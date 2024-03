Ylenia Gostoli berichtet über die Probleme, auf diestoßen, wenn sie Jobs im Ausland annehmen, um ihre Familien zu ernähren. Die von der philippinischen Regierung als "moderne Helden" gefeierten Exilarbeiterinnen landen zumeist im Nahen Osten. Dort sind sie einerseits Arbeitgebern ausgeliefert, die sie nicht selten schlecht behandeln und um Löhne prellen; und andererseits windigen Arbeitsagenturen, die falsche Versprechungen machen. Besonders schlimm war die Lage in den, als eine Gruppe von Frauen in einer Notunterkunft der philippinischen Botschaft inlandete: "Zu Beginn der Pandemie klopften sie alle an die Tür der Botschaft und baten um Hilfe. Cayamba, Sidik und Alcala erinnern sich, dass sie am Empfang gebeten wurden, ihre Telefone abzugeben, weil das die übliche Prozedur für Besucher sei. Die drei Frauen waren allerdings alles, nur keine Besucher. Sie blieben über ein Jahr lang in der Botschaft und waren in dieser Zeit, sagen sie, von der Außenwelt komplett abgeschnitten. Die Notunterkunft, die philippinischen Staatsangehörigen, die in Gefahr geraten, Schutz bieten soll, befindet sich. Für die Frauen war die Zeit, die sie hier verbrachten, gleichbedeutend mit einer Gefängnisstrafe, niemand redete mit ihnen oder teilte ihnen mit, wie lange sie ausharren werden müssen. (...) In diesem Jahr füllte sich die Unterkunft mehr und mehr mit weiteren Frauen, die Hilfe suchten. Sie hatten in den Häusern von Regierungsbeamten und Militärs gearbeitet, oder für reiche Geschäftsmänner. 'Es gab zwei Räume, einer war nicht größer als so', sagt Cayamba, und streckt ihre Arme aus, deutet einen Raum an, der kaum zwei mal drei Meter groß ist. Im anderen, größeren Raum befanden sich die meisten Betten. 'Sie hatten', so Cayamba."Und Freshta Jalalzai stellt vor, die letzte Jüdin in Afghanistan, die jetzt auch geflohen ist: "Ihr Weggang bedeutete nicht nur das Ende ihrer acht Jahrzehnte in Afghanistan, sondern auch den Verlust der gesamten afghanisch-jüdischen Gemeinschaft, die dort seitüberlebt hatte. Moradi war die letzte Angehörige ihres Glaubens, die Afghanistan verließ; Tausende andere waren in früheren Jahrzehnten ausgewandert, darunter ihre Eltern, Geschwister und drei ihrer zehn Kinder. In vielerlei Hinsicht verkörpert ihre Reise die Notlage von Juden, die aus Afghanistan entwurzelt wurden, und die Herausforderungen, denen sie sich stellen mussten, um zu überleben und anderswo eine Heimat zu finden. Doch ihre Lebensgeschichte ist noch viel schmerzhafter. Als Mädchen wurde sie ihrer Familie entrissen und mit einem muslimischen Mann verheiratet, der dreimal so alt war wie sie. Sie zog zehn Kinder in einer mehrheitlich muslimischen Gemeinschaft auf, in derseit langem unterzu leiden haben. Moradi ging heimlich in Kabul zum Gottesdienst und schlich sich in die Synagoge. Sie erzählte ihren Kindern, dass sie jüdisch seien, und versuchte, sich an die Gebete zu erinnern, die ihr Vater abends am Sabbat sprach. Sie erklärte ihren Kindern, was hohe Feiertage wie Jom Kippur bedeuten. Anhand der wenigen Familienfotos, die sie versteckt hielt, machte sie sie mit einer Seite ihrer Identität bekannt, die verborgen bleiben musste. Ihre Bemühungen, an ihrem Glauben festzuhalten, zeugen sowohl von ihrer Verletzlichkeit als auch von ihrer Widerstandsfähigkeit: Moradi war nicht nur Jüdin, sondern auch eine Frau, die versuchte, in einer patriarchalischen Gesellschaft zu überleben, die sie alsbehandelte."