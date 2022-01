Rivka Galchen liest zwei hervorragende Bücher zur, die sich, seit Großbritannien die Impfpflicht gegen Pocken einführte, auf drei Motive stützen: die Verunreinigung des Körpers, persönliche Freiheit und Skepsis gegenüber der Wissenschaft. Von "Anti-Vaxxers. How to Challenge a Misinformed Movement" lernt Galchen, dass diese Kampagnen von Beginn an immer auchund finanziert wurden, die um ihre Einkünfte bangten. Wie man ihnen allerdings am besten beikommt, kann Berman nicht sagen: Für jeden wissenschaftlichen Artikel produziere die Gegenseite mittlerweile einen irreführenden Texte im selben Format. Noch hilfloser fühlt sie sich nach Lektüre des dennoch sehr lesenswerten Buchs "Stuck. How Vaccine Rumours Start - and Why They Don't Go Away" von. Larson hat für die WHO gearbeitet und mitbekommen, wiedurch haltlose Gerüchte zum Erliegen gebracht wurden: "Was hätte anders gemacht werden können? Die Bedenken vonlächerlich zu machen, dürfte nichts bringen, aber auf sie zu hören, wenn auch nur scheinbar, kann noch mehr Schaden anrichten. 1998 unterbrach die französische Regierung ihr Impfprogramm gegenan den Schulen, um der Öffentlichkeit zu zeigen, dass ihre Befürchtungen vor einem möglichen Link zu Multipler Sklerose ernst genommen werden. Die Impfraten fielen, am Ende waren selbst die französischen Ärzte verwirrt. Die große Mehrheit gab an, von der Sicherheit des Vakzins nicht überzeugt zu sein, zwei Drittel zweifelten an der Wirksamkeit. Etwas ähnliches passierte 2014 in Japan. Als Antwort auf wissenschaftlich unbegründete Befürchtungen von Müttergruppen senkte die Regierung ihre Impfpolitik in Bezug auf(HPV) von 'aktiv' auf 'bei Bedarf erhältlich'. Die Nutzung des Angebots fiel bei Mädchen im Schulalter von siebzig auf 0,3 Prozent. Es gibt einen globalen wissenschaftlichen Konsens, dass die Impfstoffe gegen HPV sowie gegen Hepatitis Bsind." (Sehr sehenswert auch die Dokumentation "Impfgegner - Wer profitiert von der Angst" auf.)Conor Gearty fürchtet , dass Britanniensauch ohne Druck von der Regierung eine konservative Richtung eingeschlagen hätte: "Boris Johnsons Brexit-Regierung ist in vieler Hinsicht eine Übung in Nostalgie, die Suche nach dem verlorenen England, und der Supreme Court unter Lord Robert Reed ist ähnlich rückwärtsgewandt. Er ist zurückkehrt zuund einer extrem engen Auffassung von Rechtstaatlichkeit, während er ein altmodisches Desinteresse für die gelebte Erfahrung derjenigen an den Tag legt, deren Not sie vor die Richterbank geführt hat."Außerdem schreibt über Technopopulismus. Und bewundert Malcolm Bull trotz seines leichten Hangs zum Nihilismus.