Eigentlich ist, wie es ursprünglich in Westafrika gewonnen und verwendet wird, ein durchaus. Erst industrielle Prozesse machen es zu einer farb-, geruchs- und geschmacklosen Zutat, die inzwischen in der Hälfte aller Supermarktprodukte enthalten ist, vom Toilettenreiniger bis zur Nuss-Nougat-Creme. Bee Wilson liest zwei Bücher zur Geschichte des Palmöls, die sie beide empfehlen kann, wobei ihr Jonathan E. Robins' "Oil Palm: A Global History" grundlegender erscheint als Jocelyn C. Zuckermans engagiertes "Planet Palm: How Palm Oil Ended Up in Everything": "Die brutale und ausbeuterische Art, mit der sichden Zugang zu Ölpalmen in Belgisch-Kongo sicherte, war kennzeichnend für die moderne Palmölindustrie. 1911 unterzeichnete er einen Vertrag über 1,8 Millionen Hektar Ölpalmenland. Es ist erstaunlich, dass der Konzern Unilever immer noch den Namen eines Mannes trägt, der in einem Brief an einen seiner Direktoren schrieb, dass 'es eine bekannte Tatsache ist, dass das Gehirn des Afrikaners nicht mehr in der Lage ist, neue Eindrücke zu verarbeiten, wenn er das Erwachsenenalter erreicht hat'. Er nannte die Palmöl-Siedlung Leverville und sagte, die Palmenhaine dort seien ', den ich je in irgendeinem Teil der Welt gesehen habe'. Aber die Kongolesen, die dort arbeiteten, hatten kein prächtiges Leben. Wie andere ausländische Palmöl-Magnaten verwandelte Lever die wilden Palmenhaine Afrikas in sterile Plantagen, die von einem neuen, von ihm gegründeten Unternehmen verwaltet wurden: Die Huileries Congo Belge (HCB). Als Sidney Edkins 1911 dorthin kam, um dort zu arbeiten, stellte er fest, dass in der Region 'kaum ein Dorf zu sehen war', weil die'die bestehende Bevölkerung in einem Radius von fünfzig Meilen beiderseits der Pistehatte'. ... Robins schreibt: 'Europas ökonomische Besessenheit bedeutete, dieso hoch wie möglich zu treiben; die Afrikaner dagegen passten sich dem Land an, um denzu maximieren'."Thomas Meaney nimmtweithin gefeiertes Buch "Frei" kritisch unter die Lupe. Schwer zu sagen ist, was ihm weniger behagt, die Biografie einer Tochter aus der Upperclass, deren familie unter Königen, Faschisten, Stalinisten und Neoliberalen gleichermaßen reüssierte, oder die universal-sozialdemokratische Theorie, die Ypi daraus formt. Ihr Buch beginnt mit dem Knallersatz "Ich habe mich nie gefragt, was Freiheit bedeutet, nicht bis zu dem Tag, als ich". Wie Meaney weiß, wurde er ihr Albanien besonders übel genommen: "Es gab in den neunziger Jahren keine Stalin-Statue in Durrës, nur eine kleine Büste und der wurde nie der Kopf abgeschlagen. Ypi reagierte, indem sie sich über die albanischen Fact-Checker lustig machte, die einer ermüdenden 'Korrespondenztheorie der Wahrheit' anhingen und stattdessenEssay 'Ausgraben und Erinnern' lesen sollten."