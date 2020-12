Die düstere, auch in Deutschland, benennt Gereon Asmuth in dermit ein paar Zahlen: "Bis zu den ersten 10.000 an oderdauerte es gut sieben Monate. Die zweiten 10.000 kamen in gerade mal sieben Wochen ums Leben. Und für die dritten Zehntausend wird es wahrscheinlich nurdauern. Also bis Silvester. Das ist keine Schwarzmalerei, es lässt sich an derablesen."und der Rechtswissenschaftlerfordern angesichts der Corona-Zahlen in derdringend eine effizientere Corona-App: "Wenn das Fehlen einer Corona-Tracking-App dazu führt, dass die Politik zu Lockdown-Maßnahmen gezwungen ist, mit all den Folgen, die damit verbunden sind - dann müssen sämtliche Verletzungen unddurch Lockdown-Maßnahmen gegen die Einschränkung des Rechtes aufabgewogen werden. Wir sprechen hier von der vermeidbaren Infektion Hunderttausender, von der unnötigen Vernichtung mühsam aufgebauter unternehmerischer Existenzen und auch von den extremen staatlichen Schulden, die die nächsten Generationen abzutragen haben werden."Sehr zornig attackiert Sascha Lobo in seiner-Kolumne die angebliche Solidarität der Regierung. Die Hilfen seien bürokratisch und an Kriterien geknüpft, die mit der Lebensrealität der Sebständigkeit nichts zu tun haben, so Lobo, und erinnert an ein kleines Faktum: "Selbstständige sind diejenigen, die unternehmerisch arbeiten, dabei ofthervorbringen, aus denen später vielleicht irgendwann einmal große Unternehmen hervorgehen. Oder vielleicht auch nicht. Aber staatliche Anerkennung gibt es eben erst, wenn Selbstständige fürsorgen. Vorher sind sie eine Last."findenim Grunde ganz prima, schon weil sie seinteilen, sagt die Susanne Kaiser, Autorin eines Buchs über "Politische Männlichkeit", im Gespräch mit Nina Rossmann von der: "Im Sinne des biologistischen Arguments herrschen Männer über Frauen, aber müssen auch Hierarchien ausfechten, mit Männern aus anderen Gruppen kämpfen. Dass dieser Kampf auf Augenhöhe' stattfindet, ist sogar das Ideal, das heißt, sie müssen gar keinen Hehl aus ihrer Bewunderung machen. Diese Theorie ist wiederum anschlussfähig mit der, der von sich behauptet, kein Rassismus zu sein, sondern neue Kulturen zu schätzen, solange jeder auf seinem Territorium bleibt - und anschlussfähig auch zur rechtsextremen Idee der, die den Rassenkrieg zwischen Rechtsextremen und Dschihadisten herbeiführen will, um die Welt neu aufzuteilen.""Werpauschal gleichsetzt,damit den Islamismus", meinen hingegen die freien Journalisten Sarah Rukaj () und Nico Hoppe (schreibt unter anderem für), in der: "finden sich selbstverständlich unter Islamisten, aber auch unter Rechten und einigen. Während der Islamismus den Antisemitismus als seinen stolzen Wesenskern hervorkehrt und aus seiner Ablehnung von selbstbestimmten Frauen und Homosexuellen kein Geheimnis macht, ist das selbst bei rechtsautoritären Parteien anders. Judenhass wird hier meist verklausuliert geäußert, und Antisemitismus gehört kaum noch zu den konstituierenden Merkmalen europäischer Rechter."Wenn der Staat nur glaubt der Antisemitismusbeauftragte von Baden-Württemberg,, im Gespräch mit Benno Stieber in der, dann verschwinden dieschon. Darum befürwortet er auch eine Beobachtung der ""-Bewegung durch den Bundesverfassungsschutz: "Eine Beobachtung würde den Verschwörungsunternehmern, und sie müssten sich neue Verkaufsmaschen suchen. Ich denke, man hat gesehen, dass ein Zurückweichen des Rechtsstaates vor diesen Gruppen, die Leute immer weiter ermutigt hat." In der begrüßt Ronen Steinke die Entscheidung des Landesamts für, die Querdenken-Bewegung zu beobachtenDer Prozess gegen dennähert sich dem Ende. Für dieKorrespondenten Pia Stendera und Konrad Litschko bleibt als Eindruck aus den Erzählungen der Opfer vor allem die Ignoranz und: "Auch über den Tag des Attentats hinaus bleibt die Opferhilfe von offiziellen Stellen, vorsichtig ausgedrückt, überschaubar. Der Kiez Döner kämpft seit dem Anschlag um sein Überleben. Das Geld für den nötigen Umbau wurde nicht vom Staat, vom Land oder von der Stadt Halle bereitgestellt, sondern von einer jüdischen Studierendenorganisation gesammelt. Und wer hat jemals auch nur in das Gesicht von Adiraxmaan Aftax Ibrahim gesehen? Eineerfährt er nur durch die Mobile Opferberatung und andere Betroffene, Soligruppen und Nachbar:innen."