de la Creme der internationalen Virologie jegliche Spekulation in dieser Richtung alsverwarf. Doch in Washington dreht sich der Wind gerade, nicht zuletzt da bekannt wurde, dass drei Wissenschaftler des Wuhan Institute of Virology schon im November 2019 mit Covid-19-Symptomen ins Krankenhaus gebracht werden mussten. In einer Wahnsinnsrecherche spürt Katherine Eban der Theorie bis in dienach und zeigt unter anderem, dass nicht nur von China die Aufklärung verhindert wurde, sondern auch von den USA: "... Dann kam die Enthüllung, dass das Statement innicht nur von dem Zoologenunterzeichnet, sondern auch organisiert worden war, eben jenem Mann, der Forschungsgelder der amerikanischen Regierung fürgesammelt und an verschiedene Einrichtungen weitergeleitet hatte - darunter auch das Wuhan Institute of Virology. David Asher leitete im Außenministerium die Untersuchungen zu den Ursprüngen von Covid19. Er sagt, es wurde ziemlich schnell klar, dass es eine große Gain-of-function-Bürokratie innerhalb der Regierung gebe. Während die Monate vergingen, ohne dass ein Zwischenwirtstier die Theorie eines natürlichen Ursprungs belegen konnte, erreichten diean Dringlichkeit. In den Augen eines früheren Gesundheitspolitikers stellte sich die Situation so dar: Ein Institut, 'das mit amerikanischen Geldern ausgestattet ist, versucht ein Fledermaus-Virus so zu manipulieren, dass es menschliche Zellen infizieren kann, und plötzlich gibt es dieses Virus' in der gleichen Stadt wie das Labor. Es sei, diese Hypothese nicht zumindest zu erwägen'. Und da China eine transparente Untersuchung so aggressiv abblockt und nicht davor zurückschreckt, zu lügen, zu vertuschen und Opposition zu zerschlagen, kann man wohl mit Recht fragen, ob Shi Zhengli, die führende Forscherin am Wuhan Institute, wirklich so frei wäre, einen Unfall in ihrem Labor zu melden, selbst wenn sie gewollt hätte."