Magazinrundschau
Das größte Ölgeschäft der Weltgeschichte
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag Mittag
17.11.2026. Der New Yorker taucht tief ein in die gewaltige Korruption in und um Venezuela. H7O besucht im Prager DOX eine Ausstellung über den männlichen Körper. Die London Review erforscht das Risiko der Neugier. Osteuropa denkt über die Grammatik der Angst nach. Elet es Irodalom und HVG kommentieren die erste Veröffentlichung von Stasi-Kontakten in Ungarn. Der Guardian singt ein Lob auf invasive Spezies.
New Yorker | H7O | London Review of Books | Dekoder | Elet es Irodalom | HVG | Desk Russie | Osteuropa | Guardian
New Yorker (USA), 23.11.2026
Seit der venezolanische Präsident Nicolás Maduro im Januar von den USA entführt wurde, hat Vizepräsidentin Delcy Rodriguez kommissarisch die Regierungsgeschäfte übernommen. Jon Lee Anderson fragt sich nun, ob die Chávez-Anhängerin Rodriguez eine aufrechte Sozialistin ist, die mit Trump zusammenarbeitet, um das Schlimmste für ihr Land zu verhindern. Oder ob sie schlicht eine Opportunistin der Macht ist. Die Frage kommt einem falsch vor, wenn man die Reportage gelesen hat. Denn jede politische Haltung geht in der unfassbaren Korruption unter, die Venezuela erstickt. Chavez- und Maduro-Anhänger sind daran ebenso beteiligt wie das Militär und ausländische Geschäftsleute und Politiker - ganz voran die USA: "Im August kündigte Donald Trump 'das größte Ölgeschäft der Weltgeschichte' an, das die US-Regierung und ein in Barbados ansässiges Unternehmen namens North American Blue Energy Partners unter der Leitung des venezolanischen Milliardärs Alejandro Betancourt zusammenbrachte. Die Vereinbarung ermöglicht es dem Konsortium, siebzehn venezolanische Ölfelder zu übernehmen, die laut Angaben des Weißen Hauses schätzungsweise 65 Milliarden Barrel Rohöl enthalten. Sie wurde weithin als unverhohlen kolonialistisch kritisiert. [Der amerikanische Investor und Diplomat Maurivio] Claver-Carone spielte bei dem Deal eine entscheidende Rolle und zeigte sich hinsichtlich der Bedingungen unbeeindruckt. Produktive Ölfelder seien 'die neuen Militärstützpunkte des 21. Jahrhunderts', sagte er. 'Jetzt, da die USA ein eigenes Interesse daran haben, ist es großartig, sicherzustellen, dass sich die Fehler der letzten dreißig Jahre nicht wiederholen, und es trägt zur Energiesicherheit der Vereinigten Staaten bei.' Er beschrieb Betancourt, der Berichten zufolge während der Chávez- und Maduro-Jahre durch Korruption ein riesiges Vermögen angehäuft haben soll, als pragmatische Wahl." Die Geschäfte scheinen so gut zu laufen, dass die Trump-Regierung auch eine fette Kröte schluckt: "Delcy und [ihr Bruder] Jorge Rodríguez haben einen Partner bei der Führung des Landes: Diosdado Cabello, einen ehemaligen Militäroffizier, der Chávez nahestand und seit vielen Jahren strategische Regierungsämter bekleidet. Er kontrolliert nun faktisch die Geheimpolizei und gilt zudem als Chef der 'Colectivos'. Die USA haben Cabello mit Sanktionen belegt und ein Kopfgeld von 25 Millionen Dollar auf ihn ausgesetzt, unter anderem wegen des Vorwurfs der 'Verschwörung zum Drogenterrorismus'. (Cabello hat eine Verwicklung in den Drogenhandel bestritten.) Dennoch ist er in seinem Amt geblieben, offenbar mit Zustimmung der Trump-Regierung. Wenn Delcy und Jorge auf der Bühne erscheinen, um wichtige Erklärungen abzugeben, steht Cabello in der Regel neben ihnen."
