Il y a seulement 3 mois, il y avait une vie pleine de tout. Maintenant, il ne reste que la douleur insupportable...



Mariupol, Ukraine pic.twitter.com/ik9sD4VHho - inna shevchenko (@femeninna) May 28, 2022

============

Es ist Krieg in der Ukraine. Was tut eigentlich die Bundesregierung, fragt die Jürgen Kaube in der: "Olaf Scholz hat immer wieder aufhingewiesen, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Der Schaden, den er, liegt im Ansehensverlust der deutschen Politik.? Aber gern, meint der Historiker in der: "Alles muss in Zukunft auf den Verhandlungstisch: die absurde Militärkolonieebenso wie die okkupierteund wie das militarisierte ''. Auch wir haben 'Sicherheitsinteressen' und werden uns, wie die skandinavischen Länder,lassen, sie zu formulieren und zu wahren - was der einzige Zweck der Nato als eines Beistandspakts freier Länder ist. Von dieser Basis aus ließe sich dann endlich wieder eine zivile, neue Entwicklungsdynamik entfalten, die das große Projekt einer Wiederherstellung dereinschließt und in die auch Russland sich eingliedern könnte, wenn es ihm gelänge, sich aus der Geiselhaft seines Regimes zu befreien."Russland ist das letzte Reich, das keinedurchgemacht hat. Jetzt rächt sich auch, dass Bill Clinton und andere bei denweggeschaut haben, schreibt Casey Michel in: "Statt Regionen wie Tschetschenien als Nationen zu betrachten, die von einer Diktatur in Moskau kolonisiert wurden, sahen westliche Beamte sie einfachdes eigentlichen Russland an. Statt den Kampf der Tschetschenen als Teil des weltweiten Strebens nach Entkolonialisierung anzuerkennen, verglich der amerikanische Präsident Bill Clinton sie mit derund unterstützte Jelzin trotz seiner Brutalität. Clintons Position sanktionierte nicht nur die Gräueltaten, die an unschuldigen Tschetschenen verübt wurden, sondern zeigte dem damals aufstrebenden Bürokraten Putin, dass die russische Gewalt vom Westen unbehelligt bleiben würde."Die Aufmerksamkeit für den Krieg gegen die Ukraine droht nachzulassen, und damit steigt die "Kompromiss"-Willigkeit mancher Kräfte im Westen, aber das ist eine Gefahr, warnt im: "Russland wird sich auch im Inneren verändern müssen, bevor es aufhört, eine Bedrohung darzustellen. Können wir jemals auf ein Russland hoffen, das bereit ist, imperiale Ansprüche aufzugeben, inzu leben und sogar im eigenen Landzu schaffen? Das scheint ein weit entfernter Traum zu sein. Alles Gerede über einen 'Regimewechsel' von außen ist töricht: Russland ist eine Großmacht, die niemand so dreist beeinflussen oder angreifen kann. Was wir jedoch tun können, ist, bei unseren Sanktionen und unserem Engagement für die Anklage von Kriegsverbrechern standhaft zu bleiben und den russischen Eliten zu zeigen, dass ihre Strafeist."Kürzlich gab , Lecturer am Geschwister-Scholl-Institut der LMU München, in deram Ukrainekrieg, weil er Russlands Sicherheitsinteressen missachtet und im übrigen selbst oft genug das Völkerrecht verletzt hätte: "Es ist noch nicht so lange her, um sich an entsprechende Entwicklungen in der jüngsten Vergangenheit nicht erinnern zu können: etwa als sich der deutsche Verteidigungsminister zusammen mit dem BND annobei der Präsentation des sogenanntenim Kosovo blamierte, auf die dann derfolgte; unvergessen auch der bühnenreife Auftritt des US-Außenministers anno 2003 im UN-Sicherheitsrat, in dem es um 'Beweise' für den Besitz und den Bau von Massenvernichtungswaffen im Irak ging, der einen langjährigen (Drohnen-)Krieg mit Hunderttausenden Toten nach sich zog". Ähnlich argumentiert jetzt auchvom Zentrum für Demokratie Treptow-Köpenick, ebenfalls in der, der dem Westen ebenfallsvorwirft. Schließlich sei der Nato-Einsatz im Kosovokrieg nicht von der UNO mandatiert gewesen. Das spiele jetzt Putin in die Hände: "Der Nato-Einsatz oder die Intervention (im heutigen Serbien Aggression oder Bombardierung genannt) wurde trotz dieser formalen Rechtsverstöße gerechtfertigt durch den humanitären Charakter und das Argument, einen Genozid auf dem Kosovo zu verhindern. Auch diese Rechtfertigung ist umstritten (und wird eben auch von Putin benutzt, um seine 'Spezialoperation' zu begründen, die angeblich der Verhinderung einesim Donbass dient)."Philip Röhr erinnert in seiner Antwort auf Auth daran, dass daskein Selbstzweck ist, sondern einzig demdient: Hätte die Nato im Kosovokrieg nicht eingegriffen, wären die Kosovo-Albaner von serbischen Milizen ermordet worden wie zuvor die bosnischen Muslime. "Es gibt, der den russischen Angriff rechtfertigen könnte. Man mag alle Kriege per se verurteilen, das Völkerrecht hochhalten und Verstöße dagegen kritisieren. Da der Grundsatz gleiches Recht für alle gilt, immer und auch insbesondere im Falle dessen, dass westliche Staaten dagegen verstoßen. Der Anspruch an eine Demokratie und einen Rechtsstaat muss der höchste sein. Aber gibt man nicht alle Vorstellungen von Recht und Unrecht auf, wenn man dieauf eine moralische Ebene mit der Gewalt desjenigen hievt, der sich demund somit letztendlich Leben rettet?"In der lernt Arno Widmann aus dem Krieg in der Ukraine, dasshatte: "Es gibt Situationen, da hängt alles davon ab, zwischenzu unterscheiden. Mordbanden, die Menschen, die aus anderen Ländern nach Deutschland kommen, umbringen, sind keine armen irregeleiteten Idioten - das sind sie vielleicht auch -, sondern Feinde unserer Gesellschaft. ... So wichtig es ist, zwischen Freund und Feind unterscheiden zu können, so wichtig ist es, im Feind einen möglichen Freund zu sehen. Dazu muss man ihm aber entgegentreten und ihn daran. Das Verhältnis von Krieg und Frieden sehen wir seit dem 24. Februar 2022 anders. Wer den Frieden will, muss ihm den Weg bereiten, und dazu gehört, sich vorzubereiten auf den Krieg."Aufdieaufs Korn. Die war mal wer. Aber inzwischen hat sie "eine Schlagseite Richtung. Wir sind klein und halten uns deswegen raus, erzählen uns aber gerne, das wäre moralisch lobenswerte Friedenspolitik. Dabei verstecken wir uns nur hinter dem Baum und hoffen, dass uns keiner sieht und der Unbill der Welt deswegen an uns vorbeirauscht. In den Siebziger- und Achtzigerjahren wurde die Neutralität als 'aktive Neutralitätspolitik' noch internationalistisch ausgelegt, aber in den vergangenen dreißig Jahren wurde sie mehr zu einer Spielart des."Der Schriftsteller hat Russland 2014 verlassen. "Das war der Punkt, an dem es kein Zurück mehr gab. Es wurde klar, dass Putin die Weichen für einegestellt hatte. Nach derkonnte er nicht mehr friedlich abtreten", erklärt er im Interview mit der. Und zu Deutschlands zögerlicher Haltung im Ukrainekrieg meint er: "ich glaube, dass alles, was eindes Krieges fördert, gut ist; alles, was ihn verlängert, schlecht. Solange Putin glaubt, er könne militärisch siegen, wird er kämpfen. Fragen Sie sich: Bringt der Kurs der Bundesregierung den Krieg zu Ende oder verlangsamt er ihn?"Die russische Kulturjournalistin wendet sich in dergegenoder russischer Autoren oder Musiker: "Kultur ist aber eine, nicht des Monologs. Es ist besser, sich auf Polemik einzulassen, zu kommunizieren und nicht gegeneinander, sondern gegen Totalitarismus und militärische Aggression zu kämpfen. Später können wir klären, wer welche Art von Kultur hat."Der russische Theaterregisseur schreibt zum Thema in der: "Kultur in Russland wird immergemacht, gegen ihn. Manchmal wird sie mit dem Geld des Staates gemacht, aber selbst dann wird sie nicht im Namen des Staates und nicht für den Staat gemacht. In Russland töten und spalten der Staat und die Politik. Sie zerstören Familien. Sie zerstören Leben. Die Kultur rettet und sammelt das, was in den Menschen noch menschlich ist. Es hat viele Staaten in Russland gegeben, und sie waren." Die Autorin Juliane Fürst antwortet bei Twitter auf Serebrennikovs Artikel: "Starke Bilder und schmerzhafte Träume. Und doch macht er wütend.. Putins Horrorstaatden Menschen nur. Es gibt keine Täter oder Helfer oder Helfershelfer."ist seit dem Zerfall Jugoslawiens auf dem Balkan wieder ein Schimpfwort geworden, schreibt die in Barcelona lebende bosnische Schriftstellerin in der. Das ging mit derquasi automatisch einher: "Der Körper der Frau wurde zum Eigentum der Nation. Die Antiabtreibungsbewegung wuchs schnell, besonders im heutigen. Denn die Mission, das Territorium wieder zu bevölkern und einezu schaffen, wurde zum wichtigsten Zweck des weiblichen Körpers. Gleichzeitig werden in Montenegro noch immer gezielte Abtreibungen vorgenommen:, manche Familien ziehen es darum vor, sie abzutreiben."