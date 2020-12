Keanu Reeves in "Cyberpunk 2077"





Emma Corrin als Prinzessin Diana in "The Crown". Bild: Netflix

Juliane Liebert besucht für diedie Berliner Zweigstelle von, dem Entwickler des Computerspiels "Cyberpunk". Kennen Sie nicht? Dann sind Sie womöglich bereits Teil einer Minderheit, lieber Leser. "'Cyberpunk' macht", versichert jedenfalls Liebert. Hollywoodstar Keanu Reeves mimt den Hauptakteur, die Handlung beruht auf William Gibsons SciFi-Klassiker "Neuroromancer": Endzeitkapitalismus in Night City, "Mensch und Maschine bilden eine Einheit, von der dieseit Jahrzehnten träumen. Wer Night City betritt, kann sich aussuchen, wie er ist. Der Spieler kann nicht nur Geschlecht, Körperform, -farbe und -frisur bestimmen, sondern auch,er haben will, welche Penisform und welche Intimfrisur. ... Schon bei dem Vorgängerspiel, 'The Witcher 3', beruhte ein großer Teil des Reizes darauf, dass der Spieler immer wiedertreffen musste. Nicht zwischen Gut und Böse, sondern oft zwischen mittelgut bis semischlecht - und nicht immer passierte, was man erhoffte. Das machte das Spiel so einprägsam. Wer in 'Witcher 3' je versehentlich eineiner Hexe zum Fraß vorgeworfen hat, wird das nie vergessen."





Ziemlich unnötig findet -Korrespondentin Gina Thomas das zwar kreative, von der Geschichte aber nicht gedeckte Bild, das Peter Morgan in der vierten Staffel seiner in Großbritannien energisch diskutierten-Serie "The Crown" von den Windsors zeichnet. Schließlich hätte die historische Realität als solche dafür schon völlig ausgereicht. "Die Einwände gegen 'The Crown' beruhen auch weniger auf Morgans persönlicher Meinung, dass die Monarchie einemgleiche und 'als Institution nicht zu verteidigen ist'", sondern es geht um die "Art, in der die Serie Morgans Anschauungen durch dieuntermauert und dabei keinen Aufwand scheut, um Ausstattung und Darbietungen den Vorlagen täuschend genau nachzubilden. ... Morgan beruft sich gern aufKennzeichnung des historischen Romans als das Ausfüllen der Leerstellen der Geschichte mit der Fantasie. Aber Mantel betont,und schiebe Tatsachen nicht herum, um eine bessere Handlung zu entwerfen."And the Oscars go to:. Der soll nämlich die nächste (auf den April verschobene) Oscarverleihung inszenieren.-Kritikerin Susan Vahabzadeh findet das erst mal interessant: Von dem für seinebekannten Filmemacher "erwartet die Academy sicher einenfür die Verleihung, die zuletzt etwas altbacken war. Allerdings ist Soderbergh kein Spezialist für Glamour, eher für- ob die Veränderungen, die er einbringt, die Oscars als Fernsehshow attraktiver machen, bleibt also abzuwarten."Besprochen werdenBiopic "Mank" über den Hollywood-Drehbuchautor Perlentaucher ), die DVD von"Der Weihnachtsurlaub" aus dem Jahr 1944, den besagtergeschrieben hat ( Perlentaucher ),japanischer Zeichentrickfilm "Hello World" ( Dlf Kultur , mehr dazu hier ),"Sound of Metal" ( FR ),' Buch "Leni Riefenstahl. Karriere einer Täterin" ( SZ ), die türkische-Serie "Bir Baskadir" ( NZZ , mehr dazu hier ),"Wir können nicht anders" (SZ), die aufgezeigte Komödie "Johanna - Eine (un)typische Heldin" ( Standard ) und die vonerstellte Neufassung von "Der Pate 3", der laut tazler Michael Meyns an die ersten beiden Teile zwar noch immer nicht ranreicht, aber nun immerhin "einen fließenderen Rhythmus" aufweist.