H7O (Tschechien), 11.11.2026
Nina Sládeková bespricht die Ausstellung "Andros - Der männliche Körper in der zeitgenössischen mitteleuropäischen Kunst" im Prager DOX Zentrum für zeitgenössische Kunst. Konzipiert hat die Ausstellung der tschechische Schriftsteller Vratislav Maňák (dessen inspirierender und wunderbar zu lesender Essayband "Mit Wittgenstein in der Schwulensauna" unlängst auf Deutsch erschienen ist), zusammen mit dem Chefkurator Otto M. Urban. Anhand unterschiedlichster Darstellungsformen männlicher Körper thematisiert die Ausstellung die Krise der männlichen Identität, berichtet Sládeková und zitiert Maňák: "In etlichen Darstellungen ist das Gesicht der Männer verwischt. Dadurch verwischt sich auch das Hauptidentifikationsmerkmal, und als Betrachter kann man nicht mehr so einfach sagen, wer da auf dem Gemälde ist. Man sieht, es ist offensichtlich ein biologischer Mann, aber wer er sein soll oder wer er wirklich ist, ist nicht mehr so klar. Es ist eine Bildsprache, die das Verschwimmen der sozialen Skripte veranschaulicht, nach denen wir leben". Auffällig seien ferne zarte Pastelltöne und die Farbe Rosa, wie Sládeková bemerkt, eine Farbe, die im Kontext traditioneller Geschlechtervorstellungen kaum mit heteronormativer Männlichkeit assoziiert werde. In dem Ausstellungsabschnitt "Fragiles Monstrum" mündet der Versuch, einen realistischen männlichen Körper abzubilden, laut Kritikerin in einer Deformierung und grotesken Überzeichnung fragmentarisierter Körper, archaischer Attribute und übertriebener Körpermerkmale - eine "Hinterfragung der Vorstellung von Männlichkeit, die auf physischer Stärke und Widerstandsfähigkeit beruht". Dabei umfasst die Ausstellung neben Gemälden auch Fotografien, Zeichnungen, Skulpturen und Objekte. Sládekovás Fazit: "Verschwommene Gesichter, Torsi und Körperfragmente erschüttern die Vorstellung von Männlichkeit als einer festen, in sich geschlossenen Ordnung. Statt die Frage zu beantworten, wie ein Mann zu sein hat, eröffnet die Ausstellung einen Raum für Ungewissheit, Verletzlichkeit und Vielfalt von Männlichkeit."
London Review of Books (UK), 05.11.2026
Adam Phillips beschäftigt sich mit dem Wert und der Funktion von Neugier aus einer psychoanalytischen Perspektive. Im Anschluss insbesondere an Freud legt Phillips, der selbst lange als Psychoanalytiker arbeitete, dar, weshalb Neugier möglicherweise ein wichtigerer psychischer Mechanismus ist als Begehren. Aber auch: ein gefährlicherer. "Neugier wirft ein sehr interessantes und zugleich alltägliches moralisches Problem auf - ein Problem, das jede Liebesaffäre und jede Forderung, die wir stellen, kennzeichnet: Können wir es uns leisten, etwas oder jemanden zu verfolgen, dessen Wert oder Bedeutung wir im Voraus nicht kennen können? Vielleicht ist uns Neugier schlicht deshalb zuwider, weil sie immer mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Neugierig zu sein bedeutet zweifellos anzuerkennen, dass es etwas gibt, das wir begehren, das uns aber fehlt; es ist ein harmloses Eingeständnis unserer Abhängigkeit, unserer Unfähigkeit, uns selbst zu genügen. Es bestätigt, was wir ohnehin längst wissen: Begehren ist der Wunsch, die Zukunft vorherzusagen, doch wir können die Zukunft nicht vorhersagen - oft oder sogar immer wissen wir zu wenig über sie. Neugierig sein können wir also nur, wenn wir nicht allwissend sind. Und unsere Allwissenheit aufzugeben - sei es die Allwissenheit, alles zu wissen, oder die Allwissenheit, nichts zu wissen -, ist stets schwieriger, als es zunächst scheint. Es kann sich anfühlen, als lege die Neugier unsere Hilflosigkeit und unser Begehren bloß, die untrennbar miteinander verbunden sind. Die Neugier führt uns vor Augen, wie wenig sogenannte Selbstbeherrschung - von Selbstgenügsamkeit ganz zu schweigen - wir möglicherweise besitzen oder überhaupt besitzen wollen."
