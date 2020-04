Insindim Gesundheitssystem nichts Neues und so weigern sich viele Nigerianer zu glauben, dass das schreibt Idayat Hassan, Direktorin des Thinktanks Centre for Democracy an Development in Nigeria, auf. Die Bedrohung durch Fake News sei in Nigeria seit dem Ebola-Ausbruch 2014 noch gewachsen: "Für die schon jetzt überforderte nigerianische Seuchenbekämpfungsbehörde NCDC (Nigerian Centre for Disease Control) bedeutet das: Sie muss nicht nur gegen das Coronavirus vorgehen, sondern auch gegen Fake News. Am Centre for Democracy and Development haben wir das Fake-News-Ökosystem seit dem ersten bestätigten Fall von Covid-19 in Nigeria untersucht. Dabei ist zu beobachten, dass jene, die solche Informationen verbreiten, verschiedene Ziele haben: Panik schüren, Hamsterkäufe auslösen,, medizinische Empfehlungen untergraben,propagieren, insbesondere gegen Chinesen, und generell eine Polarisierung entlang politischer Orientierungen befördern."Die südkoreanischehielt sich nicht an das von der Regierung verordnete Social Distancing und wurde so zum Superspreader, berichtet Hoo Nam Seelmann in derund wirft einen Blick in die: "Ende des 19. Jahrhunderts (…) wurde Korea von vielen westlichen Ländern - der Imperialismus war voll im Gange - gezwungen, einen ungleichen Vertrag zu unterzeichnen. Eine Klausel war darin enthalten, dass Koreazu gewähren habe. Dies führte dazu, dass unkontrolliert Missionare ins Land strömten. Mit der Ankunft der amerikanischen Version der evangelischen Kirchen war dergesät, der dann im religiösen Vakuum wunderbar aufging. Denn die einheimischen koreanischen Religionen und deren Institutionen wurden während der japanischen Kolonialzeit (1910 bis 1945) weitgehend zerstört. Die christliche Religion kam so in einer sehr verformten Gestalt bereits in Korea an und erfuhr hier weitere Verbiegungen, deren seltsame Blüten man heute erlebt."In derweist auch Kerstin Holm auf die Bedeutung von" hin: "In vielen asiatischen Ländern ist die enge Allianz von Religion und Politik ein Faktor, der es den Machthabern schwermacht, Gotteshäuser zu schließen und religiöse Veranstaltungen abzusagen. In Pakistan wurde Covid-19 von Pilgern eingeschleppt, die von einem Heiligtum inzurückkehrten. Pakistans Präsident Arif Alvi twitterte zwar, er bete nur noch zu Hause, bat aber zugleich Allah für diese 'Sünde' um Verzeihung und begründete sie nicht medizinisch, sondern, wonach Kranke und Gesunde nicht zu vermischen seien. Sogleich erklärte ein prominenter islamischer Fernsehprediger das Rezitieren von Koranversen zum Heilmittel gegen Corona."Berechnungen zufolge werden dieim Jahr 2032 die Mehrheit der Bevölkerung stellen, schreibt Niklas Franzen in der. Mit Rückendeckung vonmachen sich führende Evangelikale auch die Krise derzeit zunutze, etwa der landesweite bekannte Pastor Edir Macedo: "Der Gründer der Universalkirche des Königreichs Gottes sagte nicht nur, dass Corona eine 'und der Medien' sei, um die Menschen in Panik zu versetzen. Macedo erklärte auch, dass der Glauben die beste Medizin gegen das Virus sei. Paulo Junior ging noch weiter: Der Pastor aus Sao Paulo schwadronierte, Europa sei das Epizentrum der Pandemie, weil es ein '' sei und dort 'Atheismus, Islamismus und Homosexualismus' herrsche."Weitere Artikel: Im-Interview mit Hannes Hintermeier erklärt die in Brasilien lebende Autorin, wie sich das Coronavirus in den brasilianischen Favelas ausbreitete: "Das ist keine Premiere. Auch die Drogen kamen."