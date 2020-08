Alan Posener greift inden Brief der sechzig Intellektuellen um den ehemaligen Antisemitismusforscherauf und stößt sich unter anderem an der Ansicht der Autoren, dass die "" eigentlich nur "rechts" zu verorten seien. "Merke: WennJuden am Schulbesuch hindern; wennverhindern wollen, dass koschere Waren aus Israel hier verkauft oder israelische Akademikerinnen eingeladen werden; wenndie Juden als den Weltfeind ausmachen; wenn jeder Jude in Deutschland befürchten muss, haftbar gemacht zu werden für das, was irgendein Knallkopf für die Verbrechen 'der Juden' - sprich Israels - hält, dann ist das'. Real ist einzig der Judenhass von rechts."In der liest Ze'ev Avrahami den Brief der sechzig Intellektuellen - und stellt sich auf die Seite des Beauftragten der Bundesregierung: "Er hat begriffen, dass das Problem nicht nur an den(bei den Rechten) liegt, sondern auch in ihrer Mitte." Dann sieht er sich die Unterzeichner des offenen Briefs an, die ihre Erwartungen äußern "dass die Bundesregierung ihre Verantwortung imwahrnehmen wird, die immer schon Teil der jüdischen Gemeinschaft waren und sind". Avrahami fragt sich, warumunter den Unterzeichnern sind: "Sie mussten es nicht.haben es für sie getan. Jetzt können sie sagen: 'Schau, ich bin das ja nicht, meine jüdischen Freunde sagen es.' Ich selbst war einige Jahre lang mit einem Paar hier in Berlin befreundet, bis ich herausfand, dass ich ihr Lieblingsjude war. Ja, selbst das jüdische Museum wurde so genutzt. Weil Attacken gegen Juden ein absolutes Tabu sind, wurden Umwege gefunden, um den Antisemitismus auf kleiner Flamme köcheln zu lassen: die unfundierte, unbegründete Kritik an Israel."ist Nebenklägerin in dem Prozess gegen den. Im Gespräch mit Thyra Veyder-Malberg von derschildert sie ihre Eindrücke vom Prozess und spricht darüber, wie sich ihre anfängliche Irritation über diewandelte. Denn die Richterin stellt dem Attentäter Fragen und lässt ihn antworten. Zunächst erschien es Blady unerträglich, dass sie ihmbot: "Dann ist mir klar geworden, dass ihre Strategie es möglich gemacht hat, zu hören, wie er denkt. Wirklich beängstigend war, dass erund Vorbereitungen fast genauso ausführlich geschildert hat wie seinen Hass auf Fremde und arabische und muslimische Geflüchtete. Er warauf seine Waffen. Und diese zwei Gedankenstränge - die Liebe zu Waffen und der Hass auf Minderheiten - sind entsetzlich und offensichtlich tödlich. Das hätten wir nicht erfahren, wenn die Richterin nicht sohätte."DerAutor Friedemann Karig beschließt eine Therapie beizu machen, die in ihrem "Institut für diskriminierungsfreie Bildung" ein rassismuskritisches Training anbietet . In einer dreiseitigen Reportage (die allerdings nicht mal für Bezieher des Epapers lesbar ist) will er sich überaufklären lassen und über die "Vorteile, die an dieser Farbe hängen, die Zuschreibungen und Erzählungen, die darum gewoben sind und' (weshalb ich das Wort in Anführungsstriche setze) ergeben. Mir war das eher gleichgültig. Uns geht es ja gut damit. Das Problem haben und sind die anderen. Früher dachte ich: Solidarität mit Schwächeren reicht. Heute zweifle ich daran. Was, wenn wirsind?"