Der Brite Michael Andrews gehörte mit Francis Bacon, Lucian Freud, Frank Auerbach und Leon Kossoff der School of London an, deren Bekanntheit erlangte er nie. Dabei schuf er "Meisterwerke", wie der Titel der von Christopher Lloyd verfassten Monografie nahelegt, die Julian Bell bespricht. Ganz gleich, ob Andrews auf seinen allegorischen, teils monumentalen und nur insgesamt 95 Gemälden Partygänger, tropische Fische, Küsten oder Heißluftballons malte, seinen Werken eignet immer eine tiefe Angst, der sich Bell zu nähern versucht: "Andrews' Werk weist keinen einheitlichen 'Stil' auf. (...) Lloyds Recherchen (die eher die eines bewundernden Bekannten als die eines Vertrauten sind) ermöglichen es uns zu erkennen, dass Andrews nach einer Bildsprache griff, die seinen eigenen Weg durch die Welt veranschaulichen sollte - eine Erfahrungswelt, in der das Gefühl, nicht ganz zu Hause zu sein und unter anderen zu leben, ohne wirklich zu ihnen zu gehören, eine große Rolle spielte. Dieses Gefühl der Entwurzelung erstreckte sich auch auf die Motive, die er darstellte. Für ihn gab es keinen festgelegten Weg, auf dem das Stoffliche der Welt zum Stoff der Malerei wurde. Gleichzeitig übte Andrews seine Kunst mit unermüdlicher (und sehr wahrscheinlich vererbter) Redlichkeit aus. Selbst wenn das Sichtbare sich jeder Definition entzog, ermöglichte ihm sein gewähltes Medium vielleicht doch, es punktuell zu erfassen. Jeder Pigmentklumpen, der auf der Leinwand landete, war ein neuer Vorstoß, ein Versuch, eine bestimmte Übereinstimmung mit diesem oder jenem zu besiegeln."
Der Brite Michael Andrews gehörte mit Francis Bacon, Lucian Freud, Frank Auerbach und Leon Kossoff der School of London an, deren Bekanntheit erlangte er nie. Dabei schuf er "Meisterwerke", wie der Titel der von Christopher Lloyd verfassten Monografie nahelegt, die Julian Bell bespricht. Ganz gleich, ob Andrews auf seinen allegorischen, teils monumentalen und nur insgesamt 95 Gemälden Partygänger, tropische Fische, Küsten oder Heißluftballons malte, seinen Werken eignet immer eine tiefe Angst, der sich Bell zu nähern versucht: "Andrews' Werk weist keinen einheitlichen 'Stil' auf. (...) Lloyds Recherchen (die eher die eines bewundernden Bekannten als die eines Vertrauten sind) ermöglichen es uns zu erkennen, dass Andrews nach einer Bildsprache griff, die seinen eigenen Weg durch die Welt veranschaulichen sollte - eine Erfahrungswelt, in der das Gefühl, nicht ganz zu Hause zu sein und unter anderen zu leben, ohne wirklich zu ihnen zu gehören, eine große Rolle spielte. Dieses Gefühl der Entwurzelung erstreckte sich auch auf die Motive, die er darstellte. Für ihn gab es keinen festgelegten Weg, auf dem das Stoffliche der Welt zum Stoff der Malerei wurde. Gleichzeitig übte Andrews seine Kunst mit unermüdlicher (und sehr wahrscheinlich vererbter) Redlichkeit aus. Selbst wenn das Sichtbare sich jeder Definition entzog, ermöglichte ihm sein gewähltes Medium vielleicht doch, es punktuell zu erfassen. Jeder Pigmentklumpen, der auf der Leinwand landete, war ein neuer Vorstoß, ein Versuch, eine bestimmte Übereinstimmung mit diesem oder jenem zu besiegeln."
