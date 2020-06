gibt seit Jahren Millionen von Dollars aus, umin ihrer Kritik zu besänftigen - das nennt sich "News Initiative". Nun - vielleicht nicht von ungefähr im Vorfeld der Umsetzung neuer- verkündet Google in einem Blogbeitrag , großen Medienkonzerne, um sie etwa in den Google News zu präsentieren. Leicht verklemmt klingt der Artikel indazu, einem der Medien, die neben derund demkooperieren und sich hier tatsächlich im wesentlichen auf einen-Ticker stützt: "Bislang hatte sich Google hartnäckig geweigert, Inhalte bei Zeitungsverlagen und anderen Medien einzukaufen, und sich bei manchen Medienhäusern wie Axel Springereingehandelt.die Verlage für die Darstellung der Inhalte auf Google News und Google Discover bekommen werden, teilte Google nicht mit. Das Programm sei aber 'breit und langfristig angelegt' und soll auf noch mehr Verlage - darunter auch kleinere Lokalzeitungen - sowie Radiostationen und TV-Sender ausgeweitet werden." Äh, dieweiß nicht,sie von Google bekommt?Geichzeitig berichtet Kai-Hinrich Renner in der, dass die Funke-Mediengruppe dieverlässt, die Leistungsschutzrechte gegenüber Google durchsetzen soll. "Funkes Abgang trifft die VG Media schwer. Ihr gehören mit) und der-Gruppe () nun nur noch zwei Großverlage an. Die übrigen von ihr vertretenen Presse-Unternehmen sind klein bis mittelgroß."und andere mit Google kooperierende Medienhäuser (was natürlich in nicht in Zusammenhang stehen muss!) waren nie Mitglied der Gesellschaft.Sehr sarkastisch liest sich Joshua Bentons-Kommentar zu Googles jüngstem Beschluss, einige- die Presse hat seit dem Internet ein grundsätzliches Problem mit ihrem Geschäftsmodell, Google setzt wie auch Facebook einige Millionen für eineein, um News in Google News zu verlinken, die es auch so schon in Google News verlinkt, so Benton. News bringen Google übrigens nur wenig Geld. Und wo ist? "Sie mögen glauben, dass Google derGeld schuldet, weil es all diese Nachrichten in seine Surche integriert. Ok. Schuldet esGeld für mein altes Blog aus den Nuller Jahren? Das steht auch in Googles Suchindex.Und wie steht's um? Oder denund? Was ist mit? All dies ist digitaler Inhalt, der zum Wert von Google als Produkt beiträgt. Vielleicht glauben Sie, hier oder dort eine Linie ziehen zu können, aber wie soll man sie auf Millionen von Websites anwenden?"