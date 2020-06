In derist Christian Thomas der Furor, mit dem Denkmäler gestürzt werden, nicht geheuer . Ihm graut vor einem "", das mit dereinziehe und bei dem das Argument durch dieersetzt werde: "Abgesehen davon, dass es, wie Berichte aus der Reformation oder der Französischen Revolution nahelegen, auch um so etwas wiegeht, wird im Denkmalsturz nicht die Differenzierung verfolgt, sondern die. Generell, so das undifferenziert-ignorante Urteil, handele es sich bei Kolumbus um einen Kolonialisten. Wobei noch unheimlicher als diese Zuschreibung ist, dass in den letzten Tagen nicht etwa ein so entsetzlicher Schlächter wie der Eroberer Mittelamerikas, Hernan Cortéz, ins Visier von Attentätern geraten ist - dafür aber Immanuel Kant. Weil man Kant kennt, weil man Kants Werk zu beherrschen glaubt?"? Niemals!, ruft Micha Brumlik in derund erinnert daran, wie streng der Königsberger Aufklärer mit der Unterdrückung fremder Völker ins Gericht ging: "Kurzum: Immanuel Kant hatte zwar rassistische Vorurteile, glaubte aber nicht daran, dass 'Rasseeigenschaften' angeboren und unveränderlich seien. Er war zudem einund schon früh einer der schärfsten Kritiker der kolonialen Expansion europäischer Staaten."Die Kulturwissenschaftlerin antwortet in der, der ihr vorgeworfen hatte, den Holocaust zu relativieren, ihm seine Singularität abzusprechen und einen Schlusstrich ziehen zu wollen ( unser Resümee ). Perfide findet sie das: "Die Singularität des Holocaust ist das eine, die Feststellung einer Fixierung auf diese Singularität ist etwas anderes... Im nationalen Gedächtnis der Deutschen hat durchmanches noch keinen Platz gefunden, was wirklich skandalös ist. Damit meine ich nicht die Kolonialgeschichte, die durch Mbembe Eingang in die Debatte gefunden hat, und die noch an Bedeutung gewinnen wird. Ich meine auch nicht, den Schmid ganz am Ende seines Artikels als eines der 'beiden großen Menschheitsverbrechen des 20. Jahrhunderts' noch schnell in die Singularität des Holocaust mitaufnimmt. (Und da kann ich ihm nur zustimmen!) Ich meine noch ein weiteres Menschheitsverbrechen des 20. Jahrhunderts, das bisher noch kaum im Bewusstsein der Gesellschaft angekommen ist: die Erinnerung an die Millionen undund des rassistischen Vernichtungskrieges in ganz Europa. Deshalb habe ich mit zwei Historikern gerade einen Antrag an den deutschen Bundestag gestellt, der die Regierung auffordert, in der Mitte Berlins 75 Jahre nach Kriegsende einzu errichten, das diese Opfer würdigt."