Dekoder (Deutschland), 10.11.2026
In der belarussischen Exilgemeinschaft sorgt ein Brief von ehemaligen politischen Gefangenen für Aufruhr, der die EU dazu auffordert, sich noch stärker für die Freilassung von Gefangenen einzusetzen, lesen wir bei Dekoder. Dabei geht es um die Frage, wie kompromissbereit sich die EU gegenüber dem belarussischen Regime zeigen sollte. Der Politikwissenschaftler Waleri Karbalewitsch schreibt dazu: "Im Prinzip stand die belarussische Demokratie schon immer vor dieser Frage: Welche Opfer sind wir für den Sieg über die Diktatur zu bringen bereit? Angesichts der weitreichenden Repressionen hat sich dieser Konflikt nun zugespitzt, zehntausende Menschen waren bereits betroffen. (...) Letztlich zeigt diese Diskussion auch, wie schwierig die Versöhnung innerhalb der belarussischen Gesellschaft nach der Diktatur werden wird. In diese philosophische Diskussion mischen sich gleichzeitig Verdächtigungen über versteckte Motive der jeweils gegnerischen Seite. Den einen wirft man fehlendes Mitgefühl für das menschliche Leid vor, den anderen Lobbyismus im Interesse des Regimes oder auch die Instrumentalisierung des Themas politische Gefangene für eigene politische Ziele. Auch der Verdacht, die ehemaligen politischen Gefangenen würden benutzt, um das Team um Swetlana Tichanowskaja zu delegitimieren, fällt in diese Kategorie. Folgender Satz aus dem Brief kann als Aufruf verstanden werden, nicht nur Tichanowskajas Position zu hören, sondern auch die ihrer Gegner: 'Wir rufen die EU auf, verschiedene belarussische Stimmen zu hören, auch die Stimmen derer, die im Gefängnis waren, und ihre Erfahrung bei der Erarbeitung von Lösungen einzubeziehen.'" Der sozialdemokratische Politiker Mikola Statkewitsch stellt sich gegen die Initiatoren - wie er sie nennt: "Befürworter der Wiederbelebung des Marktes für politische Gefangene" - des Briefs: "'Es gibt nichts Wertvolleres als das menschliche Leben.' Hier propagieren die Autoren des Appells (...) die älteste Massenideologie: die des Überlebens und der Anpassung um jeden Preis. Die Anhänger dieser Ideologie sind der Stützpfeiler jedes repressiven Regimes, denn für den eigenen Wohlstand und Selbstschutz sind sie bereit, jegliche Normen menschlicher Moral zu verletzen. Ebenso behaupten die Autoren des Aufrufs: 'Kein politisches Ziel ist die Gesundheit oder gar das Leben von Menschen wert'. Dabei meinen sie offenbar die politischen Ziele der menschlichen Freiheit und der staatlichen Unabhängigkeit. Das Leiden und die Opfer der Kämpfer für die belarussische Freiheit, der Kämpfer für Freiheit und Unabhängigkeit der Ukraine, der Freiheit aller unterdrückter Staaten der Welt zu allen Zeiten zu entwerten, diese Werte zu diskreditieren, die Anzahl ihrer Befürworter zu reduzieren - das ist das wahre Ziel der wahren Autoren dieses Appells, der mich persönlich beleidigt."
Elet es Irodalom (Ungarn), 13.11.2026
In der vergangenen Woche wurde nach 1989 das erste Mal eine umfassende Namensliste von Personen öffentlich zugänglich gemacht, die mit der ungarischen Stasi vor bzw. bis 1990 in Kontakt standen. Die Veröffentlichung wurde durch Vorgängerregierungen zwar stets in Aussicht gestellt, jedoch nie verwirklicht. Mit dem jetzigen Schritt löst die im April neu gewählte Tisza-Regierung ein Wahlversprechen ein. In der Öffentlichkeit entbrannte eine Debatte über die Konfrontation mit der Geschichte sowohl auf persönlicher Ebene - denn jeder kann nun überprüfen, ob jemand aus der eigenen Familie involviert war - als auch aus kollektiver Sicht. Der Publizist János Széky jedenfalls ist froh, "dass die ungarische Regierung mit diesem radikalen Schritt einen Teil des giftigen Schweigens und der Täuschungen aus der Zeit nach 1989 beseitigt hat. Das hätte schon viel früher geschehen müssen, aber dieses Gift wirkt nun nicht mehr. Das ist mehr, als jede Regierung nach 1989 getan hat. Noch besser wäre es, wenn jemand aus der aktuellen politischen Elite mit ähnlicher Besonnenheit und Radikalität daran gehen würde, die geheimen Aktionen, Überwachungen und rechtswidrigen Operationen nach 1989 aufzudecken." Er hat auch kein Problem damit, dass nun "eine unbearbeitete Namensliste von Personen veröffentlicht wurde, die zu einem Großteil tatsächlich Informanten waren, andere wurden lediglich als Informanten ins Visier genommen, wieder andere sind angeblich unschuldig darauf gelandet. Die 2008 vorgeschlagene Überprüfung blieb aus. Aber selbst wenn eine überarbeitete Liste nur die tatsächlichen Informanten enthalten würde, wäre sie noch lange nicht vollständig."
