Im Donbass spitzt sich die Lage zu, die Kämpfe werden härter und für die ukrainischen Truppen bedrohlicher, wie unter anderem derNicht die Ukrainer, sondern die Russen erinnern den Schriftsteller deran die Nazis, die Schuld und Wissen leugneten: "In den ukrainischen Bombenkellern, wenn es dort Netzempfang gibt, können die Leute lesen, wie sich ihre russischen Freunde auf allen Kanälen darüber beklagen, dass ihr Berufsleben von Putin zerstört wurde und wie sie unter den westlichen Wirtschaftssanktionen leiden, die sie manchmal als '' bezeichnen. Die Menschen in Kiew oder Charkiw schicken ihnen Bilder und Videos, Trümmerstraßen und Leichen. 'Hat das Putin wirklich allein getan?', fragen sie, und die Russen, die bis vor einigen Wochen ihre Kollegen oder Geschäftspartner waren, schießen mit Zitaten von Hannah Arendt zurück.diene nur dazu, die wahren Schuldigen zu entlasten. Sie selbst seien ja immer gegen Putin gewesen, und, ihr Paypal gesperrt, ihre Honorare auf Patreon unzugänglich gemacht."Im-Interview mit Bernhard Pötter zeigt , russischer Umweltschützer und Träger des Alternativen Nobelpreises , wie die fossilen Ressourcen Russlands aggressives Auftreten in der Welt befeuern: "Der Krieg ist zu einem großen Teil nur möglich, weil Russland wegen der hohen Preise für fossile Brennstoffe so viel Geld aufgehäuft hat. Allein in diesem Jahr sind es bisher etwa 50 Milliarden Euro. Das ist nicht nur fossiler, sondern auch, über den aber in Europa niemand reden will. Dabei erlaubt der es Russland, Länder wiewirklich zu kontrollieren. Das ist viel wichtiger für Putins geopolitische Ansprüche."In der macht sich der Schriftsteller im Interview mit Ekaterina Venkina wenig Hoffnung für Russland unter Putin: "Wenn er scheitert, wird es eine Revolution geben. Wenn er Erfolg hat, wird Russland zu einem belagerten Lager. Eine 'Iranisierung', sogar 'Nordkoreanisierung' sind dann für lange Zeit möglich. Russland wird sich hinter dem Eisernen Vorhang verschanzen,und den Planeten endlos mit einem Atomkrieg terrorisieren. Innerhalb des Landes werden Finsternis und das 'System Gulag' herrschen."In derschickt Melanie Mühl eine Reportage aus, das wie eine Insel "in einem" wirkt - und so viel ruhiger als im Jahr 2014, wie ihr der Ukrainer Juri erzählt: "Den russischen2014 hat er noch schulterzuckend hingenommen. 'Es war die Schuld der Ukraine', sagt er. Damals ging ein Riss durch Odessa. Bei den Ausschreitungen am 2. Mai 2014 stießen prorussische und proukrainische Demonstranten aufeinander, die Stadt kochte, Gewalt und Hass eskalierten. 48 Menschen starben, viele von ihnen verbrannten bei lebendigem Leib, die Täter wurden nie zur Rechenschaft gezogen. Juri spricht nicht gern darüber, er wird einsilbig. Lieber spricht er über den neuen Juri, den Patrioten. Jenen Juri, der der Territorialverteidigung sofort seine Hilfe angeboten hat."In der beklagt die russische Historikerin, die auch bei Memorial tätg war, den geringen Widerstand gegen Putins Krieg in Russland selbst: "Leider wird der Streit zwischen denen, die weggegangen sind, und denen, die geblieben sind, immer heftiger. Die einen sagen, man sei weggelaufen, statt zu kämpfen, die anderen sagen, wenn nicht Hunderttausende auf die Straße gehen, passe das Volk sich doch dem Regime an. Alles ein Ausdruck von."