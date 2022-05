Gespaltene Abendgesellschaft, gespaltene Kritik: Ruben Östlunds "Triangle of Sadness"

Das Filmfestival inist mit einer Goldenen Palme fürReichensatire "The Triangle of Sadness" ( unser Resümee ) zu Ende gegangen. Schon 2017 hatte Östlund für seine Kunstbetriebssatire "The Square" ( unsere Kritik ) die Goldene Palme erhalten.-Kritiker Daniel Kothenschulte ist von dem neuen Film jedoch nicht so überzeugt : "Fraglos überaus unterhaltsam, ist die Farce doch deutlichals Östlunds Vorgängerfilm. ... Dabei gab es auch feinere, einfühlsamere und kunstvollere Arbeiten in diesem uneinheitlichen Wettbewerb, die schönste kam zuletzt - und ging leider leer aus", nämlich "Showing Up" von. Der Film lässt "der Fantasie keinen Raum", bemängelt -Kritiker Patrick Straumann, einen "Film gewordenen" erkennt-Kritiker David Steinitz in dem Film.Auch Dominik Kamalzadeh vom findet den Gewinnerfilm allenfalls halb geglückt: "Östlunds großes Talent für luzide Analysen liberaler Scheinheiligkeiten blitzt in dieserüber die Marotten und Arroganz von Superreichen nur gelegentlich auf." Dem Regisseur war hier der Publikumserfolg offenbar "wichtiger als künstlerische Subtilität". Ganz anders Kamalzadehs leer ausgegangene Favoriten: Albert Serras "Pacifiction", Saeed Roustaees "Leila's Brothers" und Kelly Reichardts "Showing Up" waren allesamt "Filme, die mitund originellen inhaltlichen Setzungen" überzeugten. Stimmt schon, in Östlunds Film herrscht kein Mangel an "Plattheiten mit viel Freude am Slapstick", doch auch diese kann -Kritiker Tim Caspar Boehme "als gelungen betrachten". Eher schwach fand er in diesem Jahr die Auftritte der Altmeister. Sehr zufrieden ist Rüdiger Suchsland vonmit der Entscheidung für Östlunds Film: "Ein, ein Geschenk für das Kino in Zeiten seiner existentiellen Krise: Indem er das Publikum spaltet, indem er, indem er dazu anregt, nach dem Film weiter zu debattieren, nachzudenken und ihn sich vielleicht gleich noch mal anzuschauen, um zu verstehen, was man da eigentlich genau gesehen hat, ist 'Triangle of Sadness' eigentlich. Wir haben es nur ein bisschen verlernt, auf solche Filme angemessen zu reagieren und diedie sie in uns hervorrufen, als Vorzug wertzuschätzen und zu begrüßen."Cannes leidet an, muss-Kritiker Andreas Kilb feststellen : Die besten Jahre hat man hinter sich, nun bleiben ". ... Diesmal liefim Wettbewerb. Dafür stammten zwei Drittel der Beiträge von Regisseuren, die schon mindestens einmal einen der Hauptpreise gewonnen haben." Dem kann Anke Leweke aufnur zustimmen : "Man fühlte sichvom Geschehen auf den Leinwänden. Zu bequem hatten sich die renommierten Autorenfilmer, die Stammgäste von Cannes, in ihren Themen und Erzählweisen eingerichtet.ihre Wettbewerbsbeiträge."-Kritiker Hanns-Georg Rodek fühlte sich beim Festival genervt von Filmen, die ihre Gesinnung vor sich hertragen, während die "paar tolle Filme" dieses Jahrgangs gemein hatten, "dass sieder Politik überließen".Im-Gespräch unterstreicht der ukrainische Filmemacherseine Fassungslosigkeit, aus dergeflogen zu sein, weil er einen Totalboykott russischer Kultur, der auch putinkritische Künstler trifft, nicht mittragen will. Mit ihm gesprochen habe man nicht. "Jemanden einfach ohne Diskussion rauszuschmeißen, weil einem seine Meinung nicht passt, das erinnert mich doch leider sehr an die Zensur zu Zeiten der Sowjetunion. Diese Leute sind immer noch im alten Denken erstarrt.."Abseits der Croisette: Joachim Hentschel berichtet in dervon seinem Treffen mit, die als Hauptdarstellerin in "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" bekannt wurde und nun mit "Alles in bester Ordnung" ihr Debüt als Regisseurin gegeben hat. Besprochen werdenBerliner Kneipenfilm "Heikos Welt" ( taz ),ETA-Drama "Maixabel" ( Standard , unsere Kritik hier ), der neue "Top Gun"-Film mit Tom Cruise ( taz , unsere Kritik hier ),Doku "Volksvertreter" über die Tsp ) und die vierte Staffel der-Serie "Stranger Things" ( FAZ ).