gehört zu den wenigen Politikern, die die jüdische Gemeinde stets unterstützt haben, schreibt Michael Wuliger in der. Nun wird Beck von dem rechtsextremen Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann öffentlich mit zotigsten Morddrohungen bedacht - und derbietet Hildmann sogar noch ein Forum. Die jüdische Gemeinde sollte sich mit Beck, findet Wuliger: "Es ist das alte deutsche Lied. Hetze, Hass und Drohungen von gewaltbereiten Extremisten gehören seit Jahren zum Alltag hierzulande. Die breite Öffentlichkeit nimmt eszur Kenntnis. Justiz und Politik reagieren häufig viel zu zögerlich, müssen bisweilen zum Jagen getragen werden. Erst wenn aus Worten mörderische Taten werden, folgen - zu spät - Konsequenzen. Für die Hetzer muss das wie ein Freifahrtschein wirken."Außerdem: Offenbar recht deutlich - aber von der Redaktion vonleider nur recht kursorisch resümiert - äußert sich nochmal die Berliner Antisemitismusforscherinzum Brief von, die sich beklagen, man dürfe nichts mehr gegen Israel zu sagen, ohne gleich des Antisemitismus bezichtigt zu werden (alle Links hier ). Am Tag zuvor hatte, die neben Ingo Schulze, Katajun Amirpur und Wolfgang Benz zu den Unterzeichnern gehört, imeine "Derbezeichnet den Versuch der vollständigenwährend des Nationalsozialismus, klärt der Journalist und Musikerin derauf und nennt es "eine Tragödie, eine bodenlose", dass kaum ein Deutscher den Begriff kennt. Hauptsache, das "" bleibt, ärgert er sich: "Wie hirnverbrannt muss eine gesamte Gesellschaft sein, wenn man Überlebenden und Angehörigen der in Auschwitz Ermordeten sagt, dass man dendes 'Zigeuners' nicht von der Speisekarte tilgen könne, weil das gottverdammte Paprikaschnitzel eine lange und nicht mehr zu ändernde Tradition darstelle." Währenddessen grassiere derin Deutschland: "Jeder fünfte Mensch hierzulande erklärt unverhohlen, er wolle keine Jüdin,haben, das Blutbad in einer jüdischen Synagoge wurde nicht von der Polizei, sondern von einer Holztür verhindert und die Geschichte des Dritten Reiches und des Holocausts wird auch von Geschichtslehrern wie Björn Höcke unterrichtet."Die dänische Firma Hansens will ihr ""-Eis umbenennen und auch im Deutschen dürfte das Wort demnächst auf der roten Liste neben "Zigeuner" und "Neger" landen, schreibt Matthias Heine in der. Nur leider ist "" auch nicht so politisch korrekt wie erhofft, fährt er fort. Es sind nämlich "gar nicht alle Völker, die man Eskimos nennt, Inuit. Sondern nur die Inuit. Das 'Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache' erklärt: 'Die Bezeichnung Eskimo wird insbesondere von den Angehörigen der sich selbst als Inuiteskim (Singular: Inukeskim 'Mensch') bezeichnenden Völker Kanadas und Grönlands zum Teil als diskriminierend angesehen, während andere, verwandte Völkergruppen in Alaska und Sibirien (Yupik und Iñupiat) sie weiterhin alsverwenden.' Wer also einen Yupik oder Iñupiat als Inuit bezeichnet, läuft Gefahr, diesen damit zu beleidigen, zu diskriminieren undUnd wer Eskimo sagt, beleidigt die Inuiteskim. Mittelfristig werden beide Bezeichnungen also am besten durch eine(Native North Polar People) ersetzt."Nach dem amerikanischen Naturschützersind "hunderte von Nationalparks und Wanderwegen, Colleges und Highways, Kneipen und Hospitäler benannt; Bäume, Gletscher und", schreibt Claus Leggewie in der, nun aber wird bekannt, dass Muir "die weiße Rasse anderen für selbstverständlich überlegen hielt, dass eranhing und die Wilderness durchund'verunreinigt' sah." Mit der anstehenden Umbenennungswelle ist es nicht getan, so Leggewie weiter, denn rassistische Einstellungen schwelen auch davon abgesehen im: "Mit Blick auf ihren Begründer fällt nun auf, dass die Ökologiebewegung eine weitestgehend weiße Bewegung war und ist; im Sierra Club und einigen Gegengründungen wird seit längerem problematisiert, wie' als Mitglieder und Mitarbeiter tätig sind und wie relativ selten auch Nationalparks von ihnen aufgesucht werden. Muir hatte die Natur nicht in jedes amerikanische Wohnzimmer versetzt: Naturschutz gilt bis heute als, die Aufarbeitung der Affäre Muir soll diese Einseitigkeit überwinden."