HVG (Ungarn), 12.11.2026
Die Soziologin Andrea Szabó beschäftigt sich ebenfalls mit der Stasiliste, jedoch aus gesellschaftlicher Sicht. Sie überlegt, welche Konsequenzen diese für den Einzelnen und für die Gemeinschaft haben kann. "Nach den Erfahrungen der ersten Woche befürchte ich, dass auf die Enthüllungen schlichtweg Ermüdung und Desinteresse folgen werden und wir in einigen Wochen gar nicht mehr über die Geschehnisse sprechen wollen. Die historische Neugier wird gestillt, das historische Verständnis bleibt jedoch auf der Strecke. Dies zu verhindern, ist nicht ausschließlich Aufgabe der Historiker. Meiner Ansicht nach muss die Presse zwischen Fakten und Vermutungen unterscheiden, und die Politik sollte davon Abstand nehmen, die Akten zur Abrechnung mit ihren Gegnern zu nutzen. Der Staat muss neben dem Zugang auch die Voraussetzungen für die Interpretation und die Wiedergutmachung von Fehlern schaffen. Meiner Meinung nach ist es nicht die Aufgabe des beauftragten Expertengremiums, die gesellschaftliche Debatte zu ersetzen, uns vorzuschreiben, was wir über die Vergangenheit denken sollen, und schon gar nicht, eine politische Entscheidung nachträglich zu rechtfertigen. Wir können einen fundierten, fairen Dialog fördern, damit die Geschichten der Betroffenen nicht in den politischen Interpretationen untergehen. (…) Die Öffnung der Akten ist nicht das Ende der Aufarbeitung. Sie ist höchstens der Anfang. Ob daraus tatsächlich eine Aufarbeitung wird, hängt nicht mehr von den Archiven ab, sondern auch von uns. Denn eine Namensliste ist noch keine Geschichte. Sie wird erst dann zur Geschichte, wenn wir verstehen, welche Welt sie hervorgebracht hat, und wenn wir uns mit dem Erbe dieser Welt auseinandersetzen."
Desk Russie (Frankreich), 09.11.2026
Der ehemalige Russland-Korrespondent und Verleger Jean-François Bouthors kannte die später ermordete russische Reporterin Anna Politkowskaja. Vorgestellt hatte sie ihm übrigens André Glucksmann, der andere Prophet des russischen Desasters. Als Verleger hat Bouthors mehrere Bücher von ihr herausgebracht. Sie erinnerte ihn in ihrer heiligen Unbedingtheit an die Dissidenten von vor 1989, sagt er, und sie hätte als erste über die rohen Gewaltverhältnisse geschrieben, die nach dem Fall der Sowjetunion wie ein giftiges Erbe übriggeblieben waren und das Land lähmten. Nun hat er einen Roman über Anna Politkowskaja geschrieben, "La vengeance d'Anna P.", zu dem ihn Galia Ackerman interviewt. Einen satirischen Roman offenbar. Darin taucht Politkowskaja als Gespenst im Kreml auf und rächt sich an Putin. Ja, Rache, vor dem Wort hat Bouthors keine Angst: "Dieser Putin ist ein absolutes Ungeheuer. Er schickt 18-Jährige in den Tod, die von ukrainischen Drohnen in Stücke gerissen werden. Also ja, es gibt Grund genug, Putin zu verabscheuen und eine gewisse Rache zu rechtfertigen. Wenn es verboten ist, die Wahrheit zu sagen, wie es in Russland der Fall ist, wenn keine Gerechtigkeit und erst recht keine Versöhnung möglich sind - dann ist Rache manchmal der einzige Weg, um zu zeigen, dass etwas nicht stimmt und man sich damit nicht abfinden kann. Die einzige Möglichkeit, gegen das Unerträgliche zu protestieren. In Ermangelung einer besseren Lösung. Doch Anna erfindet eine einzigartige Rache, die ganz und gar von Edelmut geprägt ist. Ich will damit auch sagen, dass die Stimme einer Person wie Anna nicht unter den Kugeln verstummt. Ihre Stimme lebt weiter." In Le Monde hat Benjamin Quénelle diesen Roman besprochen.
Osteuropa (Deutschland), 17.11.2026
Der Politikwissenschaftler Steffen Kailitz denkt über die "Grammatik der Angst" des russischen Soziologe Lev Gudkov nach, der unter anderem erforscht, wie in autoritären Systemen wie im Putinismus, ein Klima der "kollektiven Angst" geschaffen wird. Kailitz resümiert die wichtigsten Thesen und ordnet sie ein: Bei "Gudkov ist Angst keine bloße innere Regung, sondern eine sozial erlernte Form der Anpassung: Menschen antizipieren mögliche staatliche Sanktionen und verändern ihr Verhalten. Das herrschende Regime muss nicht in jedem Fall tatsächlich strafen. Repression wirkt bereits, wenn die Strafandrohung so glaubwürdig ist, dass den Beherrschten Schweigen und Rückzug ins Private als einzige Möglichkeit erscheinen. Gudkov macht etwas sichtbar, was institutionelle Regimeanalysen nur unvollständig erfassen." Der Putinismus greife auf Teile einer Abhängigkeitsstruktur zurück, die es schon unter dem Sowjetregime gegeben habe, allerdings "nicht auf die frühere ideologische und institutionelle Geschlossenheit. Seine Legitimation stützt sich zu verschiedenen Zeiten in unterschiedlichem Maße auf Wirtschaftswachstum, Stabilität, Wahlen, außenpolitische Stärke, traditionelle Werte sowie die vermeintliche Abwehr innerer und äußerer Feinde. Kooptation folgt Loyalität und Nähe zur Machtvertikale, nicht ideologischer Reinheit. Ideologische Motive sind wichtig, binden das Regime aber weniger an eine geschlossene Zukunftslehre. Die putinistische Legitimation ist vielmehr vergangenheitsorientiert: Das Regime nutzt Geschichte als Herrschaftsressource und präsentiert die politische Zukunft vor allem als Bewahrung einer vermeintlich bedrohten Ordnung. (...) Kontinuität herrscht weder in der Intensität der Gewaltanwendung noch im subjektiven Angsterleben. Stalinistischer Massenterror und selektive Repression im Putin-Regime sind nicht gleichzusetzen. Gudkov lenkt den Blick auf eine wiederkehrende politische Wirkung: Sichtbare Repressionen gegen Einzelne können über die unmittelbar Betroffenen hinaus in der Gesellschaft Vorsicht erzeugen, wenn Beobachter aus den Einzelfällen auf ein allgemeines, schwer kalkulierbares Risiko für ihr individuelles Wohlergehen schließen."
Guardian (UK), 17.11.2026
Was tun mit dem Halsbandsittich? Dieser Frage widmet sich David Wingrave mit Blick auf die schnell wachsende Population der mit Vorliebe in großen Schwärmen auftretenden grünen Vögel in London und Umgebung - tatsächlich sind die Geschöpfe auch in Deutschland keine Unbekannten mehr, vor allem in Köln und von dort aus entlang des Rheins breiten sie sich seit einigen Jahren ebenfalls mit erstaunlicher Geschwindigkeit aus. Ursprünglich beheimatet sind sie allerdings in Afrika und Asien. Die Halsbandsittiche gelten als invasive Spezies - wobei, wie Wingrave darlegt, eben dieses Konzept einer biologischen Invasion durchaus seine Kritiker hat. Wingrave leugnet nicht, dass Arten, die aus anderen Erdteilen importiert werden, reale Schäden anrichten können und dass es unter Umständen notwendig ist, Maßnahmen zum Schutz von Ökosystemen zu ergreifen. Gleichzeitig jedoch geht er auf die Schwächen ein, "die dem kategorischen Denken der Invasionsbiologie innewohnen. Traditionalisten halten entschieden an pauschalen Bezeichnungen wie 'einheimisch' und 'invasiv' fest und sind nicht in der Lage, treffendere Kategorien wie 'schädlich für menschliche Interessen' zuzulassen. So verheerend die Auswirkungen mancher invasiver Arten auch sein mögen und so notwendig es ist, diese einzudämmen: Die Vorstellung einer unberührten Vergangenheit, frei von menschlichem Einfluss und dessen zerstörerischen Folgen, ist eine Haltung, die uns entschieden - und ahistorisch - außerhalb jener Natur verortet, die die Invasionsbiologie zu bewahren sucht. Wie der Botaniker Ken Thompson anmerkt, würde eine unvollständige Liste der Küchenpflanzen, die die Römer nach Britannien einführten, folgendermaßen aussehen (tief Luft holen): Linsen, Mispeln, Birnen, Mandeln, Pfirsiche, Knoblauch, Zwiebeln, Schalotten, Lauch, Kohl, Gurken, Kopfsalat, Rüben, Radieschen, Spargel, Rosmarin, Thymian, Basilikum, Walnüsse, Esskastanien, Weintrauben, Maulbeeren und Äpfel, die - anders als die einheimischen Holzäpfel - tatsächlich gut schmecken. Die meisten dieser Pflanzen würde der durchschnittliche britische Untertan der Krone wohl als typisch britisch verteidigen. Lauch etwa ist das Nationalsymbol von Wales."
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