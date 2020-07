Eine der Treppen von Leopold Jessner und Emil Pirchan, hier für eine Inszenierung von Shakespeares "Richard III." mit Fritz Kortner in der Hauptrolle. Foto: Theaterwissenschaftliche Sammlung, Uni Köln

Am 2. August feiert"Zdenek Adamec" unter Regie von Uraufführung bei den Salzburger Festspielen. Im nimmt Margarete Affenzeller die Aufführung zum Anlass, sich der "dieses "Anti-Harold-Pinter", der postdramatisches Theater avant la lettre machte, zu nähern: "In diesem Spiel ist dem Publikum immer ein Platz eingeräumt. (...) Wobei die Tätigkeit des Zuschauers das Zuschauen selbst bleibt, aber eben in einer dem Text eingeschriebenen Weise. Dieist durchbrochen - und bei diesen Koordinaten ist Handke eigentlich geblieben. Das Betrachten wird hinterfragt: Ein Nachdenken setzt über das Erkennen ein, das aber sogleich wieder (von einer anderen Figur, die ebenfalls Augen und eine Meinung hat) torpediert wird. Was sehen wir da?, heißt es oft. Handke ist, ein Advokat der Unschärfe, an der wir zu knabbern haben. Oft in einem hellen Tonfall, selbst bei finstersten Ereignissen (siehe Zdeněk Adamec). Es ist immer ein nachfragender, sich sorgender und doch im Grunde heiterer Sound, der Handke auszeichnet. Ursprünglich rührt er von denher und auch den, die den Popliteraten der 60er inspiriert und geprägt haben."





Brecht, Bayreuth und Frauen hinterm Regiepult fehlen in der Ausstellung " im Deutschen Theatermuseum München, quittiert Sybill Mahlke imschmallippig. Ansonsten lernt sie hier aber alles, was Regie darf - und was nicht: "Ausgeschlossen ist." Außerdem erfährt sie: "Der 1968er Generation, vertreten durch Peter Zadek, Claus Peymann und Peter Stein, wird gern die Initialzündung für das Regietheater auf den deutschsprachigen Bühnen zugeschrieben. Einaus dem Jahr 1919 indes hat sich in die Kulturgeschichte Berlins eingebrannt:stellt als seine erste Inszenierung am Preußischen Staatstheater seinen 'Wilhelm Tell' mit Fritz Kortner in der Rolle des Gessler vor. Das Stück spielt nicht vor der erwarteten Alpenkulisse, sondern auf der berühmten 'Jessnerschen Treppe'. Tumulte im Zuschauerraum eskalieren,, um die Fortsetzung der Aufführung zu garantieren. Am Ende bricht Jubel aus."Weiteres: Im-Gespräch mit Manuel Brug erklärt, der dieses Jahr eigentlich den Wotan in der "Walküre" ingegeben hätte, warum hohe Gagen im Opernbetrieb keineswegs falsch sind: "Die angeblich hohe Gage, die ist nur das, was man als Spitzensänger nach enorm hohen Vorleistungen bekommt. Und zwar nicht nur in der Ausbildung, sondern immer, mit teuren Aufenthalten in hochpreisigen Städten, Rollenstudium, bezahlten Korrepetitoren. Und dann dauert die Spitzenphase einer Karriere selten länger als 20 bis 25 Jahre, dann' sein." In derbespricht Simon Strauss mit"Warum Theater" und"Gesellschaftsspiele" zwei Bücher, die sich mit dem politischen Anspruch des Theaters auseinandersetzen und fragen, "wie viel Spiel wir noch sehen wollen und wie vielwir brauchen? Welche geheime Verbindung dereingeht, wenn Spielpläne entstehen und beliebte Regiehandschriften gebucht werden" - worauf sie sehr gegensätzliche Antworten geben. Im porträtiert Helmut Ploebst den aus Benin stammenden Choreografen und Vodoo-Meister, der beim Impulstanz-Festival Tanz-Workshops unterrichten wird. Im Gespräch mit Daniele Muscionico erklärt, erste Intendantin der Münchner Kammerspiele, wie sie die "" thematisieren will. Besprochen wirdInszenierung von"Das hässliche Universum" am Münchner Volkstheater ( nachtkritik ).