Schwerpunkt: "Initiative GG 5.3 Weltoffenheit"

Beraten unter anderem von Aleida Assmann, Andreas Görgen vom Auswärtigen Amt und und dem-Journalisten Stephan Detjen wendet sich eine ganze Menge hochmögender Kulturfunktionäre unter dem Titel "Plädoyer der 'Initiative GG 5.3 Weltoffenheit'". In dem Text (hier als pdf- Dokument ), der sich beim näheren Lesen etwas schwurbelig anfühlt, stellen sie zwar nicht direkt die Forderung, dass dieser Beschluss zurückgenommen wird, aber sie sehen Artikel 5. Absatz 3 des Grundgesetzes, der diegarantiert, gefährdet. Unter explizitem Bezug auf die Debatte um, der den Ausschluss israelischer Wissenschaftler aus Debatten betrieb, fordern sie, dassin den deutschen Gedenkdiskurs aufgenommen werden: "Weltoffenheit, wie wir sie verstehen, setzt eine politischevoraus... Dazu gehört es auch, einer Vielstimmigkeit Freiräume zu garantieren, die dieals implizite Norm kritisch zur Disposition stellt." Mbembe gehört demnach zu den "marginalisierten und ausgeblendeten Stimmen", die in die Debatte aufzunehmen seien. Auch die "" etwa gegen Israel sei wiederzuspiegeln. Man wendet sich zwar gegen Antisemitismus und Israelboykott, aber auch gegen die "Logik des Boykotts, die diedes Bundestages ausgelöst hat... Unter Berufung auf diese Resolution werden durchdes Antisemitismusvorwurfs wichtige Stimmen beiseitegedrängt und kritische Positionen verzerrt dargestellt." Die FunktionärInnen unterzeichnenDazu gehören Institutionen aus dem Umfeld des Auswärtigen Amts - etwa dasund das Haus der Kulturen der Welt - , aber auch die Berliner Festspiele, einige Theater, die Kulturstiftung des Bundes und andere Kulturinstitutionen wie das Moses Mendelssohn Zentrum für Europäisch-Jüdische Studien und das unvermeidliche Zentrum für Antisemitismusforschung.Wohlwollend berichtet Jörg Häntzschel in derüber die Initiative. "Ihr wichtigstes Anliegen ist eine Revision des BDS-Beschlusses des Bundestags vom Mai 2019." Die offenbar stets aufwartenden Institution stünden zudem "vor einem. Hartmut Dorgerloh, Generalintendant des Humboldt-Forums, nennt es nüchtern 'Planungsunsicherheit'. Werwerden, wer nicht? Und sollen die Häuser bei jedem recherchieren, was er irgendwann unterschrieben hat?, fragt sich Amelie Deuflhard von Kampnagel. 'Wir sind nicht die Polizei.'" Am Ende zitiert Häntzschelvom Einstein-Forum, die behauptet, dass heute nicht mal mehrzu einem Vortrag eingeladen werden dürfte.Stefan Reinecke begrüßt das "Plädoyer" in der: "Der amtlicheper Bundestagsbeschluss hat fatale Wirkungen. Es kommt zwar kein BDS-Sympathisant vor Gericht. Aber jede Art von BDS-Befassung in öffentlich geförderten Räumen und Universitäten zu verbieten ist ein massiver. Da aber hat der Staat nur im Notfall etwas zu suchen."Lautleidet auch dieunter dem BDS-Beschluss des Bundestags., der Chef der Behörde wird dort so zitiert : "In unserer Institution gibt es eine Reihe von Mitarbeitern, diezu begutachten haben und die natürlich in der Reaktion auf diesen Beschluss dazu neigen,stattfinden zu lassen. Das ist kontraproduktiv für politische Bildung, so wie ich Sie Ihnen hier skizziert habe."Der Kolumnist Dr. Deutsch wendet bei denein, "dass es im Beschluss des Bundestags eben nicht darum geht, Menschen, die eine völlig verquere Haltung zum Nahostkonflikt vertreten, in Deutschland nicht reden oder publizieren zum lassen. Es geht einzig und allein darum, dass diese Auftritte nicht auch nochwerden sollen. Der Bundestag hat in seinem Beschluss selbst die engen Grenzen dieser Einschränkung eindeutig gezogen. Sie betreffen ', die sich antisemitisch äußern oder das Existenzrecht Israels in Frage stellen'. Später werden den 'Organisationen' noch 'Projekte' hinzugefügt, an keiner Stelle jedoch 'Personen'. Das ist eine wichtige und sicher bewusste Formulierung.sind dezidiert nicht erwähnt." Knapp konstatiert Stefan Laurin bei den: "Sie wollen mit Antisemiten in staatlich finanzierten Räumen diskutieren und dafür mit Steuergeldern bezahlt werden."Unwirsch kritisiert Andreas Kilb in derdies Papier: "Wer öffentlich beklagt, er dürfe zu seinem Festival oder Forum, seiner Tagung oder Inszenierung nicht mehr einladen, wen er wolle, sollundnennen, stattzu unterzeichnen, in denen '' als 'demokratische Qualität' gepriesen und das Publikum salbungsvoll aufgefordert wird, 'die eigene privilegierte Position als implizite Norm kritisch zur Disposition' zu stellen."Implizit ging es die ganze Zeit um die(Unsere Resümees ), meint Jan Küveler in derund fragt sich denn auch - mit Blick auf Mbembe -sei: "Die Bücher des Kolonialismustheoretikers erscheinen unter anderem bei Suhrkamp. Seine Thesen wurden und werden bei Bedarf weiterhin lang und. In der akuten Diskussion über Mbembes vermeintlichen oder tatsächlichen Antisemitismus kamen in denVerteidiger wie Ankläger zu Wort. Allein seine Einladung zur Eröffnung der Ruhrtriennale wurde nach begründeter, das heißt nachvollziehbarer Intervention des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein, zurückgenommen. Die Debatte wurde also."In derkann auch Ronen Steinke den Klagen, man könne hierzulande, nicht folgen: "Ja: Wer auf größerer Bühne Kritik an Israels Politik übt, der findet sich schnell in einer Diskussion wieder, die leidenschaftlicher geführt wird als viele andere Diskussionen. Das erlebt jeder Journalist, der nur ein Detail im israelisch-palästinensischen Konflikt kommentiert, egal in welche Richtung. Das liegt nicht an Resolutionen des Bundestages.. Das bedeutet also. Das ist aber keine Zensur.. Das sollte Kunst, das sollte auch Wissenschaft aushalten."In der ärgert sich der Orientalistüber jene, die, sobald es darum geht, den Islam in Beziehung zu Europa zu setzen, den Diskurs auf "" verengen, "um deneuropäischer Expansion zu machen und denals zwar verwerfliche, aber doch irgendwieauf europäisches Gebaren darzustellen." Es reicht ein Blick in den, schreibt er: Islamwissenschafter und -theologen pilgern "nach Teheran, um Auszeichnungen für ihre Publikationen oder Dialogbemühungen aus den Händen der Machthaber entgegenzunehmen. Sie lassen sich von einem, das in der eigenen Bevölkerung verhasst ist. Selbst der von Iran finanzierte Hizbullah wird mit Nachsicht bedacht. Die Kölner Islamwissenschafterin Katajun Amirpur bescheinigt der Terrororganisation in einem Beitrag für das 'Handbuch Islam', 'weitgehend pragmatisch' zu handeln. Bedenkt man die enormen Waffenarsenale, die die Organisation angehäuft und immer wiedereingesetzt hat, ist das ein bemerkenswertes Urteil."