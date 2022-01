Mutter und Kind in Kasachstan 1930. Wir entnehmen das Bild dem Artikel "Kremlin evades historical facts of devastating 1930s famine in Kazakhstan" auf central.asia-news.com. Es entstammt dem kasachischen Zentralarchiv.

" (mag sein, dass die Transliteration ins Deutsche Ascharschylyk lauten müsste, im Englischen Asharshylyk) ist ein hierzulande komplett unbekanntes Schlagwort. Die Sache, für die es steht, ist aber auch in Deutschland schon in Büchern verhandelt worden, etwa in Studie "Stalins Nomaden - Herrschaft und Hunger in" aus dem Jahr 2014 (mehr dazu hier und hier ). Das Wort bezeichnet den kasachischen Holodomor, also denan anderthalb Millionen Kasachen, noch vor den Verbrechen in der Ukraine. Die Zahl der Toten entsprachdes riesigen Landes. Stalin wollte das Nomadentum abschaffen, erzählt Galia Ackerman: "Parallel zur Dekulakisierung in Russland und der Ukraine wurden die Beys, das heißt mehrere hundert kasachische Clanführer, vollständig, um ihnen die Autorität zu nehmen. Dann wurden sie deportiert oder sogar hingerichtet. Anschließend erfolgte eine: Stalin bildete sich ein, dass die neuen Bauern die Steppe zu nutzen wüssten, indem sie sowohl Weizen als auch Fleisch und Milchprodukte produzieren würden. In der Praxis entwickelte sich diese utopische Idee zu einem: Die Zentralmacht wollte die kasachische Bevölkerung und ihr Land ausbeuten, hielt es aber für unnötig, in die Infrastruktur zu investieren… Um die Quoten für Weizen zu erfüllen, wurden die Kasachen gezwungen, ihr Vieh gegen lächerliche Mengen Getreide einzutauschen, waswar, da sie nichts mehr übrig hatten. Überall verendeten die Tiere aufgrund der ungeeigneten Bedingungen, einschließlich Futtermangel und großer Kälte: Innerhalb von zwei Jahren verlor die Republik bis zu." Erst seit einigen Jahren wird diese Geschichte gegen erbitterten Widerstand aus Russland von kasachischen Historikern aufgearbeitet, jüngst wurde eine dreibändige Sammlung von Zeugenaussagen präsentiert. Ackerman empfiehlt als weitere Lektüre das Buch "The Hungry Steppe - Famine, Violence, and the Making of Soviet Kazakhstan" der Historikerin