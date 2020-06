Szene aus Ewelina Marciniaks Inszenierung von Edouard Louis' "Im Herzen der Gewalt". Foto: Natalia Kabanow

Nicht nur das Festival " Radar Ost " im Deutschen Theater ( Unser Resümee ) auch das Berliner Festival " Postwest " an der Volksbühne widmet sich der, weiß Kevin Hanschke in der"Die Aufführungen seien 'rabiater, minimalistischer und hätten dadurch einen viel anarchischeren Charakter', sagt Intendant, überall spüre man im Osten denund Innovation. Auffallend sei dabei besonders das. Während an den großen Häusern in Kiew, Lwiw oder Odessa zwar immer noch derweht, mit Intendantenposten auf Lebenszeit und traditionellen Ensembles, die die Klassiker der russischen Literatur aufführen, sucht die Off-Theaterszene des Landes nach einer eigenen ukrainischen Theateridentität und wagt den Bruch nicht nur mit sowjetischen, sondern auch mit westlichen Traditionen."Bei Postwest geht es indes mehr um den "auf den Westen, schreibt Katrin Bettina Müller in der: "Zum Beispiel im Beitrag vonund Piatra Neamt aus Rumänien, 'Postwest - something digital'. Im ersten Teil, einem Bilderessay, erzählen sie von, die ohne jede Abstandsmöglichkeit die Flugzeuge zur deutschenbestiegen, vom Müll, das aus westlichen Ländern nach Rumänien gebracht wird, von Bodengiften, die nicht entsorgt wurden, von Umweltskandalen, die nie aufgearbeitet wurden. So erfährt man von einem Land, das sich nicht nur als Müllkippe missbraucht fühlt, sondern auch seine Leute so behandelt sieht."Wir müssen auch überim Theater, alsoaufgrund von Klassenzugehörigkeit, sprechen, fordert in derdie Ethnologin, die einen "klassismuskritischen Blick auf die Programmhefte und die Webseiten der Freien Szene" geworfen hat: "Es scheint, als hätten alle Menschen viel Platz zu Hause, mehrere Zimmer, eine Altbauwohnung, Holzdielen, einen Balkon und eine Menge an Bücherregalen. (...) Auf vielen Webseiten der Freien Szene gab es Solidaritätsaufrufe: Bitte unterstützt die freiberuflichen Künstler_innen in der Krise mit einer Spende. Unsichtbar bleiben die anderen Berufsgruppen, die an Theaterproduktionen beteiligt sind."Weiteres: Im Interview sprechen die schwarzen Dramaturginnen Winsome Pinnock und Jasmine Lee-Jones über. Zahlreiche internationale Künstler solidarisieren sich mit dem russischen Regisseur, der heute zu sechs Jahren Lagerhaft verurteilt werden soll, meldet die. In derdurchstöbert Manuel Brug die Archive nach: "indisch gewürztes 'Savitri' empfiehlt sich ebenso wiePuppenhaudrauf 'Punch and Judy' oder' herrlich obszön flotter Vierer 'Powder her Face'".will an der Komischen Oper keine halben Sachen machen, weiß Peter Uehling in der- er plant eine ganz neue erste Spielzeithälfte: "Schließlich wird es Glucks 'Iphigenie auf Tauris' in einer neuengeben - und Abstand und Maske gehörten, so Kosky, schon immer zur griechischen Tragödie. Die Orchesterbesetzungen aller Opern werden auf 16 Musiker reduziert." Dastestet indes eine "Raumdesinfektion durch", meldet ebenfalls die. Für die blickt Judith von Sternburg in den kommenden Spielplan des Frankfurter Theaters, das sich ganz auf das Thema "Antisemitismus/Rassismus" konzentriert. In dergratuliert Dorion Weickmann der amerikanischen Tänzerinzum Achtzigsten.Besprochen wird"Komm" am Theater Bremen ( taz ) und"Ich schaue dich an" am Staatstheater Darmstadt ( FR ).