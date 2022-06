The battle for Donbas has seen Russia switch to artillery barrages that last day and night. Ukraine's National Guard have endured much of it and have shared their footage with the BBC. The video below is what is left of Rubizhne https://t.co/JShPwrtg6E pic.twitter.com/dvquyECfSn - Quentin Sommerville (@sommervilletv) May 30, 2022

==============

Diewerden durch das unaufhörliche Bombardement der russischen Armee. Die folgende, von-Korrespondent Quentin Sommerville gepostete Szene zeigt, wie russische Soldaten, einen toten Kameraden abtransportieren - in der total zerstörten StadtRubischne ist ein Vorort der belagerten Doppelstadt Sjewjerodonezk und Lyssytschansk, erläutert Sommerville in seinem Bericht: "Wenn Sewerodonezk und Lyssytschansk fallen, wäre ganz Luhansk besetzt." Der Beschuss ist äußerst intensiv: "Russland führt hier keinen Zermürbungskrieg, sondern einen. Und im Moment gewinnt Russland hier. Die kleine Stadt ist verschwunden - vom Erdboden verschluckt. Die Art und Weise, wie sie vor etwa zwei Wochen fiel, markiert eine wichtige Wende in der russischen Kriegsführung. Die langen Panzerkolonnen und die Panzer- und Infanterieangriffe der ersten Monate gibt es nicht mehr. Stattdessen werden groß angelegte Artillerieangriffe - in Rubischne bis zu- eingesetzt, um den Widerstand zu brechen, bevor ein Vorstoß zu Boden erfolgt.""Die Ukraine hat, wenn sie überleben will", schreibt Richard Herzinger in seinem Blog. Aber im Westen macht sich inzwischen einer eher maue Stimmung breit. Sogar dieum Putin spielten den Beschwichtigern in die Hände, weil sie die Hoffnung erweckten, dass sich die Sache von selbst erledigt. Währenddessen wird der Krieg immer brutaler: Die "russische Großoffensive im Donbass bringt die dort kämpfenden ukrainischen Armee-Verbände. Sollte es dazu kommen, dass sie eingekesselt und zerschlagen werden, würden die Invasoren bald auch wiederund sogar dieins Visier nehmen. Niemand sollte so naiv sein zu glauben, dass Putin sich mit der Eroberung des Donbass begnügen und sein Ziel, die gesamte Ukraine einzunehmen und zu zerstören,würde."Wer glaubt, dass Putin einen "braucht, um den Krieg zu beenden, irrt sich in der Realität. In Putins Welt derwird gar nicht so gedacht, meint in seinem Blog: "Was passiert, wenn Putin findet, dass er in der Ukraine verliert? Er wird sich schützen, indem er den Sieg erklärt und das Thema wechselt.In der Realität braucht er keine Ausweichmöglichkeit, denn dort liegt seine Macht gar nicht. Alles, was er tun muss, ist, die Geschichtezu ändern, wie er es schon seit Jahrzehnten tut. Dafür muss er nur die Tagesordnung in einer Sitzung neu festlegen. In der virtuellen Realität gibt es immer einen Ausweg, und aus diesem Grund kann Putin nicht 'in die Enge getrieben' werden."Der britische Schauspielerhat in einem Interview mit derseine Regierung aufgefordert, endlich diean Griechenland zurückzugeben, berichtet Spon: "Nach Frys Ansicht kommt das British Museum auf, um eine Rückgabe zu vermeiden. Zu der Rechtfertigung, die Statuen wären in weit schlechterem Zustand, wenn sie in Athen geblieben und nicht in London ausgestellt worden wären, merkt der Schriftsteller an: 'Wenn dein Freund ein Feuer im Haus hat und du nimmst sein Gemälde an dich, damit es nicht verbrennt, dann kann man auch nicht sagen: Ich behalte es für immer, denn ohne mich wäre es verbrannt - dann hätte man es auch verbrennen lassen